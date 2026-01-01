アカウントの請求関連の詳細にアクセスするには、Account > Billing に移動します。このメニューには、アカウントで有効になっている製品や機能に関連する料金を確認および管理するためのオプションが表示されます。

設定前の注意点

各ページを確認する前に、コントロールパネルの設定機能にアクセスする方法を確認してください。

前提条件

Billing メニューとその中の項目はすべてのユーザーに表示されますが、リンクされたページのデータを確認できるのは請求担当者またはスーパーユーザーのロールを割り当てられている場合のみです。その他のロールのユーザーには、情報を閲覧する権限がないことを示すエラーメッセージが表示されます。

Billing メニューについて

Billing メニューから以下にアクセスできます。

次のステップ

サービスを設定するへと進む前に、コントロールパネルのすべてのセクションを詳細に確認してください。