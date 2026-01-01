モジュール設定 日本語 English

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Next-Gen WAF モジュールの設定機能を提供しています。次の属性はデフォルトで設定されていますが、さまざまな環境をサポートするために変更が必要な場合があります。ほとんどの場合、モジュール設定を変更する必要はありません。サポートが必要な場合、またはモジュール設定の変更に関する質問がある場合は、サポートにお問い合わせください。

Apache

Apache で Next-Gen WAF モジュール設定を変更するには、Apache 設定ファイルにディレクティブを追加する必要があります (例 : CentOS の場合は httpd.conf、Debian または Ubuntu の場合は apache.conf または apache2.conf)。ディレクティブは、Next-Gen WAF モジュールがロードされた後に設定する必要があることに注意してください。

リリース 1.6.0, 以降、以下のディレクティブが以前のディレクティブの代わりに使用されます。これらのディレクティブは、以前のディレクティブの名称にプリフィックス SigSci を加えて名前を変更したものです。

Name 説明 デフォルト値 SigSciAgentTimeout エージェントソケットのタイムアウト時間 (ミリ秒)。 100 SigSciAgentPostLen POST ボディの最大サイズ (バイト)。 100000 SigSciAgentInspection モジュールを有効または無効にします。 オン SigSciAgentPort エージェントがリッスンするローカルポート (TCP を使用する場合)。 SigSciAgentPort が設定されている場合、 SigSciAgentHost は IP またはホスト名でなければなりません。 Unix : なし、Windows : 9999 SigSciAgentHost ホストまたは IP アドレス。それ以外の場合は、 SigSciAgentHost を使用してドメインソケットファイルを指定します (例 : /foo/bar.sock )。 Unix： /var/run/sigsci.sock 、Windows： 127.0.0.1 SigSciEnableFixups Signal Sciences の修正をポストリードリクエスト処理よりも優先するよう切り替え、リクエストの変更前に確認できるようにします。 オフ SigSciRunBeforeModulesList Next-Gen WAF モジュールは、指定されたモジュールのリストの前に実行されます (例 : mod_example.c mod_something.c )。 なし SigSciRunAfterModulesList Next-Gen WAFモジュールは、指定されたモジュールのリストの後に実行されます (例 : mod_example.c mod_something.c )。 なし SigSciExpectedContentTypes サポートするカスタムコンテンツタイプのスペース区切りリスト。 なし SigSciExtendContentTypes 拡張コンテンツ検査を有効にします。 false

注意 : SigSciRunBeforeModulesList および SigSciRunAfterModulesList ディレクティブは、現在 ARM64 ベースの Linux ディストリビューションではサポートされていません。

SigSci プリフィックスを持つ新しいディレクティブにより、以下のディレクティブは非推奨となります。ただし後方互換性があるため、以下のディレクティブも引き続き動作します。

Name 説明 AgentTimeout エージェントソケットのタイムアウト (ミリ秒単位)。デフォルト : 100 。 AgentPostLen POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト : 100000 AgentInspection モジュールを有効化または無効化します。デフォルト : On AgentPort TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト : none。AgentPort が設定されている場合、 AgentHost は IP またはホスト名でなければならない点に注意してください。 AgentHost ホストまたは IP アドレス。それ以外の場合は、 AgentHost を使用してドメインソケットファイルを指定します。 /foo/bar.sock

次のディレクティブは非推奨であり、無視されます。

Name 説明 SigSciAltResponseCodes ブロックする代替コードを指定することは非推奨です。代わりに、300 - 599の範囲内のレスポンスコードをブロックします。

条件付き検査の例

Next-Gen WAF Apache モジュールでは、モジュールをグローバルに有効または無効にすることで、 VirtualHost ごとに条件付き検査を実行できます。これは、特定のリクエスト条件 (例 : パス) に基づいて、検査を実行するか、しないかを設定する場合に便利です。

モジュールをグローバルに有効または無効にするには、 SigSciAgentInspection と SigSciEnableFixups の両方のディレクティブを Apache のグローバル設定 (httpd.conf、apache2.conf) に追加します。例えば以下のように、Next-Gen WAF Apache モジュールをグローバルに無効にしつつ、特定の VirtualHost 検査を有効にします。

重要 : SigSciAgentInspection が場所ディレクティブ内で条件付きで動作するには、 SigSciEnableFixups をオンにする必要があります。

SigSciAgentInspection Off SigSciEnableFixups On

対応する各 VirtualHost 内に、適切な SigSciAgentInspection ディレクティブ値を追加します。例えば、 VirtualHost で example.com のリクエストを処理する検査のみを有効にするには、次のようにします。

