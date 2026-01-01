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システムシグナルの使用

次の情報は、さまざまなシステム信号の詳細を示しています。

  • 長い名前: 口頭で参照または説明するために使用できるシグナルの名前。

  • 短縮名: 一致したリクエストに適用され、コンソール内で検索するために使用できるシグナルの名前。

  • 使用可能な場所: シグナルを使用できる場所の概要。選択肢はリスト、レート制限ルール、リクエストルール、またはシグナル除外です。None は、シグナルは提供可能ではあるものの、その情報コンテキスト以外では使用できないことを示します。

  • 説明: シグナルの意味、またはシグナルが示す内容の概要。

攻撃

攻撃シグナルは、ハッキング、破壊、無効化、盗難、不正アクセス、その他有害な行動を行うように設計された攻撃ペイロードを含む悪意のあるリクエストを表すラベルです。

長い名前短縮名使用可能な場所説明
攻撃ツールUSERAGENT
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 攻撃ツールは、自動化されたソフトウェアを使用してセキュリティの脆弱性を特定したり、発見された脆弱性を悪用しようとしたりするものです。
    AWS SSRFAWS-SSRF
  • テンプレート化されたルール
    		• サーバーサイド・リクエスト・フォージェリ (SSRF) は、Web アプリケーションが内部システムを対象に送信しようとするリクエストです。AWS SSRF 攻撃は、SSRFを利用して Amazon Web Services (AWS) のキーを取得し、S3 バケットとそのデータにアクセスします。このシグナルは Essential プラットフォームには含まれていません。
    バックドアBACKDOOR
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• バックドアシグナルは、システム上に共通のバックドアファイルが存在するかどうかを判断しようとするリクエストです。シグナルは一般的に既知のバックドアファイル名と一致します。従来、これらのファイル名は admin.php および r57.php のような PHP ファイル拡張子で表示されます。しかし、これらのパスが 200 または予期したものよりも大きなレスポンスを返す場合、システムが侵害されたか、知らないうちにバックドアファイルがホストされている可能性があります。
    コマンド実行CMDEXE
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• コマンド実行は、任意のオペレーティングシステムコマンドを使用してターゲットのシステムをコントロールしたり、損害を与えたりする試みです。
    クロスサイトスクリプティングXSS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• クロスサイトスクリプティングとは、悪意のあるJavaScriptコードを使ってアカウントやウェブ閲覧セッションを乗っ取ろうとする試みです。
    ディレクトリトラバーサルTRAVERSAL
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ディレクトリトラバーサルとは、システム全体の特権フォルダを移動して機密情報を取得しようとする試みです。
    Log4J JNDILOG4J-JNDI
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Log4J JNDI 攻撃は、2.16.0 より前のバージョンの Log4J に存在する Log4Shell の脆弱性を悪用しようとします。
    SQL インジェクションSQLI
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• SQL インジェクションは、任意のデータベースクエリを実行してアプリケーションにアクセスしたり、特権情報を取得したりする試みです。

    異常

    異常シグナルは、異常なリクエストを記述するラベルです。本質的に悪意のあるものではありませんが、異常なリクエストは、望ましくないトラフィックや不正なトラフィックを示している可能性があります。例としては、不正な形式のリクエストデータや既知のスキャナーから発信されたリクエストなどが挙げられます。

