イベントログでサービスアクティビティを確認する

イベントログには、サービスに関連するイベントが記録されます。適切なユーザーロールと権限があれば、イベントログを使用して、どのサービスレベルが誰によって変更されたのかを判断することができます。 例えば、あるサービスの最新バージョンを有効にしたユーザーや、最近おこなわれたサービス構成設定に対する変更などを確認できます。

Fastly アカウントのアクティビティのモニタリングについては、 監査ログ に関する Fastly のガイドをご覧ください。 Fastly を通過するデータのモニタリングについては、 Fastly のリアルタイムログストリーミング機能 に関する Fastly のガイドをご覧ください。

サービスのイベントログにアクセスする手順は次のとおりです。

サービスに関連する間近の20件のイベントが、ページの下部にあるイベントログエリアに表示されます。