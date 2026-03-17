Update API Security Operations

March 17, 2026
The API Security Operations API has been updated with new capabilities. Operations and discovered operations now include an rps (requests per second) field showing traffic volume. Discovered operations now include an id field for direct reference. List endpoints support new query filters for method, domain, and path. New bulk endpoints allow updating discovered operation status, creating multiple operations, and adding tags to multiple operations in a single request.

Prior change: Add Domain Management filtering by fully-qualified domain name match

