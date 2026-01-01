Netty Handler として Java モジュールをインストールする 日本語 English

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Next-Gen WAF Netty モジュールは、パイプライン内の次のハンドラーにイベントを転送する前に HttpRequest イベントを検査するハンドラーとして実装されています。

ダウンロード

Next-Gen WAF Java モジュールを手動でダウンロードするか、Maven でアクセスします。

手動によるダウンロード

次のいずれかのリンクをクリックして、Java モジュールの最新バージョンをダウンロードしてください。 https://dl.security.fastly.com

https://dl.signalsciences.net sigsci-module-java_latest.tar.gz を抽出します。 次のいずれかのオプションを使用して JAR ファイルをデプロイします。 sigsci-module-java-{version}-shaded.jar (すべての依存関係がバンドルされたuber jar) をアプリケーションのクラスパスにコピーします (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib )。

sigsci-module-java-{version}.jar とその依存関係を lib フォルダからアプリケーションのクラスパス (例: %CATALINA_HOME%\webbapps\<APP_FOLDER>\WEB-INF\lib ) にコピーします。アプリケーションのクラスパスフォルダー ( WEB-INF\lib 内の Tomcat) にすでに依存関係の jar ファイルがある場合は、バージョン番号が異なっていてもそれらをコピーする必要はありません。ログ記録の jar はオプションで、 slf4j の設定に基づいて決定します。

Maven を使用したアクセス

ビルドまたはデプロイメントに Maven を使用するプロジェクトの場合、プロジェクト pom.xml のファイルに XML を追加することで、最新バージョンの Next-Gen WAF Java モジュールをインストールできます。例:

< repositories > < repository > < id > sigsci-stable </ id > < url > https://mvn.security.fastly.com/release/maven2 </ url > </ repository > </ repositories > < dependency > < groupId > com.signalsciences </ groupId > < artifactId > sigsci-module-java </ artifactId > < version > LATEST_MODULE_VERSION </ version > </ dependency >

必ず LATEST_MODULE_VERSION を Java モジュールの最新リリースに置き換えてください。最新バージョンは、https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-java/VERSIONまたは https://dl.signalsciences.net/sigsci-module-java/VERSION のバージョンファイルで確認できます。

インストールして設定する

新しい接続ごとに新しい WafHandler インスタンスを作成します。

WafHandler は、 FlowControlHandler の後に追加する必要があります。

HTTP POST のボディ (中身、本体) を検査するには、 HttpObjectAggregator ハンドラーを FlowControlHandler の前に追加する必要があります。

WafHandler はブロックされたリクエストに対して HttpResponse を送信することがあります。

デプロイの例

// Update configuration WafHandler.getSigSciConfig().setMaxPost(40000); // start server and handle requests new ServerBootstrap() .group(bossGroup, workerGroup) .channel(NioServerSocketChannel.class) .childHandler( new ChannelInitializer<SocketChannel>() { @Override public void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception { ch.pipeline() .addLast(new HttpServerCodec()) .addLast(new HttpObjectAggregator(6 * (1 << 20))) .addLast(new FlowControlHandler()) .addLast("waf", new WafHandler()) .addLast(new SimpleChannelInboundHandler<FullHttpRequest>() { // send response }); } }) .bind(8080) .sync();

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