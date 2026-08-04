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Fastly Terraform Provider 9.5.0

August 4, 2026
terraform

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ENHANCEMENTS:

  • feat(fastly_integration): add support for datadog, jiraissue, jsm, opsgenie, and splunkoncall integration types (#1374)

BUG FIXES:

  • fix(service): update versionless name and comment attributes regardless of activate and stage settings (#1369)

Dependencies

  • build(deps): google.golang.org/grpc from 1.79.3 to 1.82.1 (#1360)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v17 from 16.0.1 to 17.1.0 (#1373)

Prior change: Fastly Terraform Provider 9.4.0

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