Kong プラグインのインストール
- English
- 日本語
Kong プラグインは、NGINX モジュールの機能であり、Kong プラグインとして機能することができます。したがって、Kong プラグインをインストールするプロセスには、Next-Gen WAF エージェントと NGINX モジュールをインストールし、NGINX モジュールの設定を変更して Kong で使用できるようにする作業が含まれます。
インストール
お使いの環境用の Next-Gen WAF エージェントをインストールしてください。
/etc/sigsci/agent.confにあるエージェント設定ファイルを編集し、次の行を追加します。
<AGENT-LISTENER-IP>をホスト IP アドレス (通常は
127.0.0.1) に置き換え、
<AGENT-LISTENER-PORT>をエージェントがモジュールからの接続をリッスンする TCP ポートに置き換えます。デフォルトはありませんが、他のサービスとの競合の可能性を最小限に抑えるためにポート
737を使用することをお勧めします。rpc-address=<AGENT-LISTENER-IP>:<AGENT-LISTENER-PORT>
Fastly のいずれかの Web サイトから、最新の Next-Gen WAF NGINX モジュールをダウンロードして展開します。
$ curl -O https://dl.security.fastly.com/sigsci-module-nginx/sigsci-module-nginx_latest.tar.gz$ sudo mkdir -p /opt/sigsci/nginx$ sudo tar -xf sigsci-module-nginx_latest.tar.gz -C /opt/sigsci/nginx
- dl.security.fastly.com
- dl.signalsciences.net
Kong 3.0.x, を使用している場合は、
/opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/kong/plugins/signalsciencesの
handler.luaと
schema.luaファイルを、
/opt/sigsci/sigsci-module-nginx/nginx/kong/plugins/signalsciences-3.0.xの
handler.luaと
schema.luaファイルでオーバーライドします。
/opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/kong/plugins/signalsciences/handler.luaの次の行を編集して、ホスト IP アドレスとエージェントとの通信に使用するポートを反映させます。
"localhost"と
12345をホスト IP アドレスとポートに置き換えます。sigsci.agenthost = "localhost"sigsci.agentport = 12345
/etc/kong/kong.confにある Kong 設定ファイルに次の行を追加します。plugins=signalscienceslua_package_path=/opt/sigsci/nginx/sigsci-module-nginx/?.lua
次のコマンドを実行して、Kong プラグインを有効にします。
<KONG-GATEWAY-IP:PORT>を Kong の IPアドレスとポート (例:
127.0.0.1:1234) に置き換えます。$ curl -i -X POST --url http://<KONG-GATEWAY-IP:PORT>/plugins/ --data 'name=signalsciences'