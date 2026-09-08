Fastly Terraform Provider (beta) 0.1.3
View this release on GitHub.
ENHANCEMENTS:
- feat(logging_cloudfiles): add support for Cloudfiles Logging (#85)
- feat(rtsig_key): add
fastly_tsig_keyresource and
fastly_tsig_keysdata source (#83)
- feat(object_storage_access_keys): add resource for managing Fastly object storage access keys (#84)
BUG FIXES:
- fix(logging): reject explicit empty string on defaulted format-like attributes (
format,
timestamp_format,
region,
domain) on Optional+Computed logging attributes, which previously bypassed the schema default and caused "Provider produced inconsistent result after apply" (#86)
Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.1.2