NGINX Lua モジュールをインストールする 日本語 English

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NGINX Lua モジュールは、NGINX 用の OpenResty の Lua モジュール (通常は ngx_http_lua_module と呼ばれる) を活用しており、 NGINX 設定に Lua コードを直接埋め込むことができます。このモジュールは Lua スクリプト言語で書かれており、NGINX オープンソース、NGINX Plus、および OpenResty と統合できます。

ヒント: Lua のサポートがホスティング環境の要件に含まれていない場合は、NGINX Lua モジュールの代わりに NGINX 動的モジュールをインストールすることをお勧めします。NGINX 動的モジュールは依存関係が少なくなっています。

前提条件

NGINX Lua モジュールをインストールする前に、NGINX インストールを Lua サポートでコンパイルするか、OpenResty Lua モジュール経由でロードしなければなりません。Lua の追加方法を決める際には、次の点に注意してください。

Lua モジュールの可用性はディストリビューションとベンダーによって異なるため、OpenResty を使用するか、適切な Lua の依存関係とモジュールを提供するディストリビューションとサードパーティのリポジトリを使用することをお勧めします。

2019年5月時点で、OpenResty の Lua モジュールには resty.core が必要です。この変更に伴い、特定の NGINX パッケージメンテナーは NGINX 用の Lua パッケージ (例 : Ubuntu 22.04以降) の提供を停止し、特定のパッケージには Lua が含まれなくなる可能性があります (例 : nginx-full または nginx-extras )。

2019年9月以降、Lua モジュール ( nginx-module-lua ) の新バージョンのリリースは停止されました。このモジュールに依存する既存のインストールは、モジュールのサポート期間が終了するまでサポートされます。

Lua を追加したら、正しくロードされていることを確認します。

パッケージリポジトリを追加する

前提条件を完了したら、リポジトリからプルするようにパッケージ管理システムを設定します。

Amazon Linux

使用したい Amazon Linux パッケージリポジトリのバージョンを追加してください。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Amazon Linux 2023 Amazon Linux 2 $ echo '[sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/amazon/2023/$basearch gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt' | sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo

Debian

使用したい Debian パッケージリポジトリのバージョンを追加します。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

Bullseye (11) 以上 Buster (10) 以下 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ sudo wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/debian/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

RHEL と派生製品

次のコマンドは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) とその派生製品 (例 : CentOS) に適用されます。タブ名は RHEL のベースソースバージョンを示しています。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://yum.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://yum.signalsciences.net にもあります。パッケージマネージャーを https://yum.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

RHEL 9 RHEL 8 RHEL 7 $ sudo tee /etc/yum.repos.d/sigsci.repo <<-'EOF' [sigsci_release] name=sigsci_release baseurl=https://yum.security.fastly.com/release/el/$releasever/$basearch repo_gpgcheck=1 gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://yum.security.fastly.com/release/gpgkey https://dl.security.fastly.com/sigsci-agent/gpg.key sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt EOF

Ubuntu

使用したい Ubuntu パッケージリポジトリのバージョンを追加してください。

注 : これらの指示に従うと、パッケージマネージャーが https://apt.security.fastly.com からプルするように設定できます。同じパッケージリポジトリは https://apt.signalsciences.net にあります。パッケージマネージャーを https://apt.signalsciences.net からプルするように設定するには、関連するコードサンプル内の security.fastly.com のすべてのインスタンスを signalsciences.net に置き換えてください。

リリース 22.04+ リリース 20.04 以前 $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install -y apt-transport-https wget gnupg lsb-release $ wget -qO - https://apt.security.fastly.com/release/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/sigsci.gpg $ sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sigsci.gpg] https://apt.security.fastly.com/release/ubuntu/ `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sigsci-release.list $ sudo apt-get update

