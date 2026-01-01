NGINX モジュールについて
- English
- 日本語
NGINX モジュールを使用して、Next-Gen WAF をホスティング環境に直接デプロイできます。モジュールエージェント型デプロイトポロジでは、NGINX モジュールは、NGINX API を介して受信リクエストからリクエストデータにアクセスします。次にモジュールは、Unix ドメインソケット (UDS) または送信制御プロトコル (TCP) 経由のリモートプロシージャコール (RPC) を介して、検査のためにデータを Next-Gen WAF エージェントに渡します。次にエージェントはモジュールにリクエストの処理方法を指示し、モジュールはエージェントの指示に従って、リクエストのブロック、許可、またはレート制限をします。
NGINX モジュールのバリエーションを選択する
NGINX モジュールには2つのバリエーションがあります。
NGINX の動的モジュール版はコンパイル後、NGINX バイナリ全体を再コンパイルすることなく、ランタイム時に NGINX に対して動的にロードされます。このモジュールは C 言語で書かれており、 NGINX オープンソースおよび NGINX Plus と統合できます。
NGINX Lua モジュールのバリエーションは、OpenRestyのNGINX 用 Luaモジュール（しばしば
ngx_http_lua_moduleと呼ばれる）を活用しており、NGINX 設定に直接 Lua コードを埋め込むことができます。このモジュールは Lua スクリプト言語で書かれており、NGINX オープンソース、NGINX Plus、および OpenResty と統合できます。
いずれのモジュールのバリエーションも、検査のためにリクエストを Next-Gen WAF エージェントに渡すための同様のリクエスト処理ロジックを実装しています。
インストールする NGINX モジュールのバリエーションは、ビジネスおよびホスティング環境の要件によって異なります。
ヒント: いずれのモジュールのバリエーションをインストールすればよいか不明で、まだ OpenResty または NGINX Plus を使用していない場合は、安定版 NGINX オープンソース用の動的モジュールをインストールすることをお勧めします。これは、NGINX 自体が外部に依存関係を持たないためです。
|モジュールのバリエーション
|NGINX モデル
|モジュールのパッケージ名
|注記
|動的
|安定版 NGINX オープンソース
nginx-module-fastly-nxs
|このパッケージは対応する安定版 NGINX リリースと共にコンパイルされています。本番環境サーバーには NGINX の安定版を使用することをお勧めします。
|動的
|メインライン版 NGINX オープンソース
nginx-module-fastly-nxm
|このパッケージは対応する開発版 NGINX リリースと共にコンパイルされています。NGINX の開発版にはバグが含まれている可能性があるため、本番環境サーバーでの使用は推奨しません。
|動的
|ディストリビューション提供の NGINX オープンソース
nginx-module-fastly-nxd
|このパッケージは対応するディストリビューション提供の NGINX リリースと共にコンパイルされています。これらのディストリビューション提供のリリースは、公式の
nginx.org リリースとは異なる場合があります。
|動的
|NGINX Plus
nginx-module-fastly-nxp
|このパッケージは、対応する NGINX Plusリリース と共にコンパイルされており、NGINX モジュールの最新の命名規則に従っています。
|動的
|NGINX オープンソース
nginx-module-sigsci-nxo
|このパッケージは対応する NGINX リリースと共にコンパイルされています。顧客は、自分のユースケースに最も適した安定したメインラインまたはディストリビューションが提供するパッケージに切り替える必要があります。独自の NGINX リリースを維持している特定のアップストリームリポジトリは、これらのビルドから逸脱し、インストールで問題が発生する可能性があります。
|動的
|NGINX Plus
nginx-module-sigsci-nxp
|このパッケージは対応する NGINX Plus リリースと共にコンパイルされています。
|Lua
|OpenResty
sigsci-module-nginx
|Lua
|NGINX オープンソース
sigsci-module-nginx
ngx_http_lua_module をインストールする必要があります。
|Lua
|NGINX Plus
sigsci-module-nginx
nginx-plus-module-lua をインストールする必要があります。
サポートされているバージョン
互換性と要件ガイドには、NGINX モジュールが利用可能なパッケージを提供しているディストリビューションのリストが記載されています。当社は開発版 NGINX のリリース後に、NGINX モジュールを更新します。例外 (重大な脆弱性など) がある場合は、リリースを早めます。
警告: NGINX および NGINX ビルドを提供するその他のさまざまなアップストリームは、特定のディストリビューション・リリース・リポジトリの NGINX パッケージのリリースや更新を一定期間後に停止することがよくあります。これは多くの場合、ディストリビューションのサポート終了日と一致しますが、これは Fastly の管理外となります。この事象は、特定のディストリビューションリリースでは、モジュールの特定のバージョンが利用できない可能性があるか、または適切なパッケージが当該リリースに対して古い可能性があることを意味する場合があります。パッケージをお使いのプラットフォームおよびバージョンで利用したい場合、support@fastly.com までお問い合わせください。