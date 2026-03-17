Fastly Terraform Provider 8.8.0
ENHANCEMENTS:
- feat(api-security): add support for API Security operations (#1211)
DEPENDENCIES:
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v13from 13.0.1 to 13.1.0 (#1208)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v13from 13.1.0 to 13.1.1 (#1210)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v13from 13.1.1 to 13.1.2 (#1214)
- build(deps):
actions/create-github-app-tokenfrom 2 to 3 (#1213)
- build(deps):
github.com/hashicorp/terraform-plugin-sdk/v2from 2.39.0 to 2.40.0 (#1212)
- build(deps):
golang.org/x/netfrom 0.51.0 to 0.52.0 (#1212)
Prior change: Fastly Terraform Provider 8.7.2