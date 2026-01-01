Weblogic へ Java モジュールをインストールする 日本語 English

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互換性

Next-Gen WAF Java モジュールは、WebLogic バージョン12c (12.2.1)以上と互換性があります。

インストール

Next-Gen WAF Java モジュールを WebLogic サーバーにデプロイするには、最初にそれをサーブレットフィルターとしてアプリケーションに追加する必要があります。

その後、他の Web アプリケーションをデプロイするのと同じプロセスで、WebLogic サーバーにアプリケーションをデプロイします。

モジュール設定

オプション デフォルト 説明 rpcServerURI 必須、 tcp://127.0.0.1:9999 エージェントと通信するためのUnixドメインソケットまたはTCP接続。 rpcTimeout 必須、300 ms RPC クライアントがエージェントからのレスポンスを待機するタイムアウト時間 (ミリ秒)。 maxResponseTime オプション、デフォルトはなし モジュールがエージェントに投稿するリクエストを送信する必要があるかを判断するために、サーバーのレスポンス時間が評価される (つまり、この値を超えるかどうかを確認する) 最大時間 (秒)。 maxResponseSize オプション、デフォルトはなし モジュールがエージェントに投稿するリクエストを送信する必要があるかを決定するために、サーバーのレスポンスサイズが評価される (つまり、この値を超えるかどうかを確認する) 最大サイズ (バイト)。 maxPost オプション、デフォルトはなし Next-Gen WAF エージェントに送信できる POST ボディ (本体) の最大サイズ (バイト)。POST ボディのサイズがこの制限を超えると、モジュールは検知のためのリクエストをエージェントに送信しません。 asyncStartFix オプション、false サーブレットで非同期にリクエストを処理する際にリクエストボディが欠落する問題を回避するために、 true に設定できます。 altResponseCodes オプション、デフォルトはなし 406. に加えてリクエストをブロックするために使用されるスペース区切りの代替エージェントレスポンスコード。例: 403 429 503 excludeCidrBlock オプション、デフォルトはなし フィルター処理から除外する CIDR ブロックまたは特定の IP アドレスのカンマ区切りリスト。 excludeIpRange オプション、デフォルトはなし フィルター処理から除外する IP アドレス範囲または特定の IP アドレスのカンマ区切りリスト。 excludePath オプション、デフォルトはなし フィルター処理から除外するパスのカンマ区切りリスト。URL が指定された値で始まる場合は除外されます。マッチングでは大文字と小文字は区別されません。 excludeHost オプション、デフォルトはなし フィルター処理から除外するホスト名のカンマ区切りされたリスト。マッチングでは大文字と小文字は区別されません。

モジュール設定のサンプル

モジュール設定の変更は、アプリケーションの web.xml ファイルの <!-- Signal Sciences Filter --> セクションで行う必要があります。

< filter > < filter-name > sigSciFilter </ filter-name > < filter-class > com.signalsciences.servlet.filter.SigSciFilter </ filter-class > < async-supported > true </ async-supported > < init-param > < param-name > rpcTimeout </ param-name > < param-value > 500 </ param-value > </ init-param > < init-param > < param-name > asyncStartFix </ param-name > < param-value > true </ param-value > </ init-param > </ filter > < filter-mapping > < filter-name > sigSciFilter </ filter-name > < url-pattern > /* </ url-pattern > </ filter-mapping >

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