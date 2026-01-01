NGINX モジュールについて 日本語 English

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NGINX モジュールを使用して、Next-Gen WAF をホスティング環境に直接デプロイできます。モジュールエージェント型デプロイトポロジでは、NGINX モジュールは、NGINX API を介して受信リクエストからリクエストデータにアクセスします。次にモジュールは、Unix ドメインソケット (UDS) または送信制御プロトコル (TCP) 経由のリモートプロシージャコール (RPC) を介して、検査のためにデータを Next-Gen WAF エージェントに渡します。次にエージェントはモジュールにリクエストの処理方法を指示し、モジュールはエージェントの指示に従って、リクエストのブロック、許可、またはレート制限をします。

NGINX モジュールのバリエーションを選択する

NGINX モジュールには2つのバリエーションがあります。

いずれのモジュールのバリエーションも、検査のためにリクエストを Next-Gen WAF エージェントに渡すための同様のリクエスト処理ロジックを実装しています。

インストールする NGINX モジュールのバリエーションは、ビジネスおよびホスティング環境の要件によって異なります。

ヒント: いずれのモジュールのバリエーションをインストールすればよいか不明で、まだ OpenResty または NGINX Plus を使用していない場合は、安定版 NGINX オープンソース用の動的モジュールをインストールすることをお勧めします。これは、NGINX 自体が外部に依存関係を持たないためです。

サポートされているバージョン

互換性と要件ガイドには、NGINX モジュールが利用可能なパッケージを提供しているディストリビューションのリストが記載されています。当社は開発版 NGINX のリリース後に、NGINX モジュールを更新します。例外 (重大な脆弱性など) がある場合は、リリースを早めます。

警告: NGINX および NGINX ビルドを提供するその他のさまざまなアップストリームは、特定のディストリビューション・リリース・リポジトリの NGINX パッケージのリリースや更新を一定期間後に停止することがよくあります。これは多くの場合、ディストリビューションのサポート終了日と一致しますが、これは Fastly の管理外となります。この事象は、特定のディストリビューションリリースでは、モジュールの特定のバージョンが利用できない可能性があるか、または適切なパッケージが当該リリースに対して古い可能性があることを意味する場合があります。パッケージをお使いのプラットフォームおよびバージョンで利用したい場合、support@fastly.com までお問い合わせください。

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