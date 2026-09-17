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Fastly Terraform Provider 9.7.0

September 17, 2026
terraform

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ENHANCEMENTS:

  • feat(ai_runtime_control): add resources and data sources for managing AI Runtime Control (#1428)
  • feat(product_enablement/ddos_protection): Add support for 'client_challenge' mode. (#1431)

Dependencies

  • build(deps): github.com/stretchr/testify from 1.11.1 to 1.12.0 (#1419)
  • build(deps): golang.org/x/net from 0.57.0 to 0.58.0 (#1419)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v17 from 17.2.0 to 17.3.0 (#1421)
  • build(deps): github.com/stretchr/testify from 1.12.0 to 1.12.1 (#1421)
  • build(deps): google.golang.org/grpc from 1.82.1 to 1.83.1 (#1422)
  • build(deps): google.golang.org/grpc from 1.83.1 to 1.83.2 (#1425)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v17 from 17.3.0 to 17.3.1 (#1427)
  • build(deps): golang.org/x/net from 0.59.0 to 0.58.0 (#1435)

Prior change: Fastly Terraform Provider 9.6.0

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