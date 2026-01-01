Dropwizard で Java モジュールをインストールする
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Next-Gen WAF Java モジュールは Dropwizard を通じてデプロイすることが可能です。
ダウンロード
Next-Gen WAF Java モジュールを手動でダウンロードするか、Maven でアクセスします。
手動によるダウンロード
次のいずれかのリンクをクリックして、Java モジュールの最新バージョンをダウンロードしてください。
sigsci-module-java_latest.tar.gzを抽出します。
次のいずれかのオプションを使用して JAR ファイルをデプロイします。
sigsci-module-java-{version}-shaded.jar(すべての依存関係がバンドルされたuber jar) をアプリケーションのクラスパスにコピーします (例:
%CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib)。
sigsci-module-java-{version}.jarとその依存関係を
libフォルダからアプリケーションのクラスパス (例:
%CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib) にコピーします。アプリケーションのクラスパスフォルダー (
WEB-INF\lib内の Tomcat) にすでに依存関係の jar ファイルがある場合は、バージョン番号が異なっていてもそれらをコピーする必要はありません。ログ記録の jar はオプションで、
slf4jの設定に基づいて決定します。
Maven を使用したアクセス
ビルドまたはデプロイメントに Maven を使用するプロジェクトの場合、プロジェクト
pom.xml のファイルに XML を追加することで、最新バージョンの Next-Gen WAF Java モジュールをインストールできます。例:
<repositories> <repository> <id>sigsci-stable</id> <url>https://mvn.security.fastly.com/release/maven2</url> </repository></repositories>
<dependency> <groupId>com.signalsciences</groupId> <artifactId>sigsci-module-java</artifactId> <version>LATEST_MODULE_VERSION</version></dependency>
必ず
LATEST_MODULE_VERSION を Java モジュールの最新リリースに置き換えてください。最新バージョンは、https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-java/VERSION または https://dl.signalsciences.net/sigsci-module-java/VERSION のバージョンファイルで確認できます。
インストールして設定する
Dropwizard は標準の Java サーブレットフィルターをサポートしていますが、フィルタークラスを登録する必要があります。
Dropwizard のサーブレットフィルターサポートに関する追加情報は Dropwizardのドキュメント でご覧いただけます。
Dropwizard フレームワークは内部的に Jetty サーブレットエンジンを使用します。Next-Gen WAF Java モジュールは
servlet filters を提供します。
Dropwizard アプリケーションクラスを拡張するクラス内の run メソッドの例
import com.signalsciences.servlet.filter.SigSciFilter;@Overridepublic void run(final DwizExampleConfiguration configuration, final Environment environment) { environment.servlets().addFilter("SigSciFilter", new SigSciFilter()).addMappingForUrlPatterns(EnumSet.of(DispatcherType.REQUEST), true, "/*"); final HelloWorldResource resource = new HelloWorldResource( "%s", "Demo value" ); environment.jersey().register(resource);}