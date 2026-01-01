NGINX 動的モジュールをインストールする

NGINX 動的モジュールはコンパイルされ、その後、NGINX バイナリ全体を再コンパイルすることなく、ランタイム時に NGINX に動的にロードされます。このモジュールは C 言語で書かれており、 NGINX オープンソースおよび NGINX Plus と統合できます。

重要 : NGINX 動的モジュールを使用するには、NGINX が --with-compat フラグでコンパイルされている必要があります。NGINX がそのフラグ付きでコンパイルされていない場合は、NGINX Lua モジュールを使用する必要があります。

モジュールをインストールするには、次の手順を実行します。

パッケージリポジトリを追加する

NGINX の動的モジュールをインストールする前に、リポジトリからプルできるようにパッケージ管理システムを設定する必要があります。

Alpine Linux

使用したい Alpine Linux パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apk.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apk.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://apk.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

$ apk update && apk add wget $ wget -q https://apk.security.fastly.com/sigsci_apk.pub ; mv sigsci_apk.pub /etc/apk/keys $ echo https://apk.security.fastly.com/$(grep -oE '[0-9]+\.[0-9]{2}' /etc/alpine-release)/main | tee -a /etc/apk/repositories && apk update

Amazon Linux

使用したい Amazon Linux パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Amazon Linux 2023 Amazon Linux 2 $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/amazon/2023/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/amazon/2/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo

Debian

使用したい Debian パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Bullseye (11) 以上 Buster (10) 以下 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/debian/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo apt-key add - $ sudo echo "deb https://apt.security.fastly.com/release/debian/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

RHEL と派生製品

次のコマンドは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) とその派生製品 (例 : CentOS) に適用されます。タブ名は RHEL のベースソースバージョンを示しています。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

RHEL 10 RHEL 9 RHEL 8 RHEL 7 $ sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo <<-'EOF' [sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.signalsciences.net/release/el/10/$basearch repo_gpgcheck=1 gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.signalsciences.net/release/gpgkey https://dl.signalsciences.net/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt EOF $ sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo <<-'EOF' [sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/el/9/$basearch repo_gpgcheck=1 gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt EOF 警告 : Red Hat による RHEL 8 のフルサポートは、2024.年5月に終了しました。RHEL 8. をインストールする前に、Red Hat Enterprise Linux のライフサイクルを確認することをお勧めします。 $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/el/$releasever/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo 警告 : Red Hat による RHEL 7 のフルサポートは、2019.年8月に終了しました。RHEL 7. をインストールする前に、Red Hat Enterprise Linux のライフサイクルを確認することをお勧めします。 $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/el/$releasever/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo

Ubuntu

使用したい Ubuntu パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

リリース 22.04+ リリース 20.04 以下 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/ubuntu/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo apt-key add - $ sudo echo "deb https://apt.security.fastly.com/release/ubuntu/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

NGINX 動的モジュールをインストールする

パッケージリポジトリを追加した後、NGINX オープンソースまたは NGINX Plus 用の NGINX モジュールをインストールできます。

制約と考慮事項

NGINX 動的モジュールをインストールする際は、次の点に注意してください。

NGINX 動的モジュールをインストールする前に、ディストリビューションに Fastly のパッケージリポジトリを追加し、リポジトリのメタデータを更新する必要があります。

インストールする NGINX 動的モジュールのバージョンは、NGINX インストールのコアバージョンと一致する必要があります。例えば、NGINX 1.18.0 をインストールしている場合、モジュールのバージョン 1.18.0 をインストールしなければなりません。

NGINX モジュールパッケージのファイル名には、コンパイル対象となる NGINX バージョンが含まれ、場合によってはビルドプリフィックスやディストリビューションリリース (例: 1.25.3-715~jammy ) も含まれます。同じ NGINX バージョンにビルド番号が存在する場合は、ビルド番号が最も大きいパッケージをインストールすることをお勧めします。 インストールコマンドにワイルドカード ( * ) を追加すると、特定の NGINX バージョンで利用可能な最新バージョンを確実にインストールできます。新しいバージョンのためにリポジトリのメタデータ (例 : apt update ) を更新する必要があるかもしれません。

