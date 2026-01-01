IBM HTTP サーバー
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制約と考慮事項
IBM HTTP サーバー（IHS）をインストールするには
IHS が
/opt/IBM/HTTPServerにインストールされている必要があります。IHS が別のパスにインストールされている場合は、該当する IHS インストールパスを使用してください。
IHS が CentOS 上にインストールされている必要があります。別のプラットフォームでの支援が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
インストール
IHS は Apache HTTP Server をベースとしているため、Next-Gen WAF の Apache モジュールをインストールします。
Next-Gen WAF エージェントをお使いの OS にインストールします。
https://dl.security.fastly.com から Next-Gen WAF モジュールパッケージをダウンロードし、展開します。
注: 同じパッケージリポジトリは https://dl.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://dl.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の
security.fastly.comのすべてのインスタンスを
signalsciences.netに置き換えてください。
- IHS 9.0.0 以上
- IHS 8.5* 以下
IHS 9.0.0 以上を使用している場合、以下のコマンドを実行し、
<VERSION>を適切な モジュールバージョンに置き換えてください。$ wget https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-apache/<VERSION>/centos/el6/sigsci-module-apache-<VERSION>.el6-1.x86_64.tar.gz$ tar -xzf sigsci-module-apache-<VERSION>.el6-1.x86_64.tar.gz
モジュールを IBM HTTP サーバーのモジュールディレクトリにコピーします。$ cp mod_signalsciences.so /opt/IBM/HTTPServer/modules
/opt/IBM/HTTPServer/conf/httpd.confに
LoadModuleディレクティブを追加します。LoadModule signalsciences_module modules/mod_signalsciences.so
IBM HTTP サーバーを再起動します。$ /opt/IBM/HTTPServer/bin/apachectl restart