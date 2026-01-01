アカウントメンバーと権限
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ユーザーを招待し、アクセスを制御し、セキュリティポリシーを適用し、アカウントに代わって動作する自動化システムが使用する認証情報を管理します。
Fastly の企業アカウントを管理するということは、誰がアクセスできるか、何ができるか、どのように本人確認するかを決定することを意味します。また、アカウントに代わって動作する自動化システムを管理することも意味します。このサブセクションでは、これらのことを設定し、最新の状態に保つための管理作業について説明します。
このサブセクションのガイドでは、ユーザーを招待してアクセスを管理する方法、ユーザーがアカウントに認証する方法を制御する方法、ユーザー全体にセキュリティポリシーを適用する方法、および自動化システムがアカウントに代わって動作できるようにする認証情報を管理する方法について説明します。
個人のアカウント設定の管理については、個人ユーザープロファイルまたは組織とアカウントの他のサブセクションをご確認ください。
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