HAProxy モジュールをインストールする
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要件
HAProxy 1.7 以上
ホストで有効になる Lua モジュール
ヒント: HAProxy モジュールは Lua コードであるため、どのオペレーティングシステムでも使用できます。
インストール
以下の手順に従って、HAProxy モジュールをインストールしてください。
エージェントを設定する
ヒント: このセクションは、インストール環境によっては不要な場合があります。HAProxy の chroot ディレクトリを設定している場合は、このセクションの手順に従い、以下のコマンドをカスタム chroot ディレクトリに合わせて変更する必要があります。
HAProxy の設定で chroot ディレクトリが指定されている場合、Next-Gen WAF エージェントの設定もそれに合わせて更新する必要があります。エージェントのソケットファイルのデフォルトの場所 (
/var/run/sigsci.sock) は、指定した chroot ディレクトリ外にある HAProxy モジュールからはアクセスできません。
以下のコマンドを実行して、Unix ドメインソケット用のディレクトリ構造を作成します。
$HAPROXY-CHROOT-DIRECTORYを HAProxy の chroot ディレクトリに置き換えてください。$ sudo mkdir -p /$HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY/var/run/
chroot 配下の新しいソケットファイルの場所を指定するため、エージェント設定ファイル (デフォルトの場所は
/etc/sigsci/agent.conf) に次の行を追加します。rpc-address="unix:/$HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY/var/run/sigsci.sock"
たとえば、
HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY が
haproxy.conf で
/var/lib/haproxy に設定されている場合は、次のコマンドを実行します。
$ sudo mkdir -p /var/lib/haproxy/var/run/
そして、エージェント設定ファイルに次の行を追加します。
rpc-address="unix:/var/lib/haproxy/var/run/sigsci.sock"
モジュールをインストールする
HAProxy モジュールはパッケージマネージャーまたは手動でインストールします。
パッケージマネージャーでインストール
HAProxy モジュールは、主要な多くのオペレーティングシステムのパッケージマネージャーからインストールできます。
Alpine:
sudo apk add sigsci-module-haproxy
CentOS:
sudo yum install sigsci-module-haproxy
Debian:
sudo apt-get install sigsci-module-haproxy
Ubuntu:
sudo apt-get install sigsci-module-haproxy
手動インストール
代替手段として、HAProxy モジュールを手動でインストールすることも可能です。
以下のいずれかの Web サイトから、最新バージョンの HAProxy モジュールをダウンロードします。
$ wget https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-haproxy/sigsci-module-haproxy_latest.tar.gz
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
HAProxy モジュールを配置するディレクトリを作成します。$ sudo mkdir -p /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/
HAProxy アーカイブを新しいディレクトリに解凍します。$ tar xvzf sigsci-module-haproxy_latest.tar.gz -C /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/
HAProxy の設定を変更する
HAProxy モジュールをインストールした後、HAProxy の設定ファイル (デフォルトでは
/etc/haproxy/haproxy.cfg) を編集し、以下の行を追加します。
global ... #Signal Sciences lua-load /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/SignalSciences.lua pidfile /var/run/haproxy.pid ...
frontend http-in ... #Signal Sciences #Required for buffering request body to ensure inspection is performed #Can also be set in the defaults section option http-buffer-request
#Signal Sciences http-request lua.sigsci_prerequest http-response lua.sigsci_postrequest ...
HAProxy 1.9以上
HAProxy 1.9 以上を使用している場合は、上記の HAProxy 設定ファイルの編集に加えて、
frontend http-in コンテキストに以下の行を追加する必要があります。
... # for haproxy-1.9 and above add the following: http-request use-service lua.sigsci_send_block if { var(txn.sigsci_block) -m bool } ...
設定
通常、HAProxy モジュールを動作させるための設定変更は不要です。ただし、必要に応じてデフォルト設定をオーバーライドすることは可能です。その場合は、これらの設定ディレクティブを追加記述する
override.lua ファイルを作成し、HAProxy 設定ファイル (
/usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg) の
global セクションを更新して、このオーバーライド設定ファイルを読み込むようにする必要があります。
設定例
global ... lua-load /path/to/override.lua ...
オーバーライドディレクティブ
これらのディレクティブはオーバーライド設定ファイルで使用できます。
|Name
|説明
sigsci.agenthost
|SignalSciences エージェントがリッスンしている Unix ドメインソケットへの IP アドレスまたはパス。デフォルト:
/var/run/sigsci.sock (unix ドメインソケット)
sigsci.agentport
|TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト:
nil
sigsci.timeout
|エージェントソケットのタイムアウト (秒単位)、デフォルト:
1（
0はオフを意味します）。
sigsci.maxpost
|POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト:
100000
sigsci.extra\_blocking\_resp\_hdr
|406 応答に対して追加されるレスポンスヘッダー。デフォルト:
""
オーバーライド設定の例
sigsci.agenthost = "192.0.2.243"sigsci.agentport = 9090sigsci.extra_blocking_resp_hdr = "Access-Control-Allow-Origin: https://example.com"
アップグレード
HAProxy モジュールをアップグレードするには、最新バージョンのモジュールをダウンロードしてインストールしてください。
インストール後、新しいモジュールバージョンが検出されるように HAProxy を再起動してください。