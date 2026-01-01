NGINX Lua モジュールをインストールする

cat << 'EOF' > /opt/sigsci/nginx/sigsci_check_lua.conf # If you installed Lua as a dynamic module, uncomment the following load_module directives. This is not required if using openresty. # load_module modules/ndk_http_module.so; # load_module modules/ngx_http_lua_module.so; events { worker_connections 768; # multi_accept on; } http { init_by_lua ' local m = {} local ngx_lua_version = "dev" if ngx then -- if not in testing environment ngx_lua_version = tostring(ngx.config.ngx_lua_version) ngx.log(ngx.STDERR, "INFO:", " Check for jit: lua version: ", ngx_lua_version) end local r, jit = pcall(require, "jit") if not r then error("ERROR: No lua jit support: No support for NGWAF Lua module") else if jit then m._SERVER_FLAVOR = ngx_lua_version .. ", lua=" .. jit.version if os.getenv("SIGSCI_NGINX_DISABLE_JIT") == "true" then nginx.log(ngx.STDERR, "WARNING:", "Disabling lua jit because env var: SIGSCI_NGINX_DISABLE_JIT=", "true") end ngx.log(ngx.STDERR, "INFO:", " Bravo! You have lua jit support=", m._SERVER_FLAVOR) else error("ERROR: No luajit support: No support for NGWAF module") end end '; } EOF