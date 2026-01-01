Plan Usage ページでは、過去24か月までの主要な月単位の時間枠で、アカウント使用量のメトリクスをプロダクトおよびリージョン別に表示できます。 これらのメトリクスは、アカウント請求の元となる、毎月の利用状況に関するインサイトを提供します (例: イメージオプティマイザー リクエストやコンシェルジュ TLS など)。 これらの情報は、請求額を予測し今後の計画を立てる際に役立ちます。Plan usage ページにアクセスするには、Account > Billing > Plan usage に移動します。

設定前の注意点

このページに表示される情報を確認する前に、コントロールパネルにアクセスする方法を理解してください。

Plan Usage ページについて

このページにアクセスできるユーザーロールが割り当てられている場合、以下の内容が表示されます。

Summary エリアでは、アカウントの月ごとの利用状況に関するグローバルなメトリクスを確認できます。

エリアでは、アカウントの月ごとの利用状況に関するグローバルなメトリクスを確認できます。 Usage エリアでは、アカウントに関連する各使用状況に基づいたメトリクスについて、月ごとの傾向をグラフで表示できます。 グラフの上にあるメニューからは、別のメトリクスを選択できます。 グラフ上の特定の日付にカーソルを合わせると、その日のメトリクスが表示されます。

エリアでは、アカウントに関連する各使用状況に基づいたメトリクスについて、月ごとの傾向をグラフで表示できます。 グラフの上にあるメニューからは、別のメトリクスを選択できます。 グラフ上の特定の日付にカーソルを合わせると、その日のメトリクスが表示されます。 Service Usage エリアには、月ごとの使用状況に関するメトリクスが、サービスごとに分かりやすく表示されます。 検索するには、検索ボックスにサービス名またはサービス ID を入力します。

エリアには、月ごとの使用状況に関するメトリクスが、サービスごとに分かりやすく表示されます。 検索するには、検索ボックスにサービス名またはサービス ID を入力します。 Regional Usage エリアでは、世界の各地域における過去から現在までの利用状況に関するメトリクスを確認できます。 リージョンを展開または折りたたむには、名前をクリックするか、エリアのタイトルの右にあるコントロールを使用すれば、一度にすべてのリージョンを展開したり折りたたんですべてを非表示にすることができます。

Plan usage のメトリクスデータについて

Plan Usage ページに表示されるメトリクスを確認する際は、以下の点に留意してください。

サービスごとの利用状況に関するメトリクスは、ログインしているアカウントのサービスについてのみ表示されます。 子アカウントのサービスごとのメトリクスを表示する場合は、そのアカウントにログインしてください。

子アカウントのサービスごとのメトリクスを表示する場合は、そのアカウントにログインしてください。 データの表示はリアルタイムではありません。 Observability ページのグラフで表示されるメトリクスとは異なり、Plan usage のメトリクスのデータはリアルタイムで表示されません。 利用状況に関するメトリクスは毎日更新されます。最後に更新された日時はページの上部に表示されます。

Observability ページのグラフで表示されるメトリクスとは異なり、Plan usage のメトリクスのデータはリアルタイムで表示されません。 利用状況に関するメトリクスは毎日更新されます。最後に更新された日時はページの上部に表示されます。 Plan usage データはエクスポートできます。 ページの上部にあるデータエクスポート用のリンクをクリックすると、各月の Plan Usage データのエクスポート可能なバージョンを作成できます。

次のステップ

サービスを設定するへと進む前に、コントロールパネルのすべてのセクションを詳細に確認してください。