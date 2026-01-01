Billing メニューについて
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アカウントの請求関連の詳細にアクセスするには、Account > Billing に移動します。このメニューには、アカウントで有効になっている製品や機能に関連する料金を確認および管理するためのオプションが表示されます。
設定前の注意点
各ページを確認する前に、コントロールパネルの設定機能にアクセスする方法を確認してください。
前提条件
Billing メニューとその中の項目はすべてのユーザーに表示されますが、リンクされたページのデータを確認できるのは請求担当者またはスーパーユーザーのロールを割り当てられている場合のみです。その他のロールのユーザーには、情報を閲覧する権限がないことを示すエラーメッセージが表示されます。
Billing メニューについて
Billing メニューから以下にアクセスできます。
- Billing overview ページでは、過去の請求書と使用状況に関するインサイトを得ることができます。毎月の主要な時間枠におけるアカウント請求に関連するメトリクスが、製品別およびリージョン別に分類されて表示されます。
- Plan usage ページでは、アカウントプランと使用状況の詳細を確認できます。
- Products ページでは、製品または機能のトライアルに関する詳細を表示できます。
- Invoices ページでは、Fastly アカウントのすべての月額請求書の履歴とその支払いステータスを確認できます。この機能を使用して、有効になっている、または開始可能な特定のアカウント料金を確認できます。
- Billing information ページでは、トライアルアカウントから有料アカウントへとアップグレードできます。有料アカウントに登録すると、適切な権限がある場合にクレジットカード情報を表示および編集し、アカウントの請求先アドレスを更新することができます。請求プラン情報は Delivery サービスのお客様のみご利用できます。