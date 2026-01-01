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Traefik プラグインのインストール

Traefik は、Fastly の Next-Gen WAF と組み合わせて使えるオープンソースのアプリケーションプロキシです。Fastly の Traefik プラグインは、公式のGolang モジュールを基にしています。

前提条件

Traefik プラグインを使用するには、Next-Gen WAF エージェント (旧 Signal Sciences エージェント) を実行している必要があります。Traefik プラグインは、通常 Unix ソケットを介してエージェントと通信し、検査用のリクエストデータを送ります。

Traefik プラグインの設定

プラグインの設定には2つのステップがあります。まず、Traefik の静的設定にプラグインをロードし、次に動的設定でミドルウェアとして有効化します。

静的設定

以下に示すように、プラグインを静的設定ファイル (例 : traefik.yml) に追加するか、コマンドライン引数で指定します。これは、Traefik にプラグインを読み込むよう指示します。

# traefik.yml
experimental:
  plugins:
    sigsciwaf:
      moduleName: "github.com/signalsciences/sigsci-traefik-plugin"
      version: "v1.0.0"

動的設定

次に、動的設定ファイル (例 : dynamic.yml) でミドルウェアを設定します。ここで、プラグインの動作をカスタマイズできます。詳細については、次のセクションの設定オプションのリストを参照してください。

# dynamic.yml
http:
  routers:
    my-router:
      rule: "Host(`example.com`)"
      service: "my-service"
      middlewares:
        - "sigsci-waf" # Enable the middleware for this router


  middlewares:
    sigsci-waf:
      plugin:
        sigsciwaf:
          # All configuration options are optional and have sensible defaults.
          # See the options list below for more details.
          agentNetwork: "unix"
          agentAddress: "/var/run/sigsci.sock"
          timeout: "100ms"

設定

これらのオプション設定は、動的設定でご利用になれます。

Name種類説明デフォルト
maxContentLengthint64検査対象とするリクエストボディの最大サイズ (バイト単位)。100000
allowUnknownContentLengthbool長さが不明なリクエストボディ (例 : チャンクエンコーディング) の検査を可能にします。false
anomalySizeint64異常検査をトリガーするレスポンスサイズ (バイト単位)。524288（512KB）
anomalyDurationstring異常検査をトリガーするレスポンス時間 (例 : 「1秒」)。1s
serverIdentifierstringこのサーバーインスタンスのカスタム識別子です。traefik

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