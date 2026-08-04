Fastly Terraform Provider 9.5.0
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ENHANCEMENTS:
- feat(fastly_integration): add support for
datadog,
jiraissue,
jsm,
opsgenie, and
splunkoncallintegration types (#1374)
BUG FIXES:
- fix(service): update versionless
nameand
commentattributes regardless of
activateand
stagesettings (#1369)
Dependencies
- build(deps):
google.golang.org/grpcfrom 1.79.3 to 1.82.1 (#1360)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v17from 16.0.1 to 17.1.0 (#1373)
Prior change: Fastly Terraform Provider 9.4.0