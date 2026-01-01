NGINX 動的モジュールをインストールする 日本語 English

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NGINX 動的モジュールはコンパイルされ、その後、NGINX バイナリ全体を再コンパイルすることなく、ランタイム時に動的にロードされます。このモジュールは C 言語で書かれており、 NGINX オープンソースおよび NGINX Plus と統合できます。

重要: NGINX 動的モジュールを使用するには、NGINX が --with-compat フラグでコンパイルされている必要があります。NGINX がそのフラグ付きでコンパイルされていない場合は、NGINX Lua モジュールを使用する必要があります。

モジュールをインストールするには、次の手順を実行します。

パッケージリポジトリを追加する

NGINX の動的モジュールをインストールする前に、リポジトリからプルできるようにパッケージ管理システムを設定する必要があります。

Alpine Linux

使用したい Alpine Linux パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注: これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apk.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apk.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://apk.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

$ apk update && apk add wget $ wget -q https://apk.security.fastly.com/sigsci_apk.pub ; mv sigsci_apk.pub /etc/apk/keys $ echo https://apk.security.fastly.com/$(grep -oE '[0-9]+\.[0-9]{2}' /etc/alpine-release)/main | tee -a /etc/apk/repositories && apk update

Amazon Linux

使用したい Amazon Linux パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注: これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Amazon Linux 2023 Amazon Linux 2 $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/amazon/2023/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo

Debian

使用したい Debian パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注: これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Bullseye (11) 以上 Buster (10) 以下 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/debian/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

RHEL と派生製品

次のコマンドは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) とその派生製品 (例 : CentOS) に適用されます。タブ名は RHEL のベースソースバージョンを示しています。

注: これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

RHEL 10 RHEL 9 RHEL 8 RHEL 7 $ sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo <<-'EOF' [sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.signalsciences.net/release/el/10/$basearch repo_gpgcheck=1 gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.signalsciences.net/release/gpgkey https://dl.signalsciences.net/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt EOF

Ubuntu

使用したい Ubuntu パッケージリポジトリのバージョンを追加してください。

注: これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

リリース 22.04+ リリース 20.04 以下 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/ubuntu/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

NGINX 動的モジュールをインストールする

パッケージリポジトリを追加した後、NGINX Open Source または NGINX Plus 用の NGINX モジュールをインストールできます。

制約と考慮事項

NGINX 動的モジュールをインストールする際は、次の点に注意してください。

NGINX ダイナミックモジュールをインストールする前に、ディストリビューションに当社のパッケージリポジトリを追加し、リポジトリのメタデータを更新する必要があります。

インストールする NGINX 動的モジュールのバージョンは、NGINX インストールのコアバージョンと一致する必要があります。例えば、NGINX 1.18.0 をインストールしている場合、モジュールのバージョン 1.18.0 をインストールしなければなりません。

NGINX モジュールパッケージのファイル名には、コンパイル対象となる NGINX バージョンが含まれ、場合によってはビルドプリフィックスやディストリビューションリリース (例: 1.25.3-715~jammy ) も含まれます。同じ NGINX バージョンにビルド番号が存在する場合は、ビルド番号が最も大きいパッケージをインストールすることをお勧めします。 インストールコマンドにワイルドカード（ * ）を追加すると、指定されたNGINXバージョンで利用可能な最新バージョンを確実にインストールできます。新しいバージョンのためにリポジトリのメタデータ（例: apt update ）を更新する必要があるかもしれません。

モジュールバージョン (NGINX バージョンとは異なる) は、パッケージのメタデータで利用可能です。モジュールバージョンのクエリの詳細については、「モジュールバージョンを決定する」をご覧ください。

NGINX オープンソース用 NGINX 動的モジュールをインストールする

当社の NGINX オープンソース用 NGINX 動的モジュールは、NGINX オープンソース用にコンパイルされています。このモジュールをインストールする手順は次のとおりです。

