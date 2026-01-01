毎月月末に、アカウントの請求連絡先宛てに現在の使用状況とアカウントに発生した請求をまとめたメールが送信されます。 このメールには、関連する請求書のオンラインコピーへのリンクが含まれます。

月払いの有料アカウントに変更する際には、有効なクレジットカードと現在の請求先住所の両方が必要です。請求書が作成されると、お客様のクレジットカードに未払い分の料金全額が自動的に請求されます。

クレジットカード情報または請求先住所を変更する

自動請求に使用する請求先住所やクレジットカード情報を変更するには、以下の手順に従ってください。

Fastly コンソールにログインしてください。 Account > Billing > Billing information に進みます。 Billing details エリアで、Edit をクリックします。 支払い情報に変更が必要なものがあれば、指定されたフィールドに入力してください。 Fastly にお客様のクレジットカード番号が表示されることはありません。支払いゲートウェイによって処理されるすべての取引は、PCI に完全に準拠しています。 ゲートウェイのプライバシーポリシーは、 https://stripe.com/legal/privacy-center でご確認いただけます。 Save payment information をクリックします。 変更が必要なものがあれば、指定されたフィールドの請求先住所に変更を入力してください。 Save billing address をクリックします。

請求書の受領者を変更する

デフォルトでは、アカウント所有者がお客様の請求連絡先とみなされ、Fastly サービスの請求書の受取先となります。請求書の受取人を変更する場合や、複数の請求連絡先に対して複数のメールアドレスを追加したい場合は、請求書の送付先メールアドレスについて billing@fastly.com にお知らせください。