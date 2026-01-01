プロダクトの購入とトライアルの管理

Products ページでは、購入可能なすべてのプロダクト、アクティブなトライアルまたは開始可能なトライアル、および有効化または無効化できるプロダクトの詳細を確認できます。また、Products ページでは、開始したトライアルの使用状況を示すメトリクスにもアクセスできます。Products ページにアクセスするには、Account > Products に移動します。

設定前の注意点

以下の制約事項に注意してください。

請求担当者またはスーパーユーザーのロールが割り当てられたユーザーのみが Products ページにアクセスできます。

スーパーユーザーのみがトライアルを開始したり、プロダクトへのフルアクセスにアップグレードしたりできます。

Products ページについて

現在のユーザーロールにこのページへのアクセスが許可されている場合、利用可能なすべてのプロダクトを表示するカードのリストが表示されます。検索バーを使用して、ページを特定のプロダクトに絞り込むことができます。各プロダクトについて、次の詳細を確認できます。

利用可能なプロダクトがアカウントで購入済みまたは有効化済みかどうか、あるいはトライアルが利用可能かどうか

トライアルが開始されている場合は、トライアルの残り日数

プロダクトまたは機能の関連ドキュメントへのリンク

特定のプロダクトについては、関連する機能ページへ移動するためのリンク

特定のプロダクトについては、使用状況の概要へのアクセス

プロダクトの購入または有効化

次の手順に従うことで、いつでもプロダクトを購入または有効化できます。

プロダクトのリストから、購入または有効化するプロダクトのカードを見つけて、続行するためのボタンをクリックします。有効化ウィンドウが表示され、購入するプロダクトの価格情報と、そのプロダクトの初回請求日の詳細が表示されます。 価格と購入の詳細を確認し、続行するためのボタンをクリックします。 (オプション) 月間支出アラートしきい値フィールドに、アラートを受け取りたい目標金額を入力します。金額は最低でも5ドル必要です。月初から現在までの請求金額が指定金額の80%または100%に達すると、スーパーユーザーまたは請求担当者の権限を持つすべてのユーザーにアラートが送信されます。支出アラートは支出アラートページからいつでも調整できます。

これらの手順を完了すると、購入または有効化の処理が開始されます。Fastly がリクエストを処理する間、少しお待ちいただく場合があります。

トライアルの開始

Fastly では、一部のプロダクトや機能について、購入前にその名前の右側にある Start trial をクリックすることでトライアルを利用できます。

各トライアルは、アカウントごとに1回のみ開始でき、すぐに利用のための設定を開始できます。1回限りのトライアルが終了した後は、Purchase をクリックすることで、アカウントをアップグレードしてプロダクトまたは機能へのフルアクセスを維持することができます。

プラン使用状況のモニタリング

一部のプロダクトについて購入またはトライアルを開始すると、過去24か月間の関連する使用状況メトリクスを確認できます。プロダクトカードでその他メニュー をクリックし、View usage を選択すると、Plan usage ページへ移動します。このページでは、終了したトライアルのメトリクスを含む使用状況メトリクスを詳細に確認できます。

プロダクトのキャンセル

購入したプロダクトはいつでもキャンセルできます。プロダクトの購入をキャンセルすると、アカウントは直ちにそのプロダクトへアクセスできなくなります。最後の請求書発行以降に発生した使用量については、引き続き請求されます。

重要：プロダクトをキャンセルできない場合は、有効な契約上の義務が存在する可能性があります。サポートについては、カスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。

キャンセルするプロダクトのカードでその他メニュー をクリックします。 Cancel をクリックします。 プロダクトのキャンセルを確認します。

プロダクトの無効化

有効化したプロダクトはいつでも無効化できます。プロダクトを無効化すると、アカウントは直ちにそのプロダクトへアクセスできなくなります。最後の請求書発行以降に発生した使用量については、引き続き請求されます。