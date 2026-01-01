Dropwizard で Java モジュールをインストールする 日本語 English

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Next-Gen WAF Java モジュールは Dropwizard を通じてデプロイすることが可能です。

ダウンロード

Next-Gen WAF Java モジュールを手動でダウンロードするか、Maven でアクセスします。

手動によるダウンロード

次のいずれかのリンクをクリックして、Java モジュールの最新バージョンをダウンロードしてください。 https://dl.security.fastly.com

https://dl.signalsciences.net sigsci-module-java_latest.tar.gz を抽出します。 次のいずれかのオプションを使用して JAR ファイルをデプロイします。 sigsci-module-java-{version}-shaded.jar (すべての依存関係がバンドルされたuber jar) をアプリケーションのクラスパスにコピーします (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib )。

sigsci-module-java-{version}.jar とその依存関係を lib フォルダからアプリケーションのクラスパス (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib ) にコピーします。アプリケーションのクラスパスフォルダー ( WEB-INF\lib 内の Tomcat) にすでに依存関係の jar ファイルがある場合は、バージョン番号が異なっていてもそれらをコピーする必要はありません。ログ記録の jar はオプションで、 slf4j の設定に基づいて決定します。

Maven を使用したアクセス

ビルドまたはデプロイメントに Maven を使用するプロジェクトの場合、プロジェクト pom.xml のファイルに XML を追加することで、最新バージョンの Next-Gen WAF Java モジュールをインストールできます。例:

< repositories > < repository > < id > sigsci-stable </ id > < url > https://mvn.security.fastly.com/release/maven2 </ url > </ repository > </ repositories > < dependency > < groupId > com.signalsciences </ groupId > < artifactId > sigsci-module-java </ artifactId > < version > LATEST_MODULE_VERSION </ version > </ dependency >

必ず LATEST_MODULE_VERSION を Java モジュールの最新リリースに置き換えてください。最新バージョンは、https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-java/VERSION または https://dl.signalsciences.net/sigsci-module-java/VERSION のバージョンファイルで確認できます。

インストールして設定する

Dropwizard は標準の Java サーブレットフィルターをサポートしていますが、フィルタークラスを登録する必要があります。

Dropwizard のサーブレットフィルターサポートに関する追加情報は Dropwizardのドキュメント でご覧いただけます。

Dropwizard フレームワークは内部的に Jetty サーブレットエンジンを使用します。Next-Gen WAF Java モジュールは servlet filters を提供します。

Dropwizard アプリケーションクラスを拡張するクラス内の run メソッドの例

import com.signalsciences.servlet.filter.SigSciFilter; @Override public void run(final DwizExampleConfiguration configuration, final Environment environment) { environment.servlets().addFilter("SigSciFilter", new SigSciFilter()).addMappingForUrlPatterns(EnumSet.of(DispatcherType.REQUEST), true, "/*"); final HelloWorldResource resource = new HelloWorldResource( "%s", "Demo value" ); environment.jersey().register(resource); }

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