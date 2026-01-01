gRPC プロキシのデプロイを設定する

certificate signed by unknown authority : リクエストのホスト名がアップストリーム証明書で指定されたホスト名と一致しない場合、接続は失敗します (例 : ホスト名ではなく IP アドレスで接続した場合)。 tls-verify-servername を、証明書に有効なホスト名に設定します。他の方法がすべて失敗した場合は、 tls-insecure-skip-verify = true を使用して TLS 検証を実行してください。

remote error: tls: bad certificate もしくは cannot validate certificate for [ip address] because it doesn't contain any IP SANs : 問題が発生している場合は、HTTP/2 デバッグ出力を有効にできます。エージェントを起動する際、 GODEBUG 変数を次のいずれかに設定します。 GODEBUG="http2debug=1" は基本的な接続およびフレームのデバッグ情報を提供し、 GODEBUG="http2debug=2" は詳細なデータを提供します。