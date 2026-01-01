Node.js モジュールのインストール

var Sigsci = require ( 'sigsci-module-nodejs' )

var sigsci = new Sigsci ( {

path : '/var/run/sigsci.sock'

} )

const Hapi = require ( 'hapi' )

const server = Hapi . Server ( {

port : 8085

} ) ;

server . ext ( 'onRequest' , sigsci . hapi14 ( ) )

server . on ( 'response' , sigsci . hapiEnding ( ) )

server . start ( ( err ) => {

if ( err ) {

throw err

}

console . log ( 'Server running at:' , server . info . uri )