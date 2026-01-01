HAProxy モジュールをインストールする 日本語 English

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要件

ヒント: HAProxy モジュールは Lua コードであるため、どのオペレーティングシステムでも使用できます。

インストール

以下の手順に従って、HAProxy モジュールをインストールしてください。

エージェントを設定する

ヒント: このセクションは、インストール環境によっては不要な場合があります。HAProxy の chroot ディレクトリを設定している場合は、このセクションの手順に従い、以下のコマンドをカスタム chroot ディレクトリに合わせて変更する必要があります。

HAProxy の設定で chroot ディレクトリが指定されている場合、Next-Gen WAF エージェントの設定もそれに合わせて更新する必要があります。エージェントのソケットファイルのデフォルトの場所 ( /var/run/sigsci.sock ) は、指定した chroot ディレクトリ外にある HAProxy モジュールからはアクセスできません。

以下のコマンドを実行して、Unix ドメインソケット用のディレクトリ構造を作成します。 $HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY を HAProxy の chroot ディレクトリに置き換えてください。 $ sudo mkdir -p /$HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY/var/run/ chroot 配下の新しいソケットファイルの場所を指定するため、エージェント設定ファイル (デフォルトの場所は /etc/sigsci/agent.conf ) に次の行を追加します。 rpc-address="unix:/$HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY/var/run/sigsci.sock"

たとえば、 HAPROXY-CHROOT-DIRECTORY が haproxy.conf で /var/lib/haproxy に設定されている場合は、次のコマンドを実行します。

$ sudo mkdir -p /var/lib/haproxy/var/run/

そして、エージェント設定ファイルに次の行を追加します。

rpc-address="unix:/var/lib/haproxy/var/run/sigsci.sock"

モジュールをインストールする

HAProxy モジュールはパッケージマネージャーまたは手動でインストールします。

パッケージマネージャーでインストール

HAProxy モジュールは、主要な多くのオペレーティングシステムのパッケージマネージャーからインストールできます。

Alpine: sudo apk add sigsci-module-haproxy

CentOS: sudo yum install sigsci-module-haproxy

Debian: sudo apt-get install sigsci-module-haproxy

Ubuntu: sudo apt-get install sigsci-module-haproxy

手動インストール

代替手段として、HAProxy モジュールを手動でインストールすることも可能です。

以下のいずれかの Web サイトから、最新バージョンの HAProxy モジュールをダウンロードします。 dl.security.fastly.com dl.signalsciences.net $ wget https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-haproxy/sigsci-module-haproxy_latest.tar.gz HAProxy モジュールを配置するディレクトリを作成します。 $ sudo mkdir -p /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/ HAProxy アーカイブを新しいディレクトリに解凍します。 $ tar xvzf sigsci-module-haproxy_latest.tar.gz -C /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/

HAProxy の設定を変更する

HAProxy モジュールをインストールした後、HAProxy の設定ファイル (デフォルトでは /etc/haproxy/haproxy.cfg ) を編集し、以下の行を追加します。

global ... #Signal Sciences lua-load /usr/local/lib/lua/5.3/sigsci/SignalSciences.lua pidfile /var/run/haproxy.pid ... frontend http-in ... #Signal Sciences #Required for buffering request body to ensure inspection is performed #Can also be set in the defaults section option http-buffer-request #Signal Sciences http-request lua.sigsci_prerequest http-response lua.sigsci_postrequest ...

HAProxy 1.9以上

HAProxy 1.9 以上を使用している場合は、上記の HAProxy 設定ファイルの編集に加えて、 frontend http-in コンテキストに以下の行を追加する必要があります。

... # for haproxy-1.9 and above add the following: http-request use-service lua.sigsci_send_block if { var(txn.sigsci_block) -m bool } ...

設定

通常、HAProxy モジュールを動作させるための設定変更は不要です。ただし、必要に応じてデフォルト設定をオーバーライドすることは可能です。その場合は、これらの設定ディレクティブを追加記述する override.lua ファイルを作成し、HAProxy 設定ファイル ( /usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg ) の global セクションを更新して、このオーバーライド設定ファイルを読み込むようにする必要があります。

設定例

global ... lua-load /path/to/override.lua ...

オーバーライドディレクティブ

これらのディレクティブはオーバーライド設定ファイルで使用できます。

Name 説明 sigsci.agenthost SignalSciences エージェントがリッスンしている Unix ドメインソケットへの IP アドレスまたはパス。デフォルト: /var/run/sigsci.sock (unix ドメインソケット) sigsci.agentport TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト: nil sigsci.timeout エージェントソケットのタイムアウト (秒単位)、デフォルト: 1 （ 0 はオフを意味します）。 sigsci.maxpost POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト: 100000 sigsci.extra\_blocking\_resp\_hdr 406 応答に対して追加されるレスポンスヘッダー。デフォルト: ""

オーバーライド設定の例

sigsci.agenthost = "192.0.2.243" sigsci.agentport = 9090 sigsci.extra_blocking_resp_hdr = "Access-Control-Allow-Origin: https://example.com"

アップグレード

HAProxy モジュールをアップグレードするには、最新バージョンのモジュールをダウンロードしてインストールしてください。

インストール後、新しいモジュールバージョンが検出されるように HAProxy を再起動してください。

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