    長い名前短縮名使用可能な場所説明
    異常なパスABNORMALPATH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 異常なパスは、元のパスが正規化されたパスとは異なることを示します (例: /foo/./bar/foo/bar に正規化されます)。
    API 仕様の不一致API-SPEC-MISMATCH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 提供された API 仕様から逸脱したリクエストを示します。このシグナルはOpenAPI 仕様 v3.0 とのみ互換性があり、Next-Gen WAF のオンプレミス WAF のデプロイで利用可能です。この機能を有効化するには、カスタマーサクセスマネージャーにご連絡いただくか、sales@fastly.com まで電子メールをお送りください。
    不正なホップヘッダーBHH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 不正なホップヘッダーは、不正な形式の Transfer-Encoding (TE) もしくは Content-Length (CL) ヘッダー、または適切な形式の TE と CL ヘッダーを通じた HTTP スマグリングが試みられたことを示します。このシグナルは、オンプレミス WAF およびクラウド WAF デプロイのみで利用可能です。
    ブロックされたリクエストBLOCKEDなしリクエストは Next-Gen WAF によってブロックされました
    コードインジェクション PHPCODEINJECTION
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• コードインジェクションは、任意のアプリケーションコードコマンドを使用してターゲットシステムをコントロールしたり、それに損害を与えたりする試みです。
    圧縮検出COMPRESSED
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• POST リクエストの本文が圧縮されており、検査できません。例えば、Content-Encoding: gzip リクエストヘッダーが指定され、POST リクエストの本文がプレーンテキストでない場合などです。
    欺瞞レスポンスDECEPTIONなしNext-Gen WAF が欺瞞レスポンスを返したリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF をデプロイしている顧客のみ利用可能ですが、Essential または Professional プラットフォームでは利用できません。
    Fastly 未知のバックエンドFASTLY-UNKNOWN-BACKENDエッジ WAF に存在しないバックエンドへのリクエストを示します。
    強制ブラウジングFORCEFULBROWSING
  • シグナル除外
    		• 強制ブラウジングとは、管理者ページへの不正アクセスに失敗した試行のことです。
    GraphQL の重複変数GRAPHQL-DUPLICATE-VARIABLES
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 重複変数を含む GraphQL リクエストを示します。
    GraphQL の最大深度GRAPHQL-DEPTH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• GraphQL API のクエリリクエストが、サーバーで許可された最大深度に達した、またはその最大深度を超過していることを示します。
    GraphQL に必要なオペレーション名がありませんGRAPHQL-MISSING-REQUIRED-OPERATION-NAME
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 1つのリクエストに複数の GraphQL オペレーションが含まれているものの、実行するオペレーションが定義されていないことを示します。
    GraphQL シンタックスGRAPHQL-SYNTAX
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 無効な GraphQL シンタックスを含むリクエストであることを示します。これはプログラミング上のエラーや悪意のあるリクエストに起因する可能性があります。
    GraphQL の未定義変数GRAPHQL-UNDEFINED-VARIABLES
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 関数の想定よりも多くの変数を含む GraphQL API へのリクエストを示します。これは悪意のあるリクエストを難読化する目的で利用される可能性があります。
    HTTP 403 エラーHTTP403
  • シグナル除外
    		• 禁止。これは通常、URL のリクエストがサーバーの設定によって保護されている場合に見られます。
    HTTP 404 エラーHTTP404
  • シグナル除外
    		• 「見つかりません」。これは、ページやアセットのリクエストが存在しないか、サーバーで見つからない場合に返される一般的な応答です。
    HTTP 429 エラーHTTP429
  • シグナル除外
    		• 「リクエストが多すぎます」。これは通常、サーバーへのアクティブな接続数を抑制するために、レート制限が適用されている場合に見られる応答です。
    HTTP 4XX エラーHTTP4XX
  • シグナル除外
    		• 4xx ステータスコードは、一般的にクライアント側のリクエストエラーを示します。
    HTTP 500 エラーHTTP500
  • シグナル除外
    		• 内部サーバーエラー。これは、リクエストにより未処理のアプリケーションエラーが発生する際によく見られます。
    HTTP 503 エラーHTTP503
  • シグナル除外
    		• サービス利用不可。これは Web サービスが過負荷になったり、メンテナンスのために停止されたりする際によく見られる応答です。
    HTTP 5XX エラーHTTP5XX
  • シグナル除外
    		• 5xx ステータスコードは一般的にサーバー関連の問題を示します。
    HTTP レスポンス分割RESPONSESPLIT
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• CRLF 文字がアプリケーションへの入力としていつ送信され、HTTP レスポンスにヘッダーを挿入したかを識別します。
    安全でない認証または認可INSECURE-AUTH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• None アルゴリズムを用いた JSON ウェブトークンの使用など、安全でない認証・認可。
    無効なエンコーディングNOTUTF8
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 無効なエンコーディングは、サーバーがリクエストの悪意のある文字をレスポンスに変換する原因となり、サービス拒否攻撃または XSS を引き起こす可能性があります。
    リクエスト本文内の不正な形式のデータMALFORMED-DATA
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Content-Type リクエストヘッダーに従って形式が不正になっている POST、PUT、または PATCH リクエストの本文。たとえば、Content-Type: application/x-www-form-urlencoded リクエストヘッダーが指定され、かつ json 形式の POST 本文が含まれている場合です。これは多くの場合、プログラミングのエラー、自動リクエスト、または悪意のあるリクエストです。
    悪意のある IP トラフィックSANS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 定期的にインポートされている、悪意のある活動に関与したと報告された SANS Internet Storm Center の IP アドレスのリスト。
    SigSci の悪意のある IP アドレスSIGSCI-IP
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 当社の判定エンジンが、悪意のあるシグナルに基づいて IP アドレスにフラグを立てた場合にはいつでも、その IP アドレスはすべての顧客に伝播されます。当社はその後、当該フラグが有効な期間中、追加のシグナルを含むそれらの IP アドレスからの後続のリクエストをログに記録します。
    Content-Type リクエストヘッダーがありませんNO-CONTENT-TYPE
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Content-Type リクエストヘッダーのない POST、PUT、または PATCH リクエスト。この場合、アプリケーションサーバーはデフォルトで Content-Type: text/plain; charset=us-ascii を前提とする必要があります。多くの自動リクエストや悪意のあるリクエストには、Content Type が欠落していることがよくあります。
    User Agent がありませんNOUA
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• リクエストに User-Agent ヘッダーが含まれていない、またはそのヘッダー値が設定されていないことを示します。
    ヌルバイトNULLBYTE
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ヌルバイトは通常、リクエストには含まれないため、これが検出された場合は、リクエストの形式が不正であり、リクエストが潜在的に悪意のあるものであることを示します。
    帯域外ドメインOOB-DOMAIN
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• アウトオブバンドドメインは、一般的に、ネットワークアクセスが許可されていることに起因する脆弱性を特定するためのペネトレーションテストで使用されます。
    プライベートファイルPRIVATEFILE
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• プライベートファイルは通常、Apache の .htaccess ファイルや、機密情報が漏洩する可能性のある設定ファイルのように、機密性の高い性質を有しています。
    レート制限されたリクエストrate-limitなしレート制限ルールのしきい値を超えたリクエストを識別します。
    スキャナーSCANNER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 広く使用されているスキャンサービスやスキャンツールを識別します。
    検索ボットのなりすましIMPOSTOR
  • テンプレート化されたルール
    		• 検索ボットのなりすましとは、Google または Bing の検索ボットを装っているものの、正規の検索ボットではない何者かを指します。このシグナルを悪意の指標として使用しないでください。