<VirtualHost *:80> DocumentRoot "/www/example1" ServerName example.com ServerAlias www.example.com SigSciAgentInspection On </VirtualHost>

適切な Apache サービスを再起動した後、モジュールは、設定で適用されたモジュールを有効または無効にするディレクティブごとに、適切な値 (有効の場合は 1 、無効の場合は 0 ) で次の出力を Apache エラーログに記録します。

[Fri Dec 12 11:56:31.329363 2025] [signalsciences:notice] [pid 3439:tid 123749635139456] SigSci: config: agent inspection flag: 0 [Fri Dec 12 11:56:31.329363 2025] [signalsciences:notice] [pid 3439:tid 123749635139456] SigSci: config: agent inspection flag: 1

NGINX の動的モジュール

NGINX 動的モジュールのインストールと設定の手順については、「NGINX 動的モジュールをインストールする」を参照してください。

NGINX Luaモジュール

重要 : 可能な場合は、よりパフォーマンスの高い NGINX 動的モジュールを使用することを強くお勧めします。NGINX Lua モジュールは OpenResty を利用しているため、インストールにおける依存関係が増えています。

NGINX の Next-Gen WAF Lua モジュールを変更するには、デフォルトでは /opt/sigsci/nginx/sigsci.conf にある Next-Gen WAF Lua スクリプトを変更します。

Name 説明 agenthost SignalSciences エージェントがリッスンしている Unix ドメインソケットの IP アドレスまたはパス。デフォルト : unix:/var/run/sigsci.sock agentport TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト : 12345 timeout エージェントソケットのタイムアウト (ミリ秒単位)。デフォルト : 100 。 maxpost POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト : 100000

設定例

sigsci.agenthost = "unix:/var/run/sigsci.sock" sigsci.agentport = 12345 sigsci.timeout = 100 sigsci.maxpost = 1000000

HAProxy

通常、HAProxy モジュールを動作させるために追加の設定変更は不要です。ただし、必要に応じてデフォルト設定をオーバーライドすることは可能です。その場合は、これらの設定ディレクティブを記述する override.lua ファイルを作成し、HAProxy 設定ファイル ( /usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg ) の global セクションで、このオーバーライド設定ファイルを読み込むようにします。

設定例

global ... lua-load /path/to/override.lua ...

オーバーライドディレクティブ

これらのディレクティブは、オーバーライド設定ファイルで使用できます。

Name 説明 sigsci.agenthost SignalSciences エージェントがリッスンしている Unix ドメインソケットの IP アドレスまたはパス。デフォルト : /var/run/sigsci.sock (Unix ドメインソケット) sigsci.agentport TCP 使用時にエージェントがリッスンするローカルポート。デフォルト : nil sigsci.log_debug 詳細なログ記録を有効にします。デフォルト : false sigsci.log_network_errors ソケット接続エラーのログ記録を有効にします。デフォルト : false sigsci.timeout エージェントソケットのタイムアウト (秒単位)。デフォルト : 1 ( 0 はオフを意味します)。 sigsci.maxpost POST ボディの最大サイズ (バイト)。デフォルト : 100000 sigsci.extra_blocking_resp_hdr ユーザーは 406 レスポンスに追加するレスポンスヘッダーを指定できます。デフォルトは "" です。 sigsci.expected_content_types サポートするカスタムコンテンツタイプのリスト sigsci.extend_content_types 拡張コンテンツ検査を有効にします。デフォルト値は false です。

オーバーライド設定の例

sigsci.agenthost = "192.0.2.243" sigsci.agentport = 9090 sigsci.extra_blocking_resp_hdr = "Access-Control-Allow-Origin: https://example.com"

IIS

IIS モジュールの設定は、MSI インストーラー、v2.0.0以降の SigsciCtl.exe ユーティリティ、IIS Manager UI、PowerShell、または appcmd.exe ユーティリティを使用して設定できます。IIS モジュール設定の詳細については、「設定方法」を参照してください。

Name デフォルト値 説明 agentHost 127.0.0.1 agentPort 737 Debug false モジュールデバッグを有効にします。イベント閲覧者に送信します。 ReuseConnections false ハードウェアの同時実行性に基づき、ソケットの最大数を持つソケットプールを使用します。 MaxPostSize 100000 AnomalySize 524288 AnomalyDurationMillis 1000 TimeoutMillis 200 エージェントソケットのタイムアウト時間 (ミリ秒)。 ExpectedContentTypes サポートするカスタムコンテンツタイプのスペース区切りリスト。 ExtendContentTypes false これを true に設定すると、拡張コンテンツ検査が有効になります。

言語モジュール

設定の詳細については、言語固有モジュールのページを参照してください。

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