NGINX Lua モジュールをインストールする

パッケージ管理システムをリポジトリからプルするように設定したら、NGINX Lua モジュールを次の手順でインストールします。

ディストリビューションに適したモジュールパッケージをインストールします。 Debian / Ubuntu RHEL / CentOS / Amazon $ sudo apt install sigsci-module-nginx NGINX の設定ファイル (デフォルトでは /etc/nginx/nginx.conf にある) の関連する NGINX server コンテキストに次の行を追加します。 include "/opt/sigsci/nginx/sigsci.conf"; NGINX サービスを再起動して、新しいモジュールを初期化します。 systemd ベースのシステム : $ sudo systemctl restart nginx

upstart ベースのシステム : $ sudo restart nginx

init システムまたはサービスファイルなし : $ sudo nginx -s reload

Lua が正しくロードされているか確認する

NGINX Lua モジュールをインストールした後、Lua が動作していること、および NGINX Lua モジュールが正しく実行されていることを確認します。

次のスクリプトを実行して、次のファイルをインストールディレクトリに追加します。 cat << 'EOF' > /opt/sigsci/nginx/sigsci_check_lua.conf # If you installed Lua as a dynamic module, uncomment the following load_module directives. This is not required if using openresty. # load_module modules/ndk_http_module.so; # load_module modules/ngx_http_lua_module.so; events { worker_connections 768; # multi_accept on; } http { init_by_lua ' local m = {} local ngx_lua_version = "dev" if ngx then -- if not in testing environment ngx_lua_version = tostring(ngx.config.ngx_lua_version) ngx.log(ngx.STDERR, "INFO:", " Check for jit: lua version: ", ngx_lua_version) end local r, jit = pcall(require, "jit") if not r then error("ERROR: No lua jit support: No support for NGWAF Lua module") else if jit then m._SERVER_FLAVOR = ngx_lua_version .. ", lua=" .. jit.version if os.getenv("SIGSCI_NGINX_DISABLE_JIT") == "true" then nginx.log(ngx.STDERR, "WARNING:", "Disabling lua jit because env var: SIGSCI_NGINX_DISABLE_JIT=", "true") end ngx.log(ngx.STDERR, "INFO:", " Bravo! You have lua jit support=", m._SERVER_FLAVOR) else error("ERROR: No luajit support: No support for NGWAF module") end end '; } EOF 次のコマンドを実行して、Lua が正しくロードされているかテストします。 $ nginx -t -c /opt/sigsci/nginx/sigsci_check_lua.conf 出力は次のようになります。 nginx: [] [lua] init_by_lua:9: INFO: Check for jit: lua version: 10000 nginx: [] [lua] init_by_lua:22: INFO: Bravo! You have lua jit support=10000, lua=LuaJIT 2.0.4 nginx: the configuration file <your explicit path>/sigsci_check_lua.conf syntax is ok nginx: configuration file <your explicit path>/sigsci_check_lua.conf test is successful

NGINX で複数の Lua スクリプトを使用する

NGINX は、NGINX Lua モジュールで使用される1つの init_by_lua または init_by_lua_file をサポートしています。NGINX 内に独自の Lua スクリプトが埋め込まれている場合は、NGINX Lua モジュールをカスタム Lua コードに組み込む必要があります。

ヒント : sigsci.conf 設定ファイルを使用しない場合、NGINX Lua モジュールがアップグレードされるときに設定ファイルが更新されないため、Lua モジュールを確認する必要があります。

既存の Lua コードに NGINX Lua モジュールを追加するには、以下の手順に従います。

NGINX 設定から sigsci のリファレンスをすべて削除します。リファレンスは次のようなものです。 include /opt/sigsci/nginx/sigsci.conf; NGINX の設定に以下の行を追加します。 lua_shared_dict sigsci_conf 12k; lua_use_default_type off; init_by_lua または init_by_lua_file で指定されたファイルに、次のスニペットを含めます。 package.path = "/opt/sigsci/nginx/?.lua;" .. package.path sigsci = require("SignalSciences") NGINXの設定に access_by_lua と log_by_lua を追加します。これらのディレクティブがすでに定義されている場合は、 sigsci.prerequest() および sigsci.postrequest() ステートメントをそれぞれの Lua の呼び出し元にコピーします。 access_by_lua 'sigsci.prerequest()'; log_by_lua 'sigsci.postrequest()'; NGINXを再起動してください。

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