    ボット

    ボットシグナルとは、疑わしい、または検証されたボットのリクエストを示すラベルです。

    重要：シグナルの説明に特に記載がない限り、ボットシグナルは エッジ WAF デプロイ環境でのみ利用可能です。

    長い名前短縮名使用可能な場所説明
    アクセシビリティVERIFIED-BOT.ACCESSIBILITY
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• コンテンツをアクセシブルにするためのツール (例：スクリーンリーダー)。
    チャレンジトークンが無効ですCHALLENGE-TOKEN-INVALID
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 有効なボットチャレンジトークンが含まれていないリクエストであることを示します。
    チャレンジトークンが有効ですCHALLENGE-TOKEN-VALID
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 有効なボットチャレンジトークンを含むリクエストであることを示します。
    チャレンジ対象となったリクエストCHALLENGEDなしNext-Gen WAF によってクライアントチャレンジが実施されたリクエストであることを示します。
    クライアント側 Cookie が有効CLIENTSIDE-COOKIE-VALID
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 高度なクライアントサイド検知機能によって設定された、有効なクライアントサイド検知用 Cookie を含むリクエストであることを示します。この信号はエッジ WAF デプロイでのみ使用できます。
    漏洩したパスワードCOMPROMISED-PASSWORD
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• リクエスト本文に、以前にセキュリティ侵害によって流出されたことが判明している漏洩パスワードが含まれていることを示します。このシグナルは、ログイン試行シグナルまたは登録試行シグナルのいずれかが有効になると自動的に有効になります。また、動的なバックエンドの設定が必要です。
    コンテンツフェッチャーVERIFIED-BOT.CONTENT-FETCHER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Webサイトからコンテンツを取得し、他の場所で使用するためのツールです。
    モニタリングツールおよびサイトツールVERIFIED-BOT.MONITORING-SITE-TOOLS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Webサイトにアクセスし、パフォーマンスや稼働時間の監視、ドメインコントロールの証明などを行うツールです。
    オンラインマーケティングVERIFIED-BOT.ONLINE-MARKETING
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• オンライン・マーケティング・プラットフォーム (例：Facebook、Pinterest) のクローラーです。
    ページプレビューVERIFIED-BOT.PAGE-PREVIEW
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Webサイトにアクセスして、他のオンラインサービスやソーシャルメディアプラットフォーム上でページのプレビューを表示するためのツールです。
    プラットフォーム統合VERIFIED-BOT.PLATFORM-INTEGRATIONS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Webサイトの API、特に Webhooks にアクセスして、他のプラットフォームと統合します。
    研究VERIFIED-BOT.RESEARCH
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 研究目的でデータを収集・分析する商用および学術用途のツールです。
    検索エンジンのクローラーVERIFIED-BOT.SEARCH-ENGINE-CRAWLER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 検索エンジンが Webサイトをインデックス登録するために使用するクローラーです。
    検索エンジン最適化VERIFIED-BOT.SEARCH-ENGINE-OPTIMIZATION
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 検索エンジン最適化の作業 (例：リンク分析、ランキング) をサポートするツールです。
    セキュリティツールVERIFIED-BOT.SECURITY-TOOLS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Webサイトの脆弱性、誤設定、およびその他のセキュリティ機能を検査するセキュリティ分析ツールです。
    悪質なボットの疑いSUSPECTED-BAD-BOT
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 悪質なボットによるものである疑いがあるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAFオンプレミス WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
    悪質なボットの疑い (ヘッドレス)SUSPECTED-BAD-BOT.HEADLESS
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ヘッドレスブラウザを使用した悪質なボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF 環境のデプロイでのみ使用できます。
    ボットの疑いSUSPECTED-BOT
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAFオンプレミス WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
    ボットの疑い (AI クローラー)SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• AI/LLM クローラーボットによるものであると疑われるリクエストを示します。これらのボットは主に AI モデルやインデックスの作成に使われます。
    ボットの疑い (AI フェッチャー)SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• AI や LLM が、ユーザーからの問い合わせに対する回答を充実させるために利用するボットによるものである疑いがあるリクエストであることを示します。
    ボットの疑い (ヘッドレス)SUSPECTED-BOT.HEADLESS
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ヘッドレスボットによるものであると疑われるリクエストを示します。このシグナルは、エッジ WAF 環境でのデプロイでのみ使用できます。
    認証済みボット (AI クローラー)VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• AI や LLM のトレーニングに使われるクローラーです。これらのボットは主に AI モデルやインデックスの作成に使われます。
    認証済みボット (AI フェッチャー)VERIFIED-BOT.AI-FETCHER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• AI や LLM に使われるフェッチャーです。ユーザーのクエリに対するレスポンスを強化します。

