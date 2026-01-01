システムシグナルの使用
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次の情報は、さまざまなシステム信号の詳細を示しています。
長い名前: 口頭で参照または説明するために使用できるシグナルの名前。
短縮名: 一致したリクエストに適用され、コンソール内で検索するために使用できるシグナルの名前。
使用可能な場所: シグナルを使用できる場所の概要。選択肢はリスト、レート制限ルール、リクエストルール、またはシグナル除外です。None は、シグナルは提供可能ではあるものの、その情報コンテキスト以外では使用できないことを示します。
説明: シグナルの意味、またはシグナルが示す内容の概要。
攻撃
攻撃シグナルは、ハッキング、破壊、無効化、盗難、不正アクセス、その他有害な行動を行うように設計された攻撃ペイロードを含む悪意のあるリクエストを表すラベルです。
|長い名前
|短縮名
|使用可能な場所
|説明
|攻撃ツール
USERAGENT
|攻撃ツールは、自動化されたソフトウェアを使用してセキュリティの脆弱性を特定したり、発見された脆弱性を悪用しようとしたりするものです。
|AWS SSRF
AWS-SSRF
|サーバーサイド・リクエスト・フォージェリ (SSRF) は、Web アプリケーションが内部システムを対象に送信しようとするリクエストです。AWS SSRF 攻撃は、SSRFを利用して Amazon Web Services (AWS) のキーを取得し、S3 バケットとそのデータにアクセスします。このシグナルは Essential プラットフォームには含まれていません。
|バックドア
BACKDOOR
|バックドアシグナルは、システム上に共通のバックドアファイルが存在するかどうかを判断しようとするリクエストです。シグナルは一般的に既知のバックドアファイル名と一致します。従来、これらのファイル名は
admin.php および
r57.php のような PHP ファイル拡張子で表示されます。しかし、これらのパスが 200 または予期したものよりも大きなレスポンスを返す場合、システムが侵害されたか、知らないうちにバックドアファイルがホストされている可能性があります。
|コマンド実行
CMDEXE
|コマンド実行は、任意のオペレーティングシステムコマンドを使用してターゲットのシステムをコントロールしたり、損害を与えたりする試みです。
|クロスサイトスクリプティング
XSS
|クロスサイトスクリプティングとは、悪意のあるJavaScriptコードを使ってアカウントやウェブ閲覧セッションを乗っ取ろうとする試みです。
|ディレクトリトラバーサル
TRAVERSAL
|ディレクトリトラバーサルとは、システム全体の特権フォルダを移動して機密情報を取得しようとする試みです。
|Log4J JNDI
LOG4J-JNDI
|Log4J JNDI 攻撃は、2.16.0 より前のバージョンの Log4J に存在する Log4Shell の脆弱性を悪用しようとします。
|SQL インジェクション
SQLI
|SQL インジェクションは、任意のデータベースクエリを実行してアプリケーションにアクセスしたり、特権情報を取得したりする試みです。
異常
異常シグナルは、異常なリクエストを記述するラベルです。本質的に悪意のあるものではありませんが、異常なリクエストは、望ましくないトラフィックや不正なトラフィックを示している可能性があります。例としては、不正な形式のリクエストデータや既知のスキャナーから発信されたリクエストなどが挙げられます。
|長い名前
|短縮名
|使用可能な場所
|説明
|異常なパス
ABNORMALPATH
|異常なパスは、元のパスが正規化されたパスとは異なることを示します (例:
/foo/./bar は
/foo/bar に正規化されます)。
|API 仕様の不一致
API-SPEC-MISMATCH
|提供された API 仕様から逸脱したリクエストを示します。このシグナルはOpenAPI 仕様 v3.0 とのみ互換性があり、Next-Gen WAF のオンプレミス WAF のデプロイで利用可能です。この機能を有効化するには、カスタマーサクセスマネージャーにご連絡いただくか、sales@fastly.com まで電子メールをお送りください。
|不正なホップヘッダー
BHH
|不正なホップヘッダーは、不正な形式の Transfer-Encoding (TE) もしくは Content-Length (CL) ヘッダー、または適切な形式の TE と CL ヘッダーを通じた HTTP スマグリングが試みられたことを示します。このシグナルは、オンプレミス WAF およびクラウド WAF デプロイのみで利用可能です。
|ブロックされたリクエスト
BLOCKED
|なし
|リクエストは Next-Gen WAF によってブロックされました
|コードインジェクション PHP
CODEINJECTION
|コードインジェクションは、任意のアプリケーションコードコマンドを使用してターゲットシステムをコントロールしたり、それに損害を与えたりする試みです。
|圧縮検出
COMPRESSED
|POST リクエストの本文が圧縮されており、検査できません。例えば、
Content-Encoding: gzip リクエストヘッダーが指定され、POST リクエストの本文がプレーンテキストでない場合などです。
