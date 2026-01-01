gRPC プロキシのデプロイを設定する
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Next-Gen WAF エージェントを gRPC トラフィックのプロキシとして設定し、protobuf ベースの gRPC メッセージ (
Content-Type: application/grpc) を検査することができます。gRPC トラフィックに対するルールを作成できます。
エージェントを設定する
sigsci-agent を gRPC トラフィックのプロキシとして設定するには、エージェント設定を編集する必要があります。
制約事項
gRPC トラフィックの検査は、エージェントがリバースプロキシリスナーとして設定されている場合にのみ利用可能です。その他のエージェントおよびモジュールの設定では、gRP 検査はサポートされていません。
最大 gRPC メッセージ長の設定
プロキシされるメッセージのサイズを制限するため、gRPC メッセージの最大サイズを調整する必要があります。
inspection-max-content-length = 307200
gRPC メッセージのサイズが設定値を超えると、リバースプロキシは、
Received message larger than maxsize エラーを返します。
リバースプロキシ gRPC リスナーを作成する
注 : gRPC のリバースプロキシリスナーは、gRPC トラフィックのみをプロキシします。
以下は、TLS を使用してポート 9000 から 9001 へ gRPC をプロキシするリバースプロキシリスナーの例です。
[revproxy-listener.9000]inspection-debug = truelistener = "https://127.0.0.1:9000"upstreams = "https://127.0.0.1:9001"tls-key = "/etc/sigsci/key.pem"tls-cert = "/etc/sigsci/cert.pem"tls-ca-roots = "/etc/sigsci/cert.pem"grpc = truetls-verify-servername = "test.signalsciences-dev.net"#tls-insecure-skip-verify = true
grpcを
trueに設定すると、gRPCモードを有効にできます。
grpc = true
gRPC には 1つのアップストリームのみがサポートされています。アップストリームサーバーは HTTP/2 をサポートしている必要があります。
リスナーとアップストリームでは、HTTPS と HTTP の両方がサポートされていますが、HTTPS の使用を推奨します。リスナーに HTTPS を使う場合は、tls-key と tls-cert を指定する必要があります。アップストリームの HTTPS 証明書を検証したい場合は、tls-ca-roots を指定する必要があります。
設定エラーのトラブルシューティング
エラーが発生した場合は、以下のトラブルシューティングのヒントを試してみてください。
certificate signed by unknown authority: リクエストのホスト名がアップストリーム証明書で指定されたホスト名と一致しない場合、接続は失敗します (例 : ホスト名ではなく IP アドレスで接続した場合)。tls-verify-servername を、証明書に有効なホスト名に設定します。他の方法がすべて失敗した場合は、
tls-insecure-skip-verify = trueを使用して TLS 検証を実行してください。
remote error: tls: bad certificateもしくは
cannot validate certificate for [ip address] because it doesn't contain any IP SANs: 問題が発生している場合は、HTTP/2 デバッグ出力を有効にできます。エージェントを起動する際、
GODEBUG変数を次のいずれかに設定します。
GODEBUG="http2debug=1"は基本的な接続およびフレームのデバッグ情報を提供し、
GODEBUG="http2debug=2"は詳細なデータを提供します。
ルールの使用
gRPC トラフィック用のルールを作成できます。protobuf エンコーディングを使用する gRPC トラフィックの場合、PostArgs には引数を表す一連のキーと値のペアが設定されます。キーは、プロトファイルに割り当てられたファイルフィールドのインデックス (
1-N) となります。PostArgs には文字列型のみが追加されます
たとえば、次の
proto ファイルを考えてみましょう。
syntax = "proto3";package grpctest;service TestService { rpc Send (Request) returns (Response) {}}message Request { string message = 1; bool test = 2; int32 int1 = 3; float float1 = 4; uint64 uint1 = 5; message EmbeddedMessage { string message = 1; } EmbeddedMessage emsg = 6; SubRequest submsg = 7;}message SubRequest { repeated string message = 1; uint64 uint1 = 3;}message Response { string message = 1; bool test = 2;}
すべての Send コールには、解析されるリクエストメッセージが存在します。抽出されるのは文字列型のみです。重複するフィールドは、重複した名前付きエントリとして表示されます。埋め込みメッセージおよびサブメッセージは、パスベースのインデックスに追加されます。フィールド名はワイヤプロトコルに表示されないため、インデックスのみが使用されます。
パーサー抽出の例
以下は、名前ベースのパスフィールド (JSON/XMLに類似) が gRPC の解析されたインデックスに解析される例です。
/message = "test" :
/1 = "test"
/emsg/message = "test 2":
/6/1 = "test 2"
/submsg/message = "test 3":
/7/1 = "test 3"
これらの抽出された PostArgs フィールドは SmartParse によって検査されますが、JSON/XML 値と同様にカスタムルールを使用して検査することもできます。さらに、
Path フィールドには gRPC パス (通常
/package.ServiceName/Method) が含まれます。
ルールの例
Type: request
Conditions:* all of * Path equals `/grpctest.TestService/Send` * Post Parameter exists where * all of * Name equals: `/1/6/1` * Value equals: `block me`
Actions: Block request