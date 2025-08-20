  1. Home
CLI v11.5.0

August 20, 2025
cli

View this release on GitHub.

Enhancements:

  • feat(vcl): Allow showing of generated VCL for a service version #1498
  • feat(compute/serve): Add experimental "enable Pushpin" mode (#1509, #1520)
  • feat(object-storage): improve access-keys list output (#1513)
  • refactor(domainv1,tools): use updated go-fastly domainmanagement imports and types (#1517)
  • feat(imageoptimizerdefaults): Support for retrieving and updating Image Optimizer defaults for a given VCL service (#1518)

Dependencies:

  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v11 from 10 to 111 (#14XX)
  • build(deps): golang.org/x/sys from 0.33.0 to 0.34.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/term from 0.32.0 to 0.33.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/crypto from 0.39.0 to 0.40.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/mod from 0.25.0 to 0.26.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/net from 0.41.0 to 0.42.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/sync from 0.15.0 to 0.16.0 (#1508)
  • build(deps): golang.org/x/text from 0.26.0 to 0.27.0 (#1508)
  • build(deps): github.com/coreos/go-oidc/v3 from 3.14.1 to 3.15.0 (#1510)
  • build(deps): golang.org/x/sys from 0.34.0 to 0.35.0 (#1516)
  • build(deps): golang.org/x/term from 0.33.0 to 0.34.0 (#1516)
  • build(deps): github.com/hashicorp/cap from 0.9.0 to 0.10.0 (#1516)
  • build(deps): golang.org/x/crypto from 0.40.0 to 0.41.0 (#1516)
  • build(deps): golang.org/x/mod from 0.26.0 to 0.27.0 (#1516)
  • build(deps): golang.org/x/net from 0.42.0 to 0.43.0 (#1516)
  • build(deps): golang.org/x/text from 0.27.0 to 0.28.0 (#1516)
  • build(deps): actions/checkout from 4 to 5 (#1515)
  • build(deps): actions/download-artifact from 4 to 5 (#1515)

Prior change: CLI v11.4.0

Following change: CLI v12.0.0

