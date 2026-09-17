Fastly Terraform Provider 9.7.0
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ENHANCEMENTS:
- feat(ai_runtime_control): add resources and data sources for managing AI Runtime Control (#1428)
- feat(product_enablement/ddos_protection): Add support for 'client_challenge' mode. (#1431)
Dependencies
- build(deps):
github.com/stretchr/testifyfrom 1.11.1 to 1.12.0 (#1419)
- build(deps):
golang.org/x/netfrom 0.57.0 to 0.58.0 (#1419)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v17from 17.2.0 to 17.3.0 (#1421)
- build(deps):
github.com/stretchr/testifyfrom 1.12.0 to 1.12.1 (#1421)
- build(deps):
google.golang.org/grpcfrom 1.82.1 to 1.83.1 (#1422)
- build(deps):
google.golang.org/grpcfrom 1.83.1 to 1.83.2 (#1425)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v17from 17.3.0 to 17.3.1 (#1427)
- build(deps):
golang.org/x/netfrom 0.59.0 to 0.58.0 (#1435)
Prior change: Fastly Terraform Provider 9.6.0