モジュールバージョン (NGINX バージョンとは異なる) は、パッケージのメタデータで確認できます。モジュールバージョンのクエリの詳細については、「モジュールのバージョンを特定する」をご覧ください。

NGINX オープンソース用 NGINX 動的モジュールをインストールする

Fastly の NGINX オープンソース用 NGINX 動的モジュールは、NGINX オープンソース用にコンパイルされています。このモジュールをインストールする手順は次のとおりです。

NGINX のバイナリバージョンを見つけます。 $ nginx -v 注 : 何も返されないか nginx: not found エラーが表示された場合は、NGINX が正しくインストールされ、該当するシェルパスで利用可能であることを確認してください。NGINX パッケージとしてインストールされていない場合 (tarball から抽出された場合など)、 NGINX パッケージの依存関係が満たされていないために、パッケージをインストールする後続のコマンドが失敗する可能性があります。 お使いの NGINX のバージョンに適したモジュールを特定します。NGINX の安定版、メインライン、ディストリビューション提供版のどのリリースを使用しているかに応じて選択してください。 nginx-module-fastly-nxs : nginx.org が提供する NGINX の安定版 (偶数) リリースには、このパッケージを使用します。

nginx-module-fastly-nxm : nginx.org が提供する NGINX のメインライン (奇数) リリースには、このパッケージを使用します。

nginx-module-fastly-nxd : Linux ディストリビューションが提供する NGINX リリースにはこのパッケージを使用します。システムに NGINX がインストールされているものの、それが nginx.org からインストールされたものではない場合、ディストリビューション提供版のリリースを使用していることになります。

nginx-module-sigsci-nxo : 既存の NGINX インストールでこのパッケージがすでに使用されている場合にのみ、このパッケージを使用します。新規インストールでは、他の3つのパッケージのうち最も適切なものを使用してください。 ディストリビューションのパッケージマネージャーを使用して、特定のNGINX オープンソースリリース用の NGINX 動的モジュールパッケージをインストールします。インストールするバージョンは、NGINX インストールのコアバージョンと一致する必要があります。 <nginx-dynamic-module-variation> を、使用している特定のパッケージタイプに置き換えます。 Debian / Ubuntu RHEL / CentOS Alpine Linux Amazon Linux 最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo apt-get install <nginx-dynamic-module-variation> 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apt-get install <nginx-dynamic-module-variation>=<nginx-core-version>\* たとえば、インストールされている NGINX コアバージョンが 1.26.0 である場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxs=1.26.0\* 最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo yum install <nginx-dynamic-module-variation> 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo yum install <nginx-dynamic-module-variation>-<nginx-core-version>\* たとえば、インストールされている NGINX コアバージョンが 1.26.0 である場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxs-1.26.0\* NGINX バージョン 1.15.3 以降の場合、次のコマンドを実行して、NGINX 安定版と互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールします。 $ sudo apk add <nginx-dynamic-module-variation> 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apk add <nginx-dynamic-module-variation>~<nginx-core-version> たとえば、インストールされている NGINX コアバージョンが 1.26.0 である場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apk add nginx-module-fastly-nxs~1.26.0 NGINX バージョンが 1.18.0 以降の場合 : お使いの NGINX 安定版と互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行します。 $ yum install <nginx-dynamic-module-variation>

特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ yum install <nginx-dynamic-module-variation>-<nginx-core-version>\* たとえば、インストールされている NGINX コアバージョンが 1.26.0 である場合、コマンドは次のようになります。 $ yum install nginx-module-fastly-nxs-1.26.0\*

NGINX Plus 用 NGINX 動的モジュールをインストールする

NGINX Plus 用 NGINX 動的モジュールは、F5 が管理する NGINX Plus Web サーバー用にコンパイルされています。このモジュールをインストールする手順は次のとおりです。

