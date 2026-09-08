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Fastly Terraform Provider (beta) 0.1.3

September 8, 2026
terraform-beta

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ENHANCEMENTS:

  • feat(logging_cloudfiles): add support for Cloudfiles Logging (#85)
  • feat(rtsig_key): add fastly_tsig_key resource and fastly_tsig_keys data source (#83)
  • feat(object_storage_access_keys): add resource for managing Fastly object storage access keys (#84)

BUG FIXES:

  • fix(logging): reject explicit empty string on defaulted format-like attributes (format, timestamp_format, region, domain) on Optional+Computed logging attributes, which previously bypassed the schema default and caused "Provider produced inconsistent result after apply" (#86)

Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.1.2

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