アカウントアクティビティと通知

サービスアクティビティ、アカウントレベルの変更、対処が必要なアラートなど、Fastly アカウント全体で何が起こっているかを確認します。

Fastly アカウントを運用するには、ユーザーが行った変更から対処が必要なアラートまで、アカウント全体で何が起こっているかを把握する必要があります。このサブセクションでは、状況を確認する方法について説明します。

このサブセクションのガイドでは、アカウントに関する情報を提供するアラートと通知の管理方法、監査とセキュリティのためのアカウントアクティビティの追跡方法、サービスで発生した出来事の確認方法について説明します。

アカウントの設定変更については、アカウントメンバーと権限または組織とアカウントの他のサブセクションをご確認ください。