|欺瞞レスポンス
DECEPTION
|なし
|Next-Gen WAF が欺瞞レスポンスを返したリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF をデプロイしている顧客のみ利用可能ですが、Essential または Professional プラットフォームでは利用できません。
|Fastly 未知のバックエンド
FASTLY-UNKNOWN-BACKEND
|エッジ WAF に存在しないバックエンドへのリクエストを示します。
|強制ブラウジング
FORCEFULBROWSING
|強制ブラウジングとは、管理者ページへの不正アクセスに失敗した試行のことです。
|GraphQL の重複変数
GRAPHQL-DUPLICATE-VARIABLES
|重複変数を含む GraphQL リクエストを示します。
|GraphQL の最大深度
GRAPHQL-DEPTH
|GraphQL API のクエリリクエストが、サーバーで許可された最大深度に達した、またはその最大深度を超過していることを示します。
|GraphQL に必要なオペレーション名がありません
GRAPHQL-MISSING-REQUIRED-OPERATION-NAME
|1つのリクエストに複数の GraphQL オペレーションが含まれているものの、実行するオペレーションが定義されていないことを示します。
|GraphQL シンタックス
GRAPHQL-SYNTAX
|無効な GraphQL シンタックスを含むリクエストであることを示します。これはプログラミング上のエラーや悪意のあるリクエストに起因する可能性があります。
|GraphQL の未定義変数
GRAPHQL-UNDEFINED-VARIABLES
|関数の想定よりも多くの変数を含む GraphQL API へのリクエストを示します。これは悪意のあるリクエストを難読化する目的で利用される可能性があります。
|HTTP 403 エラー
HTTP403
|禁止。これは通常、URL のリクエストがサーバーの設定によって保護されている場合に見られます。
|HTTP 404 エラー
HTTP404
|「見つかりません」。これは、ページやアセットのリクエストが存在しないか、サーバーで見つからない場合に返される一般的な応答です。
|HTTP 429 エラー
HTTP429
|「リクエストが多すぎます」。これは通常、サーバーへのアクティブな接続数を抑制するために、レート制限が適用されている場合に見られる応答です。
|HTTP 4XX エラー
HTTP4XX
|4xx ステータスコードは、一般的にクライアント側のリクエストエラーを示します。
|HTTP 500 エラー
HTTP500
|内部サーバーエラー。これは、リクエストにより未処理のアプリケーションエラーが発生する際によく見られます。
|HTTP 503 エラー
HTTP503
|サービス利用不可。これは Web サービスが過負荷になったり、メンテナンスのために停止されたりする際によく見られる応答です。
|HTTP 5XX エラー
HTTP5XX
|5xx ステータスコードは一般的にサーバー関連の問題を示します。
|HTTP レスポンス分割
RESPONSESPLIT
|CRLF 文字がアプリケーションへの入力としていつ送信され、HTTP レスポンスにヘッダーを挿入したかを識別します。
|安全でない認証または認可
INSECURE-AUTH
|None アルゴリズムを用いた JSON ウェブトークンの使用など、安全でない認証・認可。
|無効なエンコーディング
NOTUTF8
|無効なエンコーディングは、サーバーがリクエストの悪意のある文字をレスポンスに変換する原因となり、サービス拒否攻撃または XSS を引き起こす可能性があります。
|リクエスト本文内の不正な形式のデータ
MALFORMED-DATA
Content-Type リクエストヘッダーに従って形式が不正になっている POST、PUT、または PATCH リクエストの本文。たとえば、
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded リクエストヘッダーが指定され、かつ json 形式の POST 本文が含まれている場合です。これは多くの場合、プログラミングのエラー、自動リクエスト、または悪意のあるリクエストです。
|悪意のある IP トラフィック
SANS
|定期的にインポートされている、悪意のある活動に関与したと報告された SANS Internet Storm Center の IP アドレスのリスト。
|SigSci の悪意のある IP アドレス
SIGSCI-IP
|当社の判定エンジンが、悪意のあるシグナルに基づいて IP アドレスにフラグを立てた場合にはいつでも、その IP アドレスはすべての顧客に伝播されます。当社はその後、当該フラグが有効な期間中、追加のシグナルを含むそれらの IP アドレスからの後続のリクエストをログに記録します。
Content-Type リクエストヘッダーがありません
NO-CONTENT-TYPE
Content-Type リクエストヘッダーのない POST、PUT、または PATCH リクエスト。この場合、アプリケーションサーバーはデフォルトで
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii を前提とする必要があります。多くの自動リクエストや悪意のあるリクエストには、
Content Type が欠落していることがよくあります。
|User Agent がありません
