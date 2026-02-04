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  5. February 2026

Add Alerts derived rate metrics for Compute responses

February 4, 2026
apiadded

The Alerts API now supports derived rate metrics for Compute response status codes when using Domain Inspector as a source. The following new metrics are available: compute_resp_status_5xx_rate, compute_resp_status_4xx_rate, compute_resp_status_gte_400_rate, compute_resp_status_lt_500_rate, compute_resp_status_4xx_excl_404_rate, and compute_resp_status_404_rate.

Prior change: Add datacenter parameter to HSAPI

Following change: Add Image Optimizer format counting metrics

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