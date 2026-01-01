Account Summary ページについて

Account Summary ページには、アカウント全体のパフォーマンスとセキュリティのメトリクスが一元的に表示されます。このページは、指定した時間帯にカスタマイズでき、過去の傾向も表示され、PDF 形式でダウンロードもできるため、アカウントの監視や分析を時間をかけずに実施できます。

設定前の注意点

このページに表示される詳細を確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を理解してください。

Account Summary の情報について

Account Summary には、履歴データを処理した内容が表示されます。履歴データは毎日夜間に更新されます。したがってここに表示される内容は、前日までのものになります。当日のリアルタイムトラフィックは表示されません。

Account Summary ページの上部には、次のように、重要パフォーマンス指標 (KPI) とトレンド分析結果を示すサマリーカードが表示されます。

ヒント：左上のタイムセレクターを使用すると、すべてのカードを対象に報告対象の時間帯を変更できます。

Total bandwidth： アカウント内のすべてのサービスで使用したデータ転送量の合計。

Origin offload： オリジンからオフロードされるデータ転送量の合計。

DDoS attacks mitigated： 検出され軽減された DDoS 攻撃の総数。

WAF attacks blocked： アプリケーションに到達する前に Next-Gen WAF によって検知およびブロックされた攻撃の総数。

Suspected bad bots： 特定され、フラグが立てられた、疑わしい自動リクエストの総数。

AI bots：コンテンツにアクセスしている AI クローラーとフェッチャーの総数。

プロダクトサマリー情報について

サマリーカードの下にはプロダクト別に分かれた詳細セクションがあるため、パフォーマンスを詳しく確認できます。各プロダクトセクションには、さらにサマリーカードがあります。またパターンや異常を追跡する際に役立つトレンドエリア、主要なサービスおよびその関連メトリクスを確認できる展開可能なインサイトエリアもあります。

ヒント：アカウントで当該プロダクトを購入した場合のみ利用できるセクションもあります。

CDN のパフォーマンスについて

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) のパフォーマンスセクションには、指定された期間に関する以下の情報が表示されます。

Bandwidth and requests： Fastly が処理した総データ転送量とリクエストの概要。これには、オリジンサーバーからオフロードされたデータ量も含まれます。

Popular CDN services (by requests per second)：アカウント内でもデータ転送量の多い CDN サービスの一覧。1秒あたりの平均リクエスト数 (RPS)、そのサービスで使用される総データ転送量、オリジンサーバーからオフロードされたデータ転送量の割合、およびエラー率もここに表示されます。

DDoS Protection について

DDoS 攻撃保護セクションには、指定された期間に関する以下の情報が表示されます。

DDoS protection overview： 検出および軽減された攻撃リクエスト数を受信したリクエスト総数と比較して概要として表示。

DDoS attack sources by country： 攻撃の発生元を示す地図。

Top services attacked：最も多くの攻撃を受けたサービスの一覧と、その攻撃の何パーセントが軽減されたかを表示。

Next-Gen WAF 保護について

Next-Gen WAF 保護セクションには、指定された期間に関する以下の情報が表示されます。

WAF request overview： Next-Gen WAF が検査したリクエスト数とそのうちブロックされた攻撃の割合を概要として表示。

Attack sources by country： 攻撃の発生元を示す地図。

Top workspaces attacked：最も多くの攻撃を受けたワークスペース、ブロックされた攻撃の割合、リクエストがタグ付けされた上位 3 件の攻撃シグナルとソースを一覧で表示。

Bot Management について

Bot Management セクションには、指定された期間に関する以下の情報が表示されます。

ヒント：Bot Management セクションでは、キャッシュ後の検査中に Next-Gen WAF によって分析されたボットトラフィックについてのみ報告します。

Bot traffic overview： 正規のユーザーからのトラフィック量を認証済みのボットまたは疑わしいボットからのトラフィック量と対比させて概要として表示。

Top workspaces by bot requests：最も多くのボットリクエストを受けたワークスペースを一覧にし、認証済みボット、疑わしいボット、悪質なボット、AI ボットの数と合わせて表示。

Compute のパフォーマンスについて

Compute のパフォーマンスセクションには、指定された期間に関する以下の情報が表示されます。

Bandwidth and requests： Fastly Compute が処理した総データ転送量とリクエストの概要。

Resource usage： 仮想CPU (vCPU) の総割り当てと実行速度（ウォールクロック時間）を追跡し、処理効率およびアプリケーションで消費された時間を概要として表示。

Popular Compute services (by requests per second)：Compute リクエストを最も多く処理している Compute サービスの一覧。1秒あたりの平均リクエスト数 (RPS)、消費された vCPU の合計、平均 CPU、ウォールクロック時間 (ミリ秒) も表示。

サマリーレポートのダウンロード

Account Summary ページからデータをタイムスタンプ付きの PDF としてダウンロードできます。左上のタイムセレクターを使用してレポート対象期間を選択し、右上の Download PDF をクリックすると、レポートを生成できます。