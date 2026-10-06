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Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.2

October 6, 2026
terraform-beta

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ENHANCEMENTS:

  • feat(healthchecks_explicit): add support for explicit healthchecks and terraform query support (#160)
  • feat(director): add fastly_service_director explicit/default resource (#159)
  • feat(header): add fastly_service_header explicit/default resource for caller-managed service version lifecycle (#163)

BUG FIXES:

  • fix(query): restore stable resource identities for explicit resources to support terraform query and generated imports, excluding mutable service version from identity (#155)

Dependencies:

  • build(deps): github.com/ProtonMail/go-crypto from 1.5.0 to 1.5.2 (#164)

Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.1

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