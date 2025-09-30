  1. Home
Fastly Terraform Provider 8.3.0

September 30, 2025
terraform

View this release on GitHub.

ENHANCEMENTS:

  • feat(logging/https): add support for Period HTTPS logging endpoint (#1097)
  • feat(product_enablement): Add enable/disable support for API Discovery (#1111)
  • feat(domainsv1/data source): add support for the v1 domains data source (#1112)
  • feat(service): 'domain' blocks are now optional (#1113)
  • feat(domain_service_link): add support for domain service links (#1110)

