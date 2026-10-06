JavaScript SDK 4.0.0
Changed
- this enables AOT compilation by default, which might be unexpected, but will make our default operation much faster.
Added
Fixed
- change zip extractor for wasmtime package (5a8886e)
- Ensure additions to headers in beforeSend are applied (#1600) (1ae9e5b)
- get documentation generation working again (#1595) (9e3f16b)
- handle potential NULL pointer dereference in debug logging (#1593) (1e5eb8b)
- npm audit fix (47ca0dc)
- reset pending unhandled promise rejection between requests (#1596) (f7d6c75)
- Reset StarlingMonkey timers between requests (#1597) (2b35d6f)
Prior change: JavaScript SDK 4.0.0-pre.1