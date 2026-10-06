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JavaScript SDK 4.0.0

October 6, 2026
javascript-sdkfixedaddedchanged

Changed

  • this enables AOT compilation by default, which might be unexpected, but will make our default operation much faster.

Added

Fixed

  • change zip extractor for wasmtime package (5a8886e)
  • Ensure additions to headers in beforeSend are applied (#1600) (1ae9e5b)
  • get documentation generation working again (#1595) (9e3f16b)
  • handle potential NULL pointer dereference in debug logging (#1593) (1e5eb8b)
  • npm audit fix (47ca0dc)
  • reset pending unhandled promise rejection between requests (#1596) (f7d6c75)
  • Reset StarlingMonkey timers between requests (#1597) (2b35d6f)

Prior change: JavaScript SDK 4.0.0-pre.1

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