    情報

    情報シグナルは、悪意のあるものでもなく、異常なものでもない一般的なリクエストプロパティを表すラベルです。

    長い名前短縮名使用可能な場所説明
    許可されたリクエストALLOWED
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 許可アクションを含むルールにより許可されるリクエストを示します。このシグナルのリクエストは決してブロックされません。
    ボット分析BOT-ANALYSISなしボット判定のための分析が行われたリクエストであることを示します。
    データセンターのトラフィックDATACENTER
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• リクエストが既知のクラウド、ホスティング事業者、またはデータセンターのネットワークから発信されたことを示します。このようなトラフィックは、一般的な住宅用回線またはモバイル回線のエンドユーザーによるアクセスである可能性は低いものの、VPN などの正当なユースケースである場合もあります。
    ダブルエンコーディングDOUBLEENCODING
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• ダブルエンコーディングは、HTML 文字を二重にエンコードすることで検知を回避しようとする手法をチェックします。
    フェイルオープンFAIL-OPEN
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• WAF がフェイルオープンの状態になったため、このリクエストが許可されたことを示します。
    GraphQL API クエリGRAPHQL-API
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• GraphQL API リクエストであることを示します。
    GraphQL IDEGRAPHQL-IDE
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
    		• GraphQL の統合開発環境 (IDE) が送信元のリクエストであることを示します。
    GraphQL のイントロスペクションGRAPHQL-INTROSPECTION
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• GraphQL API のスキーマの取得を試みるリクエストを示します。取得されたスキーマを使用して、どのリソースが利用可能であるかを特定し、後続の攻撃に知らせることができます。
    JSON エンコードエラーJSON-ERROR
  • シグナル除外
    		• Content-Type リクエストヘッダーで JSON 形式であることが指定されているにもかかわらず、POST、PUT、または PATCH リクエスト本文に JSON 構文解析エラーが含まれていることを示します。これは多くの場合、プログラミング上のエラー、自動化されたリクエスト、または悪意のあるリクエストに起因します。
    サイトでフラグ付けされた IP アドレスSITE-FLAGGED-IP
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• 特定のサイト (ワークスペース) の攻撃しきい値を超えたことがフラグされている IP アドレスから送信されたリクエストであることを示します。このシグナルは Essential プラットフォームまたは Professional プラットフォームには含まれていません。
    Tor トラフィックTORNODE
  • リスト
  • レート制限ルール
  • リクエストルール
  • シグナル除外
    		• Tor は、インターネットを閲覧する際の位置情報、通信内容、IP アドレスなどの情報を匿名化し、隠蔽するソフトウェアです。Tor トラフィックの急増は、攻撃者が自分の場所を隠そうとしている可能性を示唆している可能性があります。
    脆弱な TLSWEAKTLS
  • シグナル除外
    		• 脆弱な TLS。Web サーバーの設定により、旧式の暗号スイートまたはプロトコルバージョンでの SSL/TLS 接続の確立が許可されています。このシグナルは、ごく一部のリクエストの検査結果に基づいています。また、一部のアーキテクチャと Signal Sciences の言語 SDK モジュールはこのシグナルをサポートしていません。
    XML エンコードエラーXML-ERROR
  • シグナル除外
    		• POST、PUT、または PATCH リクエストの本文。Content-Type リクエストヘッダーとして指定されていますが、XML 解析エラーが含まれています。これは多くの場合、プログラミングエラー、自動化されたリクエスト、または悪意のあるリクエストに関連しています。

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