CLI v11.5.0
View this release on GitHub.
Enhancements:
- feat(vcl): Allow showing of generated VCL for a service version #1498
- feat(compute/serve): Add experimental "enable Pushpin" mode (#1509, #1520)
- feat(object-storage): improve access-keys list output (#1513)
- refactor(domainv1,tools): use updated go-fastly domainmanagement imports and types (#1517)
- feat(imageoptimizerdefaults): Support for retrieving and updating Image Optimizer defaults for a given VCL service (#1518)
Dependencies:
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v11from 10 to 111 (#14XX)
- build(deps):
golang.org/x/sysfrom 0.33.0 to 0.34.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/termfrom 0.32.0 to 0.33.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/cryptofrom 0.39.0 to 0.40.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/modfrom 0.25.0 to 0.26.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/netfrom 0.41.0 to 0.42.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/syncfrom 0.15.0 to 0.16.0 (#1508)
- build(deps):
golang.org/x/textfrom 0.26.0 to 0.27.0 (#1508)
- build(deps):
github.com/coreos/go-oidc/v3from 3.14.1 to 3.15.0 (#1510)
- build(deps):
golang.org/x/sysfrom 0.34.0 to 0.35.0 (#1516)
- build(deps):
golang.org/x/termfrom 0.33.0 to 0.34.0 (#1516)
- build(deps):
github.com/hashicorp/capfrom 0.9.0 to 0.10.0 (#1516)
- build(deps):
golang.org/x/cryptofrom 0.40.0 to 0.41.0 (#1516)
- build(deps):
golang.org/x/modfrom 0.26.0 to 0.27.0 (#1516)
- build(deps):
golang.org/x/netfrom 0.42.0 to 0.43.0 (#1516)
- build(deps):
golang.org/x/textfrom 0.27.0 to 0.28.0 (#1516)
- build(deps):
actions/checkoutfrom 4 to 5 (#1515)
- build(deps):
actions/download-artifactfrom 4 to 5 (#1515)
Prior change: CLI v11.4.0
Following change: CLI v12.0.0