NGINX Plus のバージョンを見つけます。 nginx -v 例えば、以下のレスポンスでは NGINX Plus のバージョンは R30 です。 nginx version: nginx/1.25.1 (nginx-plus-r30-p1) 注 : 何も返されないか nginx: not found エラーが表示された場合は、NGINX が正しくインストールされ、該当するシェルパスで利用可能であることを確認してください。NGINX パッケージとしてインストールされていない場合 (tarball から抽出された場合など)、 NGINX パッケージの依存関係が満たされていないために、パッケージをインストールする後続のコマンドが失敗する可能性があります。 ディストリビューションのパッケージマネージャーを使用して、特定の NGINX Plus リリース用の NGINX 動的モジュール ( nginx-module-fastly-nxp ) パッケージをインストールします。インストールするバージョンは、お使いの NGINX Plus のインストールバージョンと一致する必要があります。 Ubuntu / Debian RHEL / CentOS Alpine Linux Amazon Linux お使いの NGINX コアバージョンと互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp=<nginx-plus-version>\* たとえば、インストールされている NGINX Plus のバージョンが R30 の場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apt-get install nginx-module-fastly-nxp=30\* お使いの NGINX コアバージョンと互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行してください。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp-<nginx-plus-version>\* たとえば、インストールされている NGINX Plus のバージョンが R30 の場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp-30\* NGINX コアバージョン 1.15.3 以降の場合、次のコマンドを実行して、お使いの NGINX コアバージョンと互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールします。 $ sudo apk add nginx-module-fastly-nxp 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo apk add nginx-module-fastly-nxp-<nginx-plus-version> たとえば、インストールされている NGINX Plus のバージョンが R30 の場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo apk add nginx-module-fastly-nxp~30 次のコマンドを実行して、お使いの NGINX Plus バージョンと互換性のある最新バージョンのモジュールをインストールします。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp 特定のバージョンのモジュールをインストールするには、次のコマンドを実行し、 <nginx-core-version> をインストール済みの NGINX コアバージョンに置き換えてください。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp-<nginx-plus-version>\* たとえば、インストールされている NGINX Plus のバージョンが R30 の場合、コマンドは次のようになります。 $ sudo yum install nginx-module-fastly-nxp-30\*

NGINX 動的モジュールをロードする

NGINX 動的モジュールをインストールした後、実行時にモジュールが NGINX にロードされるように、NGINX の設定で NGINX 動的モジュールとして宣言する必要があります。

NGINX 設定ファイル (多くの場合、デフォルトで /etc/nginx/nginx.conf にある) で、NGINX load_module ディレクティブを使用して、NGINX 動的モジュールを NGINX の main コンテキスト (例: pid ディレクティブの下) にロードします。 load_module /etc/nginx/modules/ngx_http_fastly_module.so; 次のコマンドを実行して、変更が有効であることを確認します。 $ nginx -t 出力は次のようになります。 nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful NGINX を再起動します。 $ service nginx restart init システム (例: Alpine コンテナ) を実行していないサーバーの場合、次のコマンドで設定をリロードします。 $ nginx -s reload (任意) モジュールが正常にロードされたことを確認します。 $ cat /var/log/nginx/error.log | grep 'sigsci:' モジュールがロードされると、 error.log は次のように表示されます。 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci_init_main_conf: Using default UDS socket: /var/run/sigsci.sock 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci:init: setting phase REWRITE: ngx-phase=3 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: sigsci:sigsci_create_random: initialized random checking 1970/01/01 00:00:00 [notice] 4242#4242: signal process started

インストールのスクリプト作成

一連のシェルコマンドを使用して、NGINX 動的モジュールをインストールすることもできます。一連のコマンドはそれぞれ、前のコマンドの出力を変数として取得します。この方法は、Dockerfile RUN ディレクティブのような、スクリプトを使用したインストールの際に有用です。ここでの例は、安定版の NGINX を既にインストールしていることを前提としています。選択したバージョンに合わせて調整してください。

