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IBM HTTP サーバー

制約と考慮事項

IBM HTTP サーバー（IHS）をインストールするには

  • IHS が /opt/IBM/HTTPServer にインストールされている必要があります。IHS が別のパスにインストールされている場合は、該当する IHS インストールパスを使用してください。

  • IHS が CentOS 上にインストールされている必要があります。別のプラットフォームでの支援が必要な場合は、サポートにお問い合わせください

インストール

IHS は Apache HTTP Server をベースとしているため、Next-Gen WAF の Apache モジュールをインストールします。

  1. Next-Gen WAF エージェントをお使いの OS にインストールします。

  2. https://dl.security.fastly.com から Next-Gen WAF モジュールパッケージをダウンロードし、展開します。

    注: 同じパッケージリポジトリは https://dl.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://dl.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

    1. IHS 9.0.0 以上
    2. IHS 8.5* 以下

    IHS 9.0.0 以上を使用している場合、以下のコマンドを実行し、 <VERSION> を適切な モジュールバージョンに置き換えてください。

    $ wget https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-apache/<VERSION>/centos/el6/sigsci-module-apache-<VERSION>.el6-1.x86_64.tar.gz
    $ tar -xzf sigsci-module-apache-<VERSION>.el6-1.x86_64.tar.gz

  3. モジュールを IBM HTTP サーバーのモジュールディレクトリにコピーします。

    $ cp mod_signalsciences.so /opt/IBM/HTTPServer/modules

  4. /opt/IBM/HTTPServer/conf/httpd.confLoadModule ディレクティブを追加します。

    LoadModule signalsciences_module modules/mod_signalsciences.so

  5. IBM HTTP サーバーを再起動します。

    $ /opt/IBM/HTTPServer/bin/apachectl restart

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