Custom Dashboards ページでは、カスタマイズした Observability ダッシュボードにアクセスすることができます。ダッシュボードをカスタマイズしてサービスのメトリクスを含めることで、1つの場所からの可視性とアクセス性を向上させることができます。

設定前の注意点

このページに表示される詳細を確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を理解してください。

制約と考慮事項

以下の点に注意してください。

カスタムダッシュボードを編集できるのはスーパーユーザーまたはエンジニアのロールが割り当てられたユーザーのみですが、すべてのアカウントユーザーが閲覧可能になります。

デフォルトでは、カスタムダッシュボードで Historic Stats のメトリクスを追加して表示できます。カスタムダッシュボードで Origin Inspector および Domain Inspector のメトリクスを追加して表示するには、Observability パッケージを購入する必要があります。

Custom Dashboards ページについて

Custom Dashboards ページには、作成したすべてのカスタムダッシュボードへと移動できるクリック可能なリンクの一覧表が表示されます。 アカウントに関連付けられているカスタムダッシュボードの全リストを確認できます。これには、作成したユーザーの名前と、各ダッシュボードが更新された最終日付が含まれます。このページにアクセスするには、Observability > Custom dashboards に移動します。

注：Amazon S3 はサポートされている唯一のデータソースです。

表示されているリストの各列をクリックすると、そのコンテンツタイプに基づいてリスト全体が並び替えられます。検索ボックスを使用して、ダッシュボード名で検索することもできます。また、Created by で名前を選択することで、作成したユーザーに基づいてダッシュボードを絞り込むこともできます。

ダッシュボードリストの上にある Create new dashboard をクリックすると、Create Dashboard ページに移動します。

次のステップ

サービスを設定するへと進む前に、コントロールパネルのすべてのセクションを詳細に確認してください。

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