Fastly Terraform Provider 8.8.0

March 17, 2026
ENHANCEMENTS:

  • feat(api-security): add support for API Security operations (#1211)

DEPENDENCIES:

  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v13 from 13.0.1 to 13.1.0 (#1208)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v13 from 13.1.0 to 13.1.1 (#1210)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v13 from 13.1.1 to 13.1.2 (#1214)
  • build(deps): actions/create-github-app-token from 2 to 3 (#1213)
  • build(deps): github.com/hashicorp/terraform-plugin-sdk/v2 from 2.39.0 to 2.40.0 (#1212)
  • build(deps): golang.org/x/net from 0.51.0 to 0.52.0 (#1212)
