Kong プラグインのインストール

Kong プラグインは、NGINX モジュールの機能であり、Kong プラグインとして機能することができます。したがって、Kong プラグインをインストールするプロセスには、Next-Gen WAF エージェントと NGINX モジュールをインストールし、NGINX モジュールの設定を変更して Kong で使用できるようにする作業が含まれます。

/etc/sigsci/agent.conf にあるエージェント設定ファイルを編集し、次の行を追加します。 <AGENT-LISTENER-IP> をホスト IP アドレス (通常は 127.0.0.1 ) に置き換え、 <AGENT-LISTENER-PORT> をエージェントがモジュールからの接続をリッスンする TCP ポートに置き換えます。デフォルトはありませんが、他のサービスとの競合の可能性を最小限に抑えるためにポート 737 を使用することをお勧めします。 rpc-address=<AGENT-LISTENER-IP>:<AGENT-LISTENER-PORT>

Fastly のいずれかの Web サイトから、最新の Next-Gen WAF NGINX モジュールをダウンロードして展開します。 dl.security.fastly.com dl.signalsciences.net $ curl -O https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-nginx/sigsci-module-nginx_latest.tar.gz $ sudo mkdir -p /opt/sigsci/nginx $ sudo tar -xf sigsci-module-nginx_latest.tar.gz -C /opt/sigsci/nginx

Kong 3.0.x, を使用している場合は、 /opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/kong/plugins/signalsciences の handler.lua と schema.lua ファイルを、 /opt/sigsci/sigsci-module-nginx/nginx/kong/plugins/signalsciences-3.0.x の handler.lua と schema.lua ファイルでオーバーライドします。

/opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/kong/plugins/signalsciences/handler.lua の次の行を編集して、ホスト IP アドレスとエージェントとの通信に使用するポートを反映させます。 "localhost" と 12345 をホスト IP アドレスとポートに置き換えます。 sigsci.agenthost = "localhost" sigsci.agentport = 12345

/etc/kong/kong.conf にある Kong 設定ファイルに次の行を追加します。 plugins=signalsciences lua_package_path=/opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/?.lua