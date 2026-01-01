リバースプロキシ型デプロイについて 日本語 English

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Next-Gen WAF をリバースプロキシとしてデプロイすることで、Web サーバーやコードを変更することなく、ローカル環境で直接 WAF をホストできます。Next-Gen WAF エージェントはデプロイされた後、受信トラフィックとオリジンの間に配置されます。エージェントは、お客様の Web アプリケーションへのリクエストを処理し、Fastly のクラウドエンジンと通信します。エージェントがダウンしている場合、すべてのトラフィックがブロックされます (フェイルクローズ設計)。

ヒント : リバースプロキシのデプロイが適しているかどうかは、他のデプロイオプションを確認してください。

リバースプロキシデプロイの設定

リバースプロキシのデプロイを設定するには、次の手順を完了します。

リクエストフローに Next-Gen WAF を統合するために使用するリバースプロキシのバリエーションを決定します。 ご使用のオペレーティングシステムの適切なインストール手順に従って、Next-Gen WAF エージェントをインストールします。 選択したリバースプロキシのバリエーションに応じた適切なガイドに従って、エージェントがリバースプロキシとして動作するよう設定します。

デプロイ設定後、オプションで以下を選択できます。

攻撃ツールを使用して、Next-Gen WAF が Web アプリケーションを監視し、悪意のある異常なリクエストを識別していることを確認します。

エージェント自動更新サービスを有効にします。エージェント自動更新サービスは、定期的に新しいバージョンのエージェントをチェックし、新しいバージョンが利用可能になるとエージェントを更新します。

オンラインエージェントの数が指定されたしきい値に達したとき、またはすべてのサイト (ワークスペース) のすべてのエージェントの平均リクエスト数/秒 (RPS) が指定されたしきい値に達したときに通知するエージェントアラートを設定します。

リバースプロキシのバリエーション

Next-Gen WAF は、以下のリバースプロキシのバリエーションをサポートしています。

エージェントのリバースプロキシモード

Next-Gen WAF エージェントは、リバースプロキシとして実行するように設定できます。リバースプロキシモードでは、エージェントはリクエストとレスポンスを直接やり取りし、モジュールを必要とせずに処理します。エージェントをリバースプロキシモードで実行することは、ウェブサービス用のモジュールがまだ存在しない場合や、ウェブサービスの設定を変更したくない場合 (例: プロダクトのテスト中) に理想的です。このモードでは、エージェントは Web サービスの前にサービスとしてインラインで配置されます。詳細については、Fastly のエージェントのリバースプロキシデプロイの設定 ガイドをご覧ください。

Envoy プロキシ統合

Next-Gen WAF エージェントは、クラウドネイティブのリバースプロキシである Envoy と直接統合し、Web トラフィックを検査して保護することができます。詳細については、Fastly の Envoy プロキシのデプロイ設定をご覧ください。

gRPC プロキシのデプロイ

Next-Gen WAF エージェントは、gRPC トラフィックのプロキシとして機能し、protobuf ベースの gRPC メッセージ ( Content-Type: application/grpc ) を検査できます。詳細については、プロキシデプロイの設定ガイドを参照してください。

Istio サービスメッシュ統合

Next-Gen WAF エージェントは、Istio サービスメッシュと統合して、マイクロサービスアーキテクチャのアプリケーションにおける南北 (クライアントとサーバー間) および東西 (サービス間) のトラフィックを検査し、保護することができます。詳しくは、Istio と Kubernetes に関するガイドをご覧ください。

AWS Lambda の統合

Next-Gen WAF エージェントは AWS Lambda と統合できます。オンデマンド保護を提供するために、エージェントは各機能の初期化時にセットアップでき、また機能の完了時にクローズアウトすることができます。詳細については、AWS Lambda のガイドをご覧ください。

Egress HTTP プロキシ

送信トラフィックにプロキシを使用するように Next-Gen WAF エージェントを設定します。

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