NOUA
|リクエストに
User-Agent ヘッダーが含まれていない、またはそのヘッダー値が設定されていないことを示します。
|ヌルバイト
NULLBYTE
|ヌルバイトは通常、リクエストには含まれないため、これが検出された場合は、リクエストの形式が不正であり、リクエストが潜在的に悪意のあるものであることを示します。
|帯域外ドメイン
OOB-DOMAIN
|アウトオブバンドドメインは、一般的に、ネットワークアクセスが許可されていることに起因する脆弱性を特定するためのペネトレーションテストで使用されます。
|プライベートファイル
PRIVATEFILE
|プライベートファイルは通常、Apache の .htaccess ファイルや、機密情報が漏洩する可能性のある設定ファイルのように、機密性の高い性質を有しています。
|レート制限されたリクエスト
rate-limit
|なし
|レート制限ルールのしきい値を超えたリクエストを識別します。
|スキャナー
SCANNER
|広く使用されているスキャンサービスやスキャンツールを識別します。
|検索ボットのなりすまし
IMPOSTOR
|検索ボットのなりすましとは、Google または Bing の検索ボットを装っているものの、正規の検索ボットではない何者かを指します。このシグナルを悪意の指標として使用しないでください。
ボット
ボットシグナルとは、疑わしい、または検証されたボットのリクエストを示すラベルです。
重要：シグナルの説明に特に記載がない限り、ボットシグナルは エッジ WAF デプロイ環境でのみ利用可能です。
|長い名前
|短縮名
|使用可能な場所
|説明
|アクセシビリティ
VERIFIED-BOT.ACCESSIBILITY
|コンテンツをアクセシブルにするためのツール (例：スクリーンリーダー)。
|チャレンジトークンが無効です
CHALLENGE-TOKEN-INVALID
|有効なボットチャレンジトークンが含まれていないリクエストであることを示します。
|チャレンジトークンが有効です
CHALLENGE-TOKEN-VALID
|有効なボットチャレンジトークンを含むリクエストであることを示します。
|チャレンジ対象となったリクエスト
CHALLENGED
|なし
|Next-Gen WAF によってクライアントチャレンジが実施されたリクエストであることを示します。
|クライアント側 Cookie が有効
CLIENTSIDE-COOKIE-VALID
|高度なクライアントサイド検知機能によって設定された、有効なクライアントサイド検知用 Cookie を含むリクエストであることを示します。この信号はエッジ WAF デプロイでのみ使用できます。
|漏洩したパスワード
COMPROMISED-PASSWORD
|リクエスト本文に、以前にセキュリティ侵害によって流出されたことが判明している漏洩パスワードが含まれていることを示します。このシグナルは、ログイン試行シグナルまたは登録試行シグナルのいずれかが有効になると自動的に有効になります。また、動的なバックエンドの設定が必要です。
|コンテンツフェッチャー
VERIFIED-BOT.CONTENT-FETCHER
|Webサイトからコンテンツを取得し、他の場所で使用するためのツールです。
|モニタリングツールおよびサイトツール
VERIFIED-BOT.MONITORING-SITE-TOOLS
|Webサイトにアクセスし、パフォーマンスや稼働時間の監視、ドメインコントロールの証明などを行うツールです。
|オンラインマーケティング
VERIFIED-BOT.ONLINE-MARKETING
|オンライン・マーケティング・プラットフォーム (例：Facebook、Pinterest) のクローラーです。
|ページプレビュー
VERIFIED-BOT.PAGE-PREVIEW
|Webサイトにアクセスして、他のオンラインサービスやソーシャルメディアプラットフォーム上でページのプレビューを表示するためのツールです。
|プラットフォーム統合
VERIFIED-BOT.PLATFORM-INTEGRATIONS
|Webサイトの API、特に Webhooks にアクセスして、他のプラットフォームと統合します。
|研究
VERIFIED-BOT.RESEARCH
|研究目的でデータを収集・分析する商用および学術用途のツールです。
|検索エンジンのクローラー
VERIFIED-BOT.SEARCH-ENGINE-CRAWLER
|検索エンジンが Webサイトをインデックス登録するために使用するクローラーです。
|検索エンジン最適化
VERIFIED-BOT.SEARCH-ENGINE-OPTIMIZATION
|検索エンジン最適化の作業 (例：リンク分析、ランキング) をサポートするツールです。
|セキュリティツール
VERIFIED-BOT.SECURITY-TOOLS
|Webサイトの脆弱性、誤設定、およびその他のセキュリティ機能を検査するセキュリティ分析ツールです。
|悪質なボットの疑い
SUSPECTED-BAD-BOT
|悪質なボットによるものである疑いがあるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF とオンプレミス WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
|悪質なボットの疑い (ヘッドレス)
SUSPECTED-BAD-BOT.HEADLESS
|ヘッドレスブラウザを使用した悪質なボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF 環境のデプロイでのみ使用できます。
