Traefik プラグインのインストール 日本語 English

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Traefik は、Fastly の Next-Gen WAF と組み合わせて使えるオープンソースのアプリケーションプロキシです。Fastly の Traefik プラグインは、公式のGolang モジュールを基にしています。

前提条件

Traefik プラグインを使用するには、Next-Gen WAF エージェント (旧 Signal Sciences エージェント) を実行している必要があります。Traefik プラグインは、通常 Unix ソケットを介してエージェントと通信し、検査用のリクエストデータを送ります。

Traefik プラグインの設定

プラグインの設定には2つのステップがあります。まず、Traefik の静的設定にプラグインをロードし、次に動的設定でミドルウェアとして有効化します。

静的設定

以下に示すように、プラグインを静的設定ファイル (例 : traefik.yml ) に追加するか、コマンドライン引数で指定します。これは、Traefik にプラグインを読み込むよう指示します。

experimental : plugins : sigsciwaf : moduleName : "github.com/signalsciences/sigsci-traefik-plugin" version : "v1.0.0"

動的設定

次に、動的設定ファイル (例 : dynamic.yml ) でミドルウェアを設定します。ここで、プラグインの動作をカスタマイズできます。詳細については、次のセクションの設定オプションのリストを参照してください。

http : routers : my-router : rule : "Host(`example.com`)" service : "my-service" middlewares : - "sigsci-waf" middlewares : sigsci-waf : plugin : sigsciwaf : agentNetwork : "unix" agentAddress : "/var/run/sigsci.sock" timeout : "100ms"

設定

これらのオプション設定は、動的設定でご利用になれます。

Name 種類 説明 デフォルト maxContentLength int64 検査対象とするリクエストボディの最大サイズ (バイト単位)。 100000 allowUnknownContentLength bool 長さが不明なリクエストボディ (例 : チャンクエンコーディング) の検査を可能にします。 false anomalySize int64 異常検査をトリガーするレスポンスサイズ (バイト単位)。 524288 （512KB） anomalyDuration string 異常検査をトリガーするレスポンス時間 (例 : 「1秒」)。 1s serverIdentifier string このサーバーインスタンスのカスタム識別子です。 traefik

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