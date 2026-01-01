Fastly にはさまざまなアカウントの種類があり、詳細は以下の通りです。

トライアルアカウント

ご購入される前に Fastly をお試しいただけるように、様々な方法を提供しています。トライアルアカウントを使用すると、Fastly プラットフォームの機能を直接操作して試すことができます。

デリバリーサービスの開発トライアル。 開発トライアルでは、サインアップするだけで、デリバリーサービスをテストできます。1か月あたり 50 USD までのトラフィックを無料でテストすることができるため、すべてが要件に適合しているかどうかを確認できます。トライアル以降は、コントロールパネルから直接有料アカウントへと切り替えて、利用量に応じて支払うことができます。 アドオンオプションの中には (たとえば、自社の TLS 証明書を持ち込むなど)、その機能を利用するにあたり、アカウントを有料アカウントに切り替える必要があるものもあります。

Compute サービスの開発トライアル。 Compute のトライアルでは、Fastly のサーバーレス・エッジ・プラットフォームをお試しいただけます。最大 50 USD 分まで Compute をテストすることができます。Fastly アカウントにサインアップした後、コントロールパネルで Compute タブに移動し、画面上の表示に従ってトライアルを開始してください。トライアルを使用して、非本番環境で形成されたサーバーレスアプリケーションのコンセプトを、どのようにして Fastly エッジにデプロイできるかを検証できます。

すべてのトライアルには次の制約事項が適用されます。

有料アカウント

コントロールパネル経由で、または japan@fastly.com にご連絡いただくことで、Fastly の有料アカウントを開設できます。

オンラインで有料アカウントを開設する

Fastly のデリバリーサービスは、当社のグローバルリージョン全体を通じて月額料金でご利用いただけます。まずはトライアルにサインアップしてお試しください。その後、本番トラフィックを Fastly にプッシュする準備ができたら、コントロールパネルから直接アカウントをアップグレードできます。

有料アカウントに切り替えると、開発者アカウントのトライアルオプションは削除され、毎月末にお客様のクレジットカード情報を使用して自動請求が開始されます。Fastly の料金設定ページにある料金見積もりツールを利用して、デリバリー料金の月額を見積もることができます。使用量の測定方法や請求されるタイミングなど、月額料金に関する詳細については、請求料金の計算方法に関するガイドをご覧ください。

デリバリーサービスにて毎月 2 TB 以上のデータをプッシュする予定がある場合や、TSL のサービスオプションのいずれかが必要な場合、毎月最低でも 4 TB のデータをプッシュする予定がある場合、Gold または Enterprise サポートのご購入を検討されている場合は、詳細について japan@fastly.com にお問い合わせください。特定の業種のニーズに合わせたソリューションも提供しています。

その他の有料アカウント

コントロールパネル以外の方法で Fastly の有料アカウントを開設した場合は、Fastly と交わした契約書を参照してご利用のサービスに関する詳細をご確認ください。

Fastly のオープンソースおよび非営利プログラム

Fastly では、オープンソースおよび非営利プログラムのメンバーを対象に無料サービスを提供しています。本プログラムへの参加にご興味がおありの場合は、community@fastly.com にご連絡ください。

アカウントのアップグレード

Compute サービスのアカウントをアップグレードする場合は、 japan@fastly.com にご連絡ください。

コントロールパネルでデリバリーサービスのアカウントをアップグレードできます。アカウントのスーパーユーザーが、次の手順を実行します。

Fastly コンソールにログインしてください。 Account > Billing > Billing information にアクセスします。 指定されたフィールドに請求先住所の情報を入力します。 Save and continue をクリックします 指定されたフィールドにクレジットカード情報を入力します。 ご購入契約の条項を確認し、Complete purchase をクリックしてアカウントをアップグレードします。

アカウントのキャンセル

アカウントはいつでもキャンセルできます。アカウント所有者が、次の手順を実行してください。

アカウントがキャンセルされると、キャンセル日までに発生した未払いの料金が請求されます。最終請求明細書に関してご質問がある場合は、請求担当チームにお問い合わせください。また、再度アカウントを有効化される場合は、サポートまでご連絡いただき、再有効化をリクエストしてください。