Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.2
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ENHANCEMENTS:
- feat(healthchecks_explicit): add support for explicit healthchecks and
terraform querysupport (#160)
- feat(director): add
fastly_service_directorexplicit/default resource (#159)
- feat(header): add
fastly_service_headerexplicit/default resource for caller-managed service version lifecycle (#163)
BUG FIXES:
- fix(query): restore stable resource identities for explicit resources to support
terraform queryand generated imports, excluding mutable service
versionfrom identity (#155)
Dependencies:
- build(deps):
github.com/ProtonMail/go-cryptofrom 1.5.0 to 1.5.2 (#164)
Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.1