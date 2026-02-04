Add Alerts derived rate metrics for Compute responses
The Alerts API now supports derived rate metrics for Compute response status codes when using Domain Inspector as a source. The following new metrics are available:
compute_resp_status_5xx_rate,
compute_resp_status_4xx_rate,
compute_resp_status_gte_400_rate,
compute_resp_status_lt_500_rate,
compute_resp_status_4xx_excl_404_rate, and
compute_resp_status_404_rate.
Prior change: Add datacenter parameter to HSAPI
Following change: Add Image Optimizer format counting metrics