Jetty Handler として Java モジュールをインストールする
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要件
Jetty 9.2.x, 9.4.x, 10.0.x, 11.0.x, 12.0.x
サポートされているアプリケーションタイプ
Jetty 固有の実装では、Jetty 9.2.x, 9.4.x, 10.0.x, 11.0.x, または 12.0.x での HandlerWrapper ベースのインストールをサポートしています。
他の Java プラットフォーム向けの実装を作成したい場合、低レベルのエージェント RPC 通信 API も提供しています。他の Java プラットフォーム向けの実装に興味がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。
エージェント設定
他の Next-Gen WAF モジュールと同様に、Jetty ハンドラーは、Next-Gen WAF エージェントとの通信用に、 Unix ドメインソケットと TCP ソケットの両方をサポートしています。デフォルトでは、エージェントはアドレスを
unix:/var/run/sigsci.sock に設定した Unix ドメインソケットを使用します。これをオーバーライドするか、またはエージェントで
rpc-address パラメータを設定することにより、代わりに TCP ソケットを指定することができます。
さらに、エージェントがデフォルトの RPC バージョン
rpc-version=0 を使用するように設定されていることを確認してください。方法としては、エージェント設定でパラメータ
rpc-version が指定されていないことを確認するか、指定されている場合は、
0 の値で指定されていることを確認します。以下は、デフォルトの Unix ドメインソケット値をオーバーライドするエージェント設定の例です。
accesskeyid = "YOUR AGENT ACCESSKEYID"secretaccesskey = "YOUR AGENT SECRETACCESSKEY"rpc-address = "127.0.0.1:9999"
ダウンロード
Next-Gen WAF Java モジュールを手動でダウンロードするか、Maven でアクセスします。
手動によるダウンロード
次のいずれかのリンクをクリックして、最新の Java モジュールをダウンロードします。
sigsci-module-java_latest.tar.gzを抽出します。
次のいずれかのオプションを使用して JAR ファイルをデプロイします。
sigsci-module-java-{version}-shaded.jar(すべての依存関係がバンドルされたuber jar) をアプリケーションのクラスパスにコピーします (例:
%CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib)。
sigsci-module-java-{version}.jarとその依存関係を
libフォルダからアプリケーションのクラスパス (例:
%CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib) にコピーします。アプリケーションのクラスパスフォルダー (
WEB-INF\lib内の Tomcat) にすでに依存関係の jar ファイルがある場合は、バージョン番号が異なっていてもそれらをコピーする必要はありません。ログ記録の jar はオプションで、
slf4jの設定に基づいて決定します。
Maven を使用したアクセス
ビルドまたはデプロイメントに Maven を使用するプロジェクトの場合、プロジェクト
pom.xml のファイルに XML を追加することで、最新バージョンの Next-Gen WAF Java モジュールをインストールできます。例:
123456789101112
<repositories> <repository> <id>sigsci-stable</id> <url>https://mvn.security.fastly.com/release/maven2</url> </repository></repositories>
<dependency> <groupId>com.signalsciences</groupId> <artifactId>sigsci-module-java</artifactId> <version>LATEST_MODULE_VERSION</version></dependency>
必ず
LATEST_MODULE_VERSION を Java モジュールの最新リリースに置き換えてください。最新バージョンは、https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-java/VERSION または https://dl.signalsciences.net/sigsci-module-java/VERSION のバージョンファイルで確認できます。
インストール
Jetty モジュールのインストールは、Jetty を組み込みアプリケーションとしてデプロイしたか、スタンドアロンアプリケーションとしてデプロイしたかによって若干異なります。
Web アプリケーション内に Jetty を組み込む場合は、組み込み Jetty の手順に従ってください。
あるいは、Web アプリケーションを Jetty インスタンスにデプロイする場合は、スタンドアロン Jetty の手順に従ってください。
組み込み Jetty
Next-Gen WAF Jetty モジュールは現在、ハンドラーとして実装されています。アプリケーションを編集して、既存のハンドラーを Next-Gen WAF ハンドラーでラップしてください。
典型的な Jetty ベースのアプリケーションは次のように、すべてのハンドラーを HandlerList に追加します。
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Server server = new Server(InetSocketAddress.createUnresolved("0.0.0.0", 8800));ServletContextHandler context = new ServletContextHandler();ServletHolder defHolder = new ServletHolder("default", DefaultServlet.class);HandlerList handlers = new HandlerList();
// Servlet: /defHolder.setInitParameter("pathInfoOnly", "true");defHolder.setInitParameter("dirAllowed", "true");defHolder.setInitParameter("acceptRanges", "true");context.addServlet(defHolder, "/*");context.addServlet(defHolder, "/");
// Existing App Handlershandlers.addHandler(context);handlers.addHandler(new DefaultHandler());
// Add the existing handlers as the server handlerserver.setHandler(handlers);
try {server.start();server.join();} catch (Exception e) {e.printStackTrace();} finally {server.stop();}
プライマリーハンドラーの周囲に Next-Gen WAF ハンドラーを追加します。例:
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Server server = new Server(InetSocketAddress.createUnresolved("0.0.0.0", 8800));ServletContextHandler context = new ServletContextHandler();ServletHolder defHolder = new ServletHolder("default", DefaultServlet.class);HandlerList handlers = new HandlerList();
// Servlet: /defHolder.setInitParameter("pathInfoOnly", "true");defHolder.setInitParameter("dirAllowed", "true");defHolder.setInitParameter("acceptRanges", "true");context.addServlet(defHolder, "/*");context.addServlet(defHolder, "/");
// Existing App Handlershandlers.addHandler(context);handlers.addHandler(new DefaultHandler());
