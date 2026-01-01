請求書に表示される料金について

適用される注文書に記載されているとおり、お客様には請求書が発行されます。 特に記載がないかぎり、Fastly サービスの利用量に応じて毎月請求いたします。

Fastly 利用料金を請求するタイミング

Fastly では通常、サービスをご利用いただいた後にそのサービスに対して請求させていただきます。例えば、1月に Fastly サービスに登録し利用を開始した場合、2月に発行される請求書には1月の利用分が反映されます。同様に、3月の請求書には2月分が反映されます。

無料アカウント

Fastly アカウントへのサインアップは無料で、一定の制限のもと、多くの製品でサービスの無料利用枠を利用して Fastly サービスをテストできます。Fastly サービスの利用量が無料利用枠の上限を超えると (またはサービス注文で別途合意した場合)、料金が発生します。該当する場合、請求期間中に初めて無料利用枠を超えた時点で、アカウントのメールアドレスに通知メールを送信します。

アカウント料金と請求書の詳細を確認する

Billing メニューから Invoices を選択して、アカウント請求書情報を表示します。デフォルトでは、アカウントに残高があれば一番上に表示され、その次に請求書の履歴が表示されます。

リンク化している請求書番号をクリックすると、請求書の詳細ページが表示されます。請求書の詳細には、利用されたデータ転送量の合計とそれに伴う料金、およびリクエストにかかる請求が含まれています。概要の一番下に、当該月の総請求額が表示されます。

請求書の月次概要の下には、リージョンごとの請求詳細が表示されます。各リージョン名の下にある Region details をクリックすると、その月の当該リージョンのみの帯域幅とリクエストの合計料金を確認できます。

Invoices ページまたは請求書の詳細ページから請求書を印刷できます。特定の請求書の Print メニューをクリックし、元の請求書または請求書の詳細ページのどちらを印刷するか選択します。元の請求書を印刷すると、請求書の PDF 版が開きます。その下部には、請求料金を支払うための1回限りの支払いリンクがあります。詳しくは、請求に関する手順をご覧ください。

アカウントを解約した場合の請求への影響

アカウントを解約された場合、解約された日までの未払い利用料、もしくは該当する場合は月額最低料金のいずれか高額な方の金額が請求されます。

コントロールパネルまたは API を介して、月初から現在までの請求額 (MTD: Month-to-date) を見積もることができます。

コントロールパネルを使用する

月初から現在までのアカウント利用量の見積もりレポートを表示するには、標準 Web ブラウザをご利用の上、Fastly アカウントにログインし、以下のページにアクセスしてください。

https://manage.fastly.com/billing/month-to-date

注：一部の請求プランでは、月初から現在までの料金を算出できず、請求書は月末にのみ生成されます。お客様のプランがこの請求プランに該当する場合、アカウントのステータスによりレポートを閲覧できないことがコントロールパネルに明示されます。

API による作成

Fastly API には、月初から現在までのご利用状況のレポートを生成するエンドポイントが含まれています。このエンドポイントの出力形式に関する詳細は、請求書に関する API ドキュメントをご覧ください。

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