Debian / Ubuntu RHEL / CentOS / Amazon Alpine Linux $ module_version=$(apt-cache madison nginx-module-fastly-nxs | grep $(nginx -v 2>&1 | grep -oP 'nginx/\K[0-9.]+') | awk -F'|' '{print $2}' | head -n 1 | xargs) $ apt-get install -y nginx-module-fastly-nxs=$module_version $ unset module_version $ module_version=$(yum list nginx-module-fastly-nxs --showduplicates | grep $(nginx -v 2>&1 | grep -oP 'nginx/\K[0-9.]+') | awk '{print $2}' | head -n 1 | xargs) $ yum install -y nginx-module-fastly-nxs-$module_version $ unset module_version $ nginx_version=$(nginx -v 2>&1 | sed 's/.*nginx\///' | cut -d ' ' -f1) $ apk add nginx-module-fastly-nxs~$nginx_version $ unset module_version

NGINX 動的モジュールを設定する

NGINX の動的モジュールは、次の追加設定をサポートしています。

Name 説明 値 セクション sigsci_enabled モジュールの有効化または無効化 on (デフォルト)、 off http、サーバー、または場所ごと sigsci_debug sigsci_debug のみを有効化、他のモジュールに影響なし on 、 off (デフォルト) HTTP sigsci_handler_phase モジュールがリクエストを処理するフェーズ preaccess 、 access 、 precontent 、 rewrite (デフォルト) HTTP sigsci_agent_max_post_len エージェントに送信する POST ボディの最大サイズ (バイト) 0 => POST ボディを送信しない。それ以外の場合はバイト数を 0 より大きい値で指定 (デフォルトは 100000 ) HTTP sigsci_agent_timeout エージェント通信ソケットのタイムアウト時間 (ミリ秒) ミリ秒 > 0 (デフォルトは 100 ) HTTP sigsci_anomaly_resp_size 最大レスポンスサイズ (バイト)。この値を超える場合は異常とみなされます。 バイト数 > 0 (デフォルトは 524288 ) HTTP sigsci_anomaly_resp_time 最大レスポンス時間 (ミリ秒)。この値を超える場合は異常とみなされます。 ミリ秒 > 0 (デフォルトは 1000 ) HTTP sigsci_agent_host SignalSciences エージェントがリッスンする Unix ドメインソケットの IP アドレスまたはパス 例 : tcp:localhost (デフォルトは unix:/var/run/sigsci.sock ) HTTP sigsci_agent_port エージェントがリッスンする TCP ポート。注 : IP またはホスト名に sigsci_agent_host が設定されている場合にのみ使用してください。 有効な TCP ポート番号 HTTP sigsci_websocket_enabled WebSocket 検査の有効化または無効化 on 、 off (デフォルト) http、サーバー、または場所ごと

注 : sigsci_websocket_enabled は、デフォルトでは off です。有効化するには、 http セクションで指定する必要があります。これはその後、必要に応じて、 server と location のセクションで、 off と on に変えることができます。

設定例

http セクションで SignalSciences モジュールパラメータを設定する例は、次のとおりです。

# sigsci module settings ## sigsci_debug on; sigsci_agent_timeout 200;

次の例は、 sigsci_enabled パラメータで location セクションを使用する方法を示しています。

# sigsci_enabled set to "on" location /inspect/ { sigsci_enabled on; proxy_pass http://127.0.0.1:80/inspect/; }

# sigsci_enabled set to "off" location /noinspect/ { sigsci_enabled off; proxy_pass http://127.0.0.1:80/noinspect/; }

sigsci_websocket_enabled パラメータで server および location セクションを使用する詳細な例は、次のとおりです。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 http { # must be turned on in global section sigsci_websocket_enabled on; server { ... # turned off for this server section sigsci_websocket_enabled off; # websocket turned on for this location location /websenabled { sigsci_websocket_enabled on; proxy_pass http://websocket; ... } # websocket off for this location since it is off in server location /websdisabled { proxy_pass http://websocket; ... }

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