NGINX のバイナリバージョンを見つけます。 $ nginx -v 注 : 何も返されないか nginx: not found エラーが表示された場合は、NGINX が正しくインストールされ、該当するシェルパスで利用可能であることを確認してください。NGINX パッケージとしてインストールされていない場合 (tarball から抽出された場合など)、 NGINX パッケージの依存関係が満たされていないために、パッケージをインストールする後続のコマンドが失敗する可能性があります。 お使いの NGINX のバージョンに適したモジュールを特定します。NGINX の安定版、メインライン、ディストリビューション提供版のどのリリースを使用しているかに応じて選択してください。 nginx-module-fastly-nxs : nginx.org が提供する安定版 (偶数番号) の NGINX リリースにはこのパッケージを使用します。

nginx-module-fastly-nxm : nginx.org が提供するメインライン (偶数番号) の NGINX リリースにはこのパッケージを使用します。

nginx-module-fastly-nxd : Linux ディストリビューションが提供する NGINX リリースにはこのパッケージを使用します。システムに NGINX がインストールされているものの、 nginx.org からインストールしていない場合、ディストリビューション提供版のリリースを使用しています。

nginx-module-sigsci-nxo : 既存の NGINX インストールでこのパッケージがすでに使用されている場合にのみ、このパッケージを使用します。新規インストールでは、他の3つのパッケージのうち最も適切なものを使用してください。 ディストリビューションのパッケージマネージャーを使用して、特定のNGINX オープンソースリリース用の NGINX 動的モジュールパッケージをインストールします。インストールするバージョンは、NGINX インストールのコアバージョンと一致する必要があります。 <nginx-dynamic-module-variation> を、使用している特定のパッケージタイプに置き換えます。 Debian / Ubuntu RHEL / CentOS Alpine Linux Amazon Linux 最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo apt-get install <nginx-dynamic-module-variation> 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apt-get install <nginx-dynamic-module-variation>=<nginx-core-version>\* たとえば、インストールされている NGINX コアバージョンが 1.26.0 である場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxs=1.26.0\*

NGINX Plus 用 NGINX 動的モジュールをインストールする

NGINX Plus 用 NGINX 動的モジュールは、F5 が管理する NGINX Plus Web サーバー用にコンパイルされています。このモジュールをインストールする手順は次のとおりです。

NGINX Plus のバージョンを見つけます。 nginx -v 例えば、以下のレスポンスでは NGINX Plus のバージョンは R30 です。 nginx version: nginx/1.25.1 (nginx-plus-r30-p1) 注: 何も返されないか nginx: not found エラーが表示された場合は、NGINX が正しくインストールされ、該当するシェルパスで利用可能であることを確認してください。NGINX パッケージとしてインストールされていない場合 (tarball から抽出された場合など)、 NGINX パッケージの依存関係が満たされていないために、パッケージをインストールする後続のコマンドが失敗する可能性があります。 ディストリビューションのパッケージマネージャーを使用して、特定の NGINX Plus リリース用の NGINX ダイナミックモジュール（ nginx-module-fastly-nxp ）パッケージをインストールします。インストールするバージョンは、お使いの NGINX Plus のインストールバージョンと一致する必要があります。 Ubuntu / Debian RHEL / CentOS Alpine Linux Amazon Linux 2 または 1 お使いの NGINX コアバージョンと互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp=<nginx-plus-version>\* たとえば、インストールされている NGINX Plus のバージョンが R30 の場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp=30\*

NGINX 動的モジュールをロードする

NGINX 動的モジュールをインストールした後、実行時にモジュールが NGINX にロードされるように、NGINX の設定で NGINX 動的モジュールとして宣言する必要があります。

NGINX 設定ファイル (多くの場合、デフォルトで /etc/nginx/nginx.conf にある) で、NGINX load_module ディレクティブを使用して、NGINX 動的モジュールを NGINX の main コンテキスト (例: pid ディレクティブの下) にロードします。 load_module /etc/nginx/modules/ngx_http_fastly_module.so; 次のコマンドを実行して、変更が有効であることを確認します。 $ nginx -t 出力は次のようになります。 nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful NGINX を再起動します。 $ service nginx restart init システム (例: Alpine コンテナ) を実行していないサーバーの場合、次のコマンドで設定をリロードします。 $ nginx -s reload (任意) モジュールが正常にロードされたことを確認してください。 $ cat /var/log/nginx/error.log | grep 'sigsci:' モジュールがロードされると、 error.log は次のように表示されます。 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci_init_main_conf: Using default UDS socket: /var/run/sigsci.sock 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci:init: setting phase REWRITE: ngx-phase=3 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci:sigsci_create_random: initialized random checking 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: signal process started

