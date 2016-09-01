Jetty Handler として Java モジュールをインストールする 日本語 English

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要件

Jetty 9.2.x, 9.4.x, 10.0.x, 11.0.x, 12.0.x

サポートされているアプリケーションタイプ

Jetty 固有の実装では、Jetty 9.2.x, 9.4.x, 10.0.x, 11.0.x, または 12.0.x での HandlerWrapper ベースのインストールをサポートしています。

他の Java プラットフォーム向けの実装を作成したい場合、低レベルのエージェント RPC 通信 API も提供しています。他の Java プラットフォーム向けの実装に興味がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

エージェント設定

他の Next-Gen WAF モジュールと同様に、Jetty ハンドラーは、Next-Gen WAF エージェントとの通信用に、 Unix ドメインソケットと TCP ソケットの両方をサポートしています。デフォルトでは、エージェントはアドレスを unix:/var/run/sigsci.sock に設定した Unix ドメインソケットを使用します。これをオーバーライドするか、またはエージェントで rpc-address パラメータを設定することにより、代わりに TCP ソケットを指定することができます。

さらに、エージェントがデフォルトの RPC バージョン rpc-version=0 を使用するように設定されていることを確認してください。方法としては、エージェント設定でパラメータ rpc-version が指定されていないことを確認するか、指定されている場合は、 0 の値で指定されていることを確認します。以下は、デフォルトの Unix ドメインソケット値をオーバーライドするエージェント設定の例です。

accesskeyid = "YOUR AGENT ACCESSKEYID" secretaccesskey = "YOUR AGENT SECRETACCESSKEY" rpc-address = "127.0.0.1:9999"

ダウンロード

Next-Gen WAF Java モジュールを手動でダウンロードするか、Maven でアクセスします。

手動によるダウンロード

次のいずれかのリンクをクリックして、最新の Java モジュールをダウンロードします。 https://dl.security.fastly.com

https://dl.signalsciences.net sigsci-module-java_latest.tar.gz を抽出します。 次のいずれかのオプションを使用して JAR ファイルをデプロイします。 sigsci-module-java-{version}-shaded.jar (すべての依存関係がバンドルされたuber jar) をアプリケーションのクラスパスにコピーします (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib )。

sigsci-module-java-{version}.jar とその依存関係を lib フォルダからアプリケーションのクラスパス (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib ) にコピーします。アプリケーションのクラスパスフォルダー ( WEB-INF\lib 内の Tomcat) にすでに依存関係の jar ファイルがある場合は、バージョン番号が異なっていてもそれらをコピーする必要はありません。ログ記録の jar はオプションで、 slf4j の設定に基づいて決定します。

Maven を使用したアクセス

ビルドまたはデプロイメントに Maven を使用するプロジェクトの場合、プロジェクト pom.xml のファイルに XML を追加することで、最新バージョンの Next-Gen WAF Java モジュールをインストールできます。例:

< repositories > < repository > < id > sigsci-stable </ id > < url > https://mvn.security.fastly.com/release/maven2 </ url > </ repository > </ repositories > < dependency > < groupId > com.signalsciences </ groupId > < artifactId > sigsci-module-java </ artifactId > < version > LATEST_MODULE_VERSION </ version > </ dependency >

必ず LATEST_MODULE_VERSION を Java モジュールの最新リリースに置き換えてください。最新バージョンは、https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-java/VERSION または https://dl.signalsciences.net/sigsci-module-java/VERSION のバージョンファイルで確認できます。

インストール

Jetty モジュールのインストールは、Jetty を組み込みアプリケーションとしてデプロイしたか、スタンドアロンアプリケーションとしてデプロイしたかによって若干異なります。

Web アプリケーション内に Jetty を組み込む場合は、組み込み Jetty の手順に従ってください。

あるいは、Web アプリケーションを Jetty インスタンスにデプロイする場合は、スタンドアロン Jetty の手順に従ってください。

組み込み Jetty

Next-Gen WAF Jetty モジュールは現在、ハンドラーとして実装されています。アプリケーションを編集して、既存のハンドラーを Next-Gen WAF ハンドラーでラップしてください。

典型的な Jetty ベースのアプリケーションは次のように、すべてのハンドラーを HandlerList に追加します。

Server server = new Server(InetSocketAddress.createUnresolved("0.0.0.0", 8800)); ServletContextHandler context = new ServletContextHandler(); ServletHolder defHolder = new ServletHolder("default", DefaultServlet.class); HandlerList handlers = new HandlerList(); // Servlet: / defHolder.setInitParameter("pathInfoOnly", "true"); defHolder.setInitParameter("dirAllowed", "true"); defHolder.setInitParameter("acceptRanges", "true"); context.addServlet(defHolder, "/*"); context.addServlet(defHolder, "/"); // Existing App Handlers handlers.addHandler(context); handlers.addHandler(new DefaultHandler()); // Add the existing handlers as the server handler server.setHandler(handlers); try { server.start(); server.join(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { server.stop(); }

プライマリーハンドラーの周囲に Next-Gen WAF ハンドラーを追加します。例:

