システムシグナルの使用

長い名前 短縮名 使用可能な場所 説明

異常なパス ABNORMALPATH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 異常なパスは、元のパスが正規化されたパスとは異なることを示します (例: /foo/./bar は /foo/bar に正規化されます)。

不正なホップヘッダー BHH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 不正なホップヘッダーは、不正な形式の Transfer-Encoding (TE) もしくは Content-Length (CL) ヘッダー、または適切な形式の TE と CL ヘッダーを通じた HTTP スマグリングが試みられたことを示します。このシグナルは、オンプレミス WAF およびクラウド WAF デプロイのみで利用可能です。

ブロックされたリクエスト BLOCKED なし リクエストは Next-Gen WAF によってブロックされました

コードインジェクション PHP CODEINJECTION リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 コードインジェクションは、任意のアプリケーションコードコマンドを使用してターゲットシステムをコントロールしたり、それに損害を与えたりする試みです。

圧縮検出 COMPRESSED リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 POST リクエストの本文が圧縮されており、検査できません。例えば、 Content-Encoding: gzip リクエストヘッダーが指定され、POST リクエストの本文がプレーンテキストでない場合などです。

欺瞞レスポンス DECEPTION なし Next-Gen WAF が欺瞞レスポンスを返したリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF をデプロイしている顧客のみ利用可能ですが、Essential または Professional プラットフォームでは利用できません。

Fastly 未知のバックエンド FASTLY-UNKNOWN-BACKEND エッジ WAF に存在しないバックエンドへのリクエストを示します。

強制ブラウジング FORCEFULBROWSING シグナル除外 強制ブラウジングとは、管理者ページへの不正アクセスに失敗した試行のことです。

GraphQL の重複変数 GRAPHQL-DUPLICATE-VARIABLES リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 重複変数を含む GraphQL リクエストを示します。

GraphQL の最大深度 GRAPHQL-DEPTH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 GraphQL API のクエリリクエストが、サーバーで許可された最大深度に達した、またはその最大深度を超過していることを示します。

GraphQL に必要なオペレーション名がありません GRAPHQL-MISSING-REQUIRED-OPERATION-NAME リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 1つのリクエストに複数の GraphQL オペレーションが含まれているものの、実行するオペレーションが定義されていないことを示します。

GraphQL シンタックス GRAPHQL-SYNTAX リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 無効な GraphQL シンタックスを含むリクエストであることを示します。これはプログラミング上のエラーや悪意のあるリクエストに起因する可能性があります。

GraphQL の未定義変数 GRAPHQL-UNDEFINED-VARIABLES リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 関数の想定よりも多くの変数を含む GraphQL API へのリクエストを示します。これは悪意のあるリクエストを難読化する目的で利用される可能性があります。

HTTP 403 エラー HTTP403 シグナル除外 禁止。これは通常、URL のリクエストがサーバーの設定によって保護されている場合に見られます。

HTTP 404 エラー HTTP404 シグナル除外 「見つかりません」。これは、ページやアセットのリクエストが存在しないか、サーバーで見つからない場合に返される一般的な応答です。

HTTP 429 エラー HTTP429 シグナル除外 「リクエストが多すぎます」。これは通常、サーバーへのアクティブな接続数を抑制するために、レート制限が適用されている場合に見られる応答です。

HTTP 4XX エラー HTTP4XX シグナル除外 4xx ステータスコードは、一般的にクライアント側のリクエストエラーを示します。

HTTP 500 エラー HTTP500 シグナル除外 内部サーバーエラー。これは、リクエストにより未処理のアプリケーションエラーが発生する際によく見られます。

HTTP 503 エラー HTTP503 シグナル除外 サービス利用不可。これは Web サービスが過負荷になったり、メンテナンスのために停止されたりする際によく見られる応答です。

HTTP 5XX エラー HTTP5XX シグナル除外 5xx ステータスコードは一般的にサーバー関連の問題を示します。

HTTP レスポンス分割 RESPONSESPLIT リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 CRLF 文字がアプリケーションへの入力としていつ送信され、HTTP レスポンスにヘッダーを挿入したかを識別します。

安全でない認証または認可 INSECURE-AUTH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 None アルゴリズムを用いた JSON ウェブトークンの使用など、安全でない認証・認可。

無効なエンコーディング NOTUTF8 リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 無効なエンコーディングは、サーバーがリクエストの悪意のある文字をレスポンスに変換する原因となり、サービス拒否攻撃または XSS を引き起こす可能性があります。

リクエスト本文内の不正な形式のデータ MALFORMED-DATA リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 Content-Type リクエストヘッダーに従って形式が不正になっている POST、PUT、または PATCH リクエストの本文。たとえば、 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded リクエストヘッダーが指定され、かつ json 形式の POST 本文が含まれている場合です。これは多くの場合、プログラミングのエラー、自動リクエスト、または悪意のあるリクエストです。

悪意のある IP トラフィック SANS リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 定期的にインポートされている、悪意のある活動に関与したと報告された SANS Internet Storm Center の IP アドレスのリスト。

SigSci の悪意のある IP アドレス SIGSCI-IP リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 当社の判定エンジンが、悪意のあるシグナルに基づいて IP アドレスにフラグを立てた場合にはいつでも、その IP アドレスはすべての顧客に伝播されます。当社はその後、当該フラグが有効な期間中、追加のシグナルを含むそれらの IP アドレスからの後続のリクエストをログに記録します。

Content-Type リクエストヘッダーがありません NO-CONTENT-TYPE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 Content-Type リクエストヘッダーのない POST、PUT、または PATCH リクエスト。この場合、アプリケーションサーバーはデフォルトで Content-Type: text/plain; charset=us-ascii を前提とする必要があります。多くの自動リクエストや悪意のあるリクエストには、 Content Type が欠落していることがよくあります。

User Agent がありません NOUA リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 リクエストに User-Agent ヘッダーが含まれていない、またはそのヘッダー値が設定されていないことを示します。

ヌルバイト NULLBYTE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 ヌルバイトは通常、リクエストには含まれないため、これが検出された場合は、リクエストの形式が不正であり、リクエストが潜在的に悪意のあるものであることを示します。

帯域外ドメイン OOB-DOMAIN リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 アウトオブバンドドメインは、一般的に、ネットワークアクセスが許可されていることに起因する脆弱性を特定するためのペネトレーションテストで使用されます。

プライベートファイル PRIVATEFILE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 プライベートファイルは通常、Apache の .htaccess ファイルや、機密情報が漏洩する可能性のある設定ファイルのように、機密性の高い性質を有しています。

レート制限されたリクエスト rate-limit なし レート制限ルールのしきい値を超えたリクエストを識別します。

スキャナー SCANNER リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 広く使用されているスキャンサービスやスキャンツールを識別します。