インストールのスクリプト作成

一連のシェルコマンドを使用して、NGINX 動的モジュールをインストールすることもできます。一連のコマンドはそれぞれ、前のコマンドの出力を変数として取得します。この方法は、Dockerfile RUN ディレクティブのような、スクリプトを使用したインストールの際に有用です。ここでの例は、安定版の NGINX を既にインストールしていることを前提としています。選択したバージョンに合わせて調整してください。

Debian / Ubuntu RHEL / CentOS / Amazon Alpine Linux $ module_version=$(apt-cache madison nginx-module-fastly-nxs | grep $(nginx -v 2>&1 | grep -oP 'nginx/\K[0-9.]+') | awk -F'|' '{print $2}' | head -n 1 | xargs) $ apt-get install -y nginx-module-fastly-nxs=$module_version $ unset module_version

NGINX 動的モジュールを設定する

NGINX の動的モジュールは、次の追加設定をサポートしています。

Name 説明 値 セクション sigsci_enabled モジュールの有効化または無効化 on （デフォルト）、 off http、サーバー、または場所ごと sigsci_debug sigsci_debug のみを有効化、他のモジュールに影響なし on 、 off (デフォルト) HTTP sigsci_handler_phase モジュールがリクエストを処理するフェーズ preaccess 、 access 、 precontent 、 rewrite (デフォルト) HTTP sigsci_agent_max_post_len エージェントに送信する POST ボディの最大サイズ (バイト) 0 => 投稿本文を送信しない。それ以外の場合はバイト数を 0 より大きい値で指定 (デフォルトは 100000 ) HTTP sigsci_agent_timeout エージェント通信ソケットのタイムアウト時間 (ミリ秒) ミリ秒 > 0 (デフォルトは 100 ) HTTP sigsci_anomaly_resp_size 最大レスポンスサイズ (バイト)。この値を超える場合は異常とみなされます。 バイト数 > 0 (デフォルトは 524288 ) HTTP sigsci_anomaly_resp_time 最大レスポンス時間 (ミリ秒)。この値を超える場合は異常とみなされます。 ミリ秒 > 0 (デフォルトは 1000 ) HTTP sigsci_agent_host SignalSciences エージェントがリッスンする Unix ドメインソケットの IP アドレスまたはパス 例: tcp:localhost (デフォルトは unix:/var/run/sigsci.sock ) HTTP sigsci_agent_port エージェントがリッスンする TCP ポート。注: IP またはホスト名に sigsci_agent_host が設定されている場合にのみ使用してください。 有効な TCP ポート番号 HTTP sigsci_websocket_enabled WebSocket 検査の有効化または無効化 on 、 off (デフォルト) http、サーバー、または場所ごと

注: sigsci_websocket_enabled は、デフォルトでは off です。有効化するには、 http セクションで指定する必要があります。これはその後、必要に応じて、 server と location のセクションで、 off と on に転換することができます。

設定例

http セクションで SignalSciences モジュールパラメータを設定する例は、次のとおりです。

# sigsci module settings ## sigsci_debug on; sigsci_agent_timeout 200;

次の例は、 sigsci_enabled パラメータで location セクションを使用する方法を示しています。

# sigsci_enabled set to "on" location /inspect/ { sigsci_enabled on; proxy_pass http://127.0.0.1:80/inspect/; }

# sigsci_enabled set to "off" location /noinspect/ { sigsci_enabled off; proxy_pass http://127.0.0.1:80/noinspect/; }

sigsci_websocket_enabled パラメータで server および location セクションを使用する詳細な例は、次のとおりです。

http { # must be turned on in global section sigsci_websocket_enabled on; server { ... # turned off for this server section sigsci_websocket_enabled off; # websocket turned on for this location location /websenabled { sigsci_websocket_enabled on; proxy_pass http://websocket; ... } # websocket off for this location since it is off in server location /websdisabled { proxy_pass http://websocket; ... }

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