Server server = new Server(InetSocketAddress.createUnresolved("0.0.0.0", 8800)); ServletContextHandler context = new ServletContextHandler(); ServletHolder defHolder = new ServletHolder("default", DefaultServlet.class); HandlerList handlers = new HandlerList(); // Servlet: / defHolder.setInitParameter("pathInfoOnly", "true"); defHolder.setInitParameter("dirAllowed", "true"); defHolder.setInitParameter("acceptRanges", "true"); context.addServlet(defHolder, "/*"); context.addServlet(defHolder, "/"); // Existing App Handlers handlers.addHandler(context); handlers.addHandler(new DefaultHandler()); // REMOVED: This is replaced by wrapping with the sigsci handler below //server.setHandler(handlers); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // BEGIN ADDITION: Next-Gen WAF Handler // Need to also add these imports for SignalSciencesHandler and Timeout: // import com.signalsciences.jetty.SignalSciencesHandler; // import com.signalsciences.rpc.util.Timeout; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 1. Create a new SignalSciencesHandler SignalSciencesHandler sigsciHandler = new SignalSciencesHandler(); // 2. Specify the URI of the sigsci-agent rpc-address (Unix) sigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcServerURI(URI.create("unix:/var/run/sigsci.sock")); // 3. Specify a timeout sigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcTimeout(new Timeout(300, TimeUnit.MILLISECONDS)); // 4. Set rpcVersion to 0 sigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcVersion(0); // 5. Wrap the other handlers sigsciHandler.setHandler(handlers); // 6. Set the SignalSciencesHandler (wrapper) as the server handler server.setHandler(sigsciHandler); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // END ADDITION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// try { server.start(); server.join(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { server.stop(); }

スタンドアロン Jetty

Next-Gen WAF Jettyモジュールは現在、ハンドラーとして実装されています。これを使用するには、以下の手順に従ってサーバーの設定を更新する必要があります。

デフォルトのJettyインストールでは、サーバー設定ファイルは {jetty.base}/etc/jetty.xml の下にあります。設定ファイルを更新して、既存のハンドラーを Next-Gen WAF ハンドラーでラップする必要があります。ファイル内のハンドラーコレクションを指定するスタンザを修正し、 Next-Gen WAF ハンドラーを含めるようにします。以下は、標準搭載の jetty.xml ファイルを使用した例です。

< Set name = " handler " > < New id = " Wrapper " class = " com.signalsciences.jetty.SignalSciencesHandler " > < Call name = " setRpcServerURI " > < Arg > < New class = " java.net.URI " > < Arg > unix:/var/run/sigsci.sock </ Arg > </ New > </ Arg > </ Call > < Call name = " setRpcTimeout " > < Arg > < New class = " com.signalsciences.rpc.util.Timeout " > < Arg type = " long " > 300 </ Arg > < Arg > < Get class = " java.util.concurrent.TimeUnit " name = " MILLISECONDS " /> </ Arg > </ New > </ Arg > </ Call > < Set name = " handler " > < New id = " Handlers " class = " org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection " > < Set name = " handlers " > < Array type = " org.eclipse.jetty.server.Handler " > < Item > < New id = " Contexts " class = " org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection " /> </ Item > < Item > < New id = " DefaultHandler " class = " org.eclipse.jetty.server.handler.DefaultHandler " /> </ Item > </ Array > </ Set > </ New > </ Set > </ New > </ Set >

Signal Sciences ライブラリをサーバーの ClassPath にデプロイする

JAR ファイルをデプロイする方法は2つあります。

sigsci-module-java-{version}-shaded.jar (すべての依存関係がバンドルされた uber JAR) をサーバーのクラスパスにコピーします。

sigsci-module-java-{version}.jar とその依存関係を lib フォルダからサーバーのクラスパスにコピーします。

オプションですが、このライブラリを {jetty.base}/lib/ext に追加することをお勧めします。Jettyはこのパスにあるライブラリを自動的にサーバーのクラスパスにロードします。

シンプルなサーバーの例

より完全な例については、ディストリビューションに含まれる sigsci-jetty-simple-example JAR ファイルを参照してください。これは、単純な動作例のバイナリ、ソース、および javadoc で構成されています。バイナリ JAR ファイルは実行可能であり、次のようなコマンドで実行できます。これらのコマンドは、シンプルなサーバーを起動し、ローカルホストの TCP ポート 5000 で実行されているエージェントを指定します。これには、 rpc-address = "127.0.0.1:5000" で起動されたエージェントが必要です。

$ java -jar examples/sigsci-jetty-simple-example-{version}.jar

このコマンドは次のような出力を生成します。

tcp://127.0.0.1:5000 00:00:00.384 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - WebRoot is jar:file:/x/sigsci-jetty-simple-example-0.1.3.jar!/webroot/ 00:00:00.403 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - Signal Sciences WAF: enabled 00:00:00.501 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - Signal Sciences Simple Example Server started (http://0.0.0.0:8800/) 00:00:00.986 [qtp123456789-12] INFO c.s.example.RequestLogger - "GET /test/ HTTP/1.1" 302

この例のテストサーバーは、ルートディレクトリでシンプルな HTML ページを表示して応答します。また、 /test/ コンテキストを用いた基本的なテストにも利用できます。このテストのコンテキストでは、以下のパラメータが解釈されます。

response_time : レスポンスを遅らせるミリ秒単位の時間 (タイムアウトをテストするため)。

response_code : レスポンスで返される HTTP レスポンスコード。

size : レスポンスボディのサイズ (単位: バイト)。

例:

$ curl -D- "http://127.0.0.1:8800/test/?response_code=302&response_time=10&size=86"

このコマンドは次のような出力を生成します。

HTTP/1.1 302 Found Date: Sat, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT Location: / Content-Length: 86 Server: Jetty(9.2.z-SNAPSHOT)

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