|ボットの疑い
SUSPECTED-BOT
|ボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF とオンプレミス WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
|ボットの疑い (AI クローラー)
SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER
|AI/LLM クローラーボットによるものであると疑われるリクエストを示します。これらのボットは主に AI モデルやインデックスの作成に使われます。
|ボットの疑い (AI フェッチャー)
SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER
|AI や LLM が、ユーザーからの問い合わせに対する回答を充実させるために利用するボットによるものである疑いがあるリクエストであることを示します。
|ボットの疑い (ヘッドレス)
SUSPECTED-BOT.HEADLESS
|ヘッドレスボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
|認証済みボット (AI クローラー)
VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER
|AI や LLM のトレーニングに使われるクローラーです。これらのボットは主に AI モデルやインデックスの作成に使われます。
|認証済みボット (AI フェッチャー)
VERIFIED-BOT.AI-FETCHER
|AI や LLM に使われるフェッチャーです。ユーザーのクエリに対するレスポンスを強化します。
情報
情報シグナルは、悪意のあるものでもなく、異常なものでもない一般的なリクエストプロパティを表すラベルです。
|長い名前
|短縮名
|使用可能な場所
|説明
|許可されたリクエスト
ALLOWED
|許可アクションを含むルールにより許可されるリクエストを示します。このシグナルのリクエストは決してブロックされません。
|ボット分析
BOT-ANALYSIS
|なし
|ボット判定のための分析が行われたリクエストであることを示します。
|データセンターのトラフィック
DATACENTER
|リクエストが既知のクラウド、ホスティング事業者、またはデータセンターのネットワークから発信されたことを示します。このようなトラフィックは、一般的な住宅用回線またはモバイル回線のエンドユーザーによるアクセスである可能性は低いものの、VPN などの正当なユースケースである場合もあります。
|ダブルエンコーディング
DOUBLEENCODING
|ダブルエンコーディングは、HTML 文字を二重にエンコードすることで検知を回避しようとする手法をチェックします。
|フェイルオープン
FAIL-OPEN
|WAF がフェイルオープンの状態になったため、このリクエストが許可されたことを示します。
|GraphQL API クエリ
GRAPHQL-API
|GraphQL API リクエストであることを示します。
|GraphQL IDE
GRAPHQL-IDE
|GraphQL の統合開発環境 (IDE) が送信元のリクエストであることを示します。
|GraphQL のイントロスペクション
GRAPHQL-INTROSPECTION
|GraphQL API のスキーマの取得を試みるリクエストを示します。取得されたスキーマを使用して、どのリソースが利用可能であるかを特定し、後続の攻撃に知らせることができます。
|JSON エンコードエラー
JSON-ERROR
Content-Type リクエストヘッダーで JSON 形式であることが指定されているにもかかわらず、POST、PUT、または PATCH リクエスト本文に JSON 構文解析エラーが含まれていることを示します。これは多くの場合、プログラミング上のエラー、自動化されたリクエスト、または悪意のあるリクエストに起因します。
|サイトでフラグ付けされた IP アドレス
SITE-FLAGGED-IP
|特定のサイト (ワークスペース) の攻撃しきい値を超えたことがフラグされている IP アドレスから送信されたリクエストであることを示します。このシグナルは Essential プラットフォームまたは Professional プラットフォームには含まれていません。
|Tor トラフィック
TORNODE
|Tor は、インターネットを閲覧する際の位置情報、通信内容、IP アドレスなどの情報を匿名化し、隠蔽するソフトウェアです。Tor トラフィックの急増は、攻撃者が自分の場所を隠そうとしている可能性を示唆している可能性があります。
|脆弱な TLS
WEAKTLS
|脆弱な TLS。Web サーバーの設定により、旧式の暗号スイートまたはプロトコルバージョンでの SSL/TLS 接続の確立が許可されています。このシグナルは、ごく一部のリクエストの検査結果に基づいています。また、一部のアーキテクチャと Signal Sciences の言語 SDK モジュールはこのシグナルをサポートしていません。
|XML エンコードエラー
XML-ERROR
|POST、PUT、または PATCH リクエストの本文。
Content-Type リクエストヘッダーとして指定されていますが、XML 解析エラーが含まれています。これは多くの場合、プログラミングエラー、自動化されたリクエスト、または悪意のあるリクエストに関連しています。