// REMOVED: This is replaced by wrapping with the sigsci handler below//server.setHandler(handlers);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BEGIN ADDITION: Next-Gen WAF Handler// Need to also add these imports for SignalSciencesHandler and Timeout:// import com.signalsciences.jetty.SignalSciencesHandler;// import com.signalsciences.rpc.util.Timeout;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Create a new SignalSciencesHandlerSignalSciencesHandler sigsciHandler = new SignalSciencesHandler();// 2. Specify the URI of the sigsci-agent rpc-address (Unix)sigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcServerURI(URI.create("unix:/var/run/sigsci.sock"));// 3. Specify a timeoutsigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcTimeout(new Timeout(300, TimeUnit.MILLISECONDS));// 4. Set rpcVersion to 0sigsciHandler.getSigSciConfig().setRpcVersion(0);// 5. Wrap the other handlerssigsciHandler.setHandler(handlers);// 6. Set the SignalSciencesHandler (wrapper) as the server handlerserver.setHandler(sigsciHandler);//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// END ADDITION//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
try {server.start();server.join();} catch (Exception e) {e.printStackTrace();} finally {server.stop();}
スタンドアロン Jetty
Next-Gen WAF Jettyモジュールは現在、ハンドラーとして実装されています。これを使用するには、以下の手順に従ってサーバーの設定を更新する必要があります。
Jetty サーバー設定ファイルを更新する
デフォルトのJettyインストールでは、サーバー設定ファイルは
{jetty.base}/etc/jetty.xmlの下にあります。設定ファイルを更新して、既存のハンドラーを Next-Gen WAF ハンドラーでラップする必要があります。ファイル内のハンドラーコレクションを指定するスタンザを修正し、 Next-Gen WAF ハンドラーを含めるようにします。以下は、標準搭載の
jetty.xml ファイルを使用した例です。
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<Set name="handler"> <New id="Wrapper" class="com.signalsciences.jetty.SignalSciencesHandler"> <Call name="setRpcServerURI"> <Arg> <New class="java.net.URI"> <Arg>unix:/var/run/sigsci.sock</Arg> </New> </Arg> </Call> <Call name="setRpcTimeout"> <Arg> <New class="com.signalsciences.rpc.util.Timeout"> <Arg type="long">300</Arg> <Arg> <Get class="java.util.concurrent.TimeUnit" name="MILLISECONDS"/> </Arg> </New> </Arg> </Call> <Set name="handler"> <New id="Handlers" class="org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection"> <Set name="handlers"> <Array type="org.eclipse.jetty.server.Handler"> <Item> <New id="Contexts" class="org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection"/> </Item> <Item> <New id="DefaultHandler" class="org.eclipse.jetty.server.handler.DefaultHandler"/> </Item> </Array> </Set> </New> </Set> </New></Set>
Signal Sciences ライブラリをサーバーの ClassPath にデプロイする
JAR ファイルをデプロイする方法は2つあります。
sigsci-module-java-{version}-shaded.jar(すべての依存関係がバンドルされた uber JAR) をサーバーのクラスパスにコピーします。
sigsci-module-java-{version}.jarとその依存関係を
libフォルダからサーバーのクラスパスにコピーします。
オプションですが、このライブラリを
{jetty.base}/lib/extに追加することをお勧めします。Jettyはこのパスにあるライブラリを自動的にサーバーのクラスパスにロードします。
シンプルなサーバーの例
より完全な例については、ディストリビューションに含まれる
sigsci-jetty-simple-example JAR ファイルを参照してください。これは、単純な動作例のバイナリ、ソース、および javadoc で構成されています。バイナリ JAR ファイルは実行可能であり、次のようなコマンドで実行できます。これらのコマンドは、シンプルなサーバーを起動し、ローカルホストの TCP ポート 5000 で実行されているエージェントを指定します。これには、
rpc-address = "127.0.0.1:5000" で起動されたエージェントが必要です。
$ java -jar examples/sigsci-jetty-simple-example-{version}.jar
このコマンドは次のような出力を生成します。
tcp://127.0.0.1:500000:00:00.384 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - WebRoot is jar:file:/x/sigsci-jetty-simple-example-0.1.3.jar!/webroot/00:00:00.403 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - Signal Sciences WAF: enabled00:00:00.501 [main] INFO c.s.example.SimpleExampleServer - Signal Sciences Simple Example Server started (http://0.0.0.0:8800/)00:00:00.986 [qtp123456789-12] INFO c.s.example.RequestLogger - "GET /test/ HTTP/1.1" 302
この例のテストサーバーは、ルートディレクトリでシンプルな HTML ページを表示して応答します。また、
/test/ コンテキストを用いた基本的なテストにも利用できます。このテストのコンテキストでは、以下のパラメータが解釈されます。
response_time: レスポンスを遅らせるミリ秒単位の時間 (タイムアウトをテストするため)。
response_code: レスポンスで返される HTTP レスポンスコード。
size: レスポンスボディのサイズ (単位: バイト)。
例:
$ curl -D- "http://127.0.0.1:8800/test/?response_code=302&response_time=10&size=86"
このコマンドは次のような出力を生成します。
HTTP/1.1 302 FoundDate: Sat, 01 Sep 2016 00:00:00 GMTLocation: /Content-Length: 86Server: Jetty(9.2.z-SNAPSHOT)