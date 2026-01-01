システムシグナルの使用

長い名前 短縮名 使用可能な場所 説明

異常なパス ABNORMALPATH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 異常なパスは、元のパスが正規化されたパスとは異なることを示します (例 : /foo/./bar は /foo/bar に正規化されます)。

不正なホップヘッダー BHH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 不正なホップヘッダーは、不正な Transfer-Encoding (TE) または Content-Length (CL) ヘッダー、あるいは適切に形成された TE と CL ヘッダーを通じた HTTP スマグリングが試みられたことを示します。このシグナルは、オンプレミス WAF およびクラウド WAF デプロイのみで利用可能です。

ブロックされたリクエスト BLOCKED なし リクエストは Next-Gen WAF によってブロックされました

コードインジェクション PHP CODEINJECTION リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 コードインジェクションは、任意のアプリケーションコードコマンドを使用してターゲットシステムをコントロールしたり、損害を与えたりする試みです。

圧縮が検出されました COMPRESSED リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 POST リクエスト本文が圧縮されており、検査できません。例えば、 Content-Encoding: gzip リクエストヘッダーが指定され、POST リクエストの本文がプレーンテキストでない場合などです。

欺瞞レスポンス DECEPTION なし Next-Gen WAF が欺瞞レスポンスを返したリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF をデプロイしている顧客のみ利用可能ですが、Essential または Professional プラットフォームでは利用できません。

Fastly 未知のバックエンド FASTLY-UNKNOWN-BACKEND エッジ WAFに存在しないバックエンドへのリクエストを示します。

強制ブラウジング FORCEFULBROWSING シグナル除外 強制ブラウジングは管理者ページへのアクセスに失敗した試みです。

GraphQL の重複変数 GRAPHQL-DUPLICATE-VARIABLES リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 重複変数を含む GraphQL リクエストを示します。

GraphQL の最大深度 GRAPHQL-DEPTH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 GraphQL API のクエリリクエストが、サーバーで許可された最大深さに達した、または超過していることを示します。

GraphQL の必須オペレーション名が見つかりません GRAPHQL-MISSING-REQUIRED-OPERATION-NAME リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 これは、リクエストに複数の GraphQL オペレーションが含まれていて、どのオペレーションを実行すべきか定義されていないことを示します。

GraphQL シンタックス GRAPHQL-SYNTAX リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 無効な GraphQL シンタックスを含むリクエストを示します。これはプログラミングエラーや悪意あるリクエストに関連している場合があります。

GraphQL の未定義変数 GRAPHQL-UNDEFINED-VARIABLES リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 関数の想定よりも多くの変数を含む GraphQL API へのリクエストを示します。これは悪意のあるリクエストを難読化するために使われます。

HTTP 403 エラー HTTP403 シグナル除外 禁止。これは通常、URL のリクエストがサーバーの設定によって保護されている場合に見られます。

HTTP 404 エラー HTTP404 シグナル除外 未検出。これは、ページやアセットのリクエストが存在しないか、サーバーで見つからない場合によく見られます。

HTTP 429 エラー HTTP429 シグナル除外 リクエストが多すぎます。これは、サーバーへのアクティブな接続数を減らすためにレート制限が使用される場合によく見られます。

HTTP 4XX エラー HTTP4XX シグナル除外 4xx ステータスコードは、一般的にクライアントのリクエストエラーを指します。

HTTP 500 エラー HTTP500 シグナル除外 内部サーバーエラー。これは、リクエストにより未処理のアプリケーションエラーが発生する際によく見られます。

HTTP 503 エラー HTTP503 シグナル除外 サービス利用不可。これはウェブサービスが過負荷になったり、メンテナンスのために停止されたりする際によく見られます。

HTTP 5XX エラー HTTP5XX シグナル除外 5xx ステータスコードは一般的にサーバー関連の問題を指します。

HTTP レスポンス分割 RESPONSESPLIT リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 HTTP レスポンスにヘッダーを挿入するために、CRLF 文字がアプリケーションへの入力としていつ送信されたかを特定します。

安全でない認証および認可 INSECURE-AUTH リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 安全でない認証・認可 (None アルゴリズムを使用した JSON Webトークンの使用など)。

無効なエンコーディング NOTUTF8 リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 無効なエンコーディングにより、サーバーがリクエストから悪意のある文字をレスポンスに変換する可能性があり、これがサービス妨害攻撃または XSS を引き起こす可能性があります。

リクエスト本文内の不正なデータ MALFORMED-DATA リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 Content-Type リクエストヘッダーに従って不形式な投稿する、PUT、または PATCH リクエスト本文です。たとえば、 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded リクエストヘッダーが指定され、json である POST 本文が含まれている場合などです。これは多くの場合、プログラミングエラー、自動化されたリクエスト、または悪意のあるリクエストです。

悪意のある IP トラフィック SANS リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 定期的にインポートされる SANS Internet Storm Center のリストは、悪意のある活動を行ったと報告されている IP アドレスのリストです。

SigSci の悪意のある IP アドレス SIGSCI-IP リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 当社の判定エンジンが悪意のあるシグナルを検出して IP をフラグした場合、その IP はすべての顧客に伝播されます。その後、フラグの期間中、追加のシグナルを含むそれらの IP アドレスからの後続のリクエストをログに記録します。

Content-Type リクエストヘッダーがありません NO-CONTENT-TYPE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 Content-Type リクエストヘッダーのないPOST、PUT、または PATCH リクエスト。この場合、デフォルトではアプリケーションサーバーは Content-Type: text/plain; charset=us-ascii を前提とします。多くの自動化されたリクエストや悪意のあるリクエストが Content Type を欠いている可能性があります。

User Agent がありません NOUA リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 リクエストに User-Agent ヘッダーが含まれていなかったか、ヘッダー値が設定されていないことを示します。

ヌルバイト NULLBYTE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 通常、ヌルバイトはリクエストに現れず、リクエストが不正な形式で潜在的に悪意のあるものであることを示します。

帯域外ドメイン OOB-DOMAIN リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 一般的に外部ドメインはペネトレーションテストでネットワークへのアクセスを可能にする脆弱性の特定に使用されます。

プライベートファイル PRIVATEFILE リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 プライベートファイルは通常、Apache の .htaccess ファイルや機密情報を漏らす可能性のある設定ファイルのように高い機密性を持っています。

レート制限されたリクエスト rate-limit なし レート制限ルールのしきい値を超えたリクエストを特定します。

スキャナー SCANNER リスト レート制限ルール リクエストルール シグナル除外 人気のあるサービスとツールを特定します。