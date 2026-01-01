apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : envoy - config data : envoy.yaml : | node: id: proxy-node cluster: proxy-cluster static_resources: listeners: - name: listener_0 address: socket_address: address: 0.0.0.0 port_value: 10000 filter_chains: - filters: - name: envoy.filters.network.http_connection_manager typed_config: "@type": type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.network.http_connection_manager.v3.HttpConnectionManager stat_prefix: ingress_http route_config: name: local_route virtual_hosts: - name: backend domains: ["*"] routes: - match: prefix: "/" route: cluster: edge_cluster host_rewrite_literal: "http.edgecompute.app" cors: allow_origin_string_match: - prefix: "*" allow_methods: GET, PUT, DELETE, POST, OPTIONS allow_headers: keep-alive,user-agent,cache-control,content-type,content-transfer-encoding,custom-header-1,x-accept-content-transfer-encoding,x-accept-response-streaming,x-user-agent,x-grpc-web,grpc-timeout max_age: "1728000" expose_headers: custom-header-1,grpc-status,grpc-message access_log : - name : envoy.access_loggers.stdout typed_config : "@type" : type.googleapis.com/envoy.extensions.access_loggers.stream.v3.StdoutAccessLog - name : envoy.http_grpc_access_log typed_config : "@type" : type.googleapis.com/envoy.extensions.access_loggers.grpc.v3.HttpGrpcAccessLogConfig common_config : log_name : "sigsci-agent-grpc" transport_api_version : V3 grpc_service : envoy_grpc : cluster_name : sigsci - agent - grpc timeout : 0.2s additional_request_headers_to_log : - "x-sigsci-request-id" - "x-sigsci-waf-response" - "accept" - "content-type" - "content-length" additional_response_headers_to_log : - "date" - "server" - "content-type" - "content-length" http_filters : - name : envoy.filters.http.ext_authz typed_config : "@type" : type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.http.ext_authz.v3.ExtAuthz transport_api_version : V3 grpc_service : envoy_grpc : cluster_name : sigsci - agent - grpc failure_mode_allow : false - name : envoy.filters.http.router typed_config : "@type" : type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.http.router.v3.Router clusters : - name : edge_cluster connect_timeout : 0.25s type : LOGICAL_DNS lb_policy : ROUND_ROBIN load_assignment : cluster_name : edge_cluster endpoints : - lb_endpoints : - endpoint : address : socket_address : address : http.edgecompute.app port_value : 443 transport_socket : name : envoy.transport_sockets.tls typed_config : "@type" : type.googleapis.com/envoy.extensions.transport_sockets.tls.v3.UpstreamTlsContext sni : "http.edgecompute.app" - name : sigsci - agent - grpc connect_timeout : 0.25s type : STATIC lb_policy : ROUND_ROBIN http2_protocol_options : { } load_assignment : cluster_name : sigsci - agent - grpc endpoints : - lb_endpoints : - endpoint : address : socket_address : address : 127.0.0.1 port_value : 9999 --- apiVersion : apps/v1 kind : Deployment metadata : name : envoy - waf - deployment spec : replicas : 1 selector : matchLabels : app : envoy - waf template : metadata : labels : app : envoy - waf spec : containers : - name : envoy image : envoyproxy/envoy : v1.22 - latest args : - "-c" - "/etc/envoy/envoy.yaml" - "-l" - "debug" ports : - containerPort : 10000 volumeMounts : - name : envoy - config mountPath : /etc/envoy - name : sigsci - agent image : signalsciences/sigsci - agent : latest imagePullPolicy : IfNotPresent env : - name : SIGSCI_ACCESSKEYID valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : accesskeyid - name : SIGSCI_SECRETACCESSKEY valueFrom : secretKeyRef : name : sigsci.my - site - name - here key : secretaccesskey - name : SIGSCI_ENVOY_EXPECT_RESPONSE_DATA value : "1" - name : SIGSCI_ENVOY_GRPC_ADDRESS value : "localhost:9999" - name : SIGSCI_DEBUG_ALL_THE_THINGS value : "true" - name : SIGSCI_WAF_DATA_LOG value : "/dev/stdout" ports : - containerPort : 9999 securityContext : readOnlyRootFilesystem : true volumes : - name : envoy - config configMap : name : envoy - config --- apiVersion : v1 kind : Service metadata : name : envoy spec : selector : app : envoy - waf ports : - protocol : TCP port : 10000 targetPort : 10000