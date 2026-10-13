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Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.3

October 13, 2026
terraform-beta

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ENHANCEMENTS:

  • feat(query): add optional service_id filtering to service-scoped terraform query List Resources (#172)
  • feat(image_optimizer_default_explicit): add support for explicit image optimizer defaults and terraform query support (#162)
  • feat(request_setting): add fastly_service_request_setting explicit/default resource and terraform query support (#167)
  • feat(response_object): add fastly_service_response_object explicit/default resource and terraform query support (#170)
  • feat(fastly_service_resource_link): add support for the explicit fastly_service_resource_link resources and terraform query support (#168)

BUG FIXES:

  • fix(request_setting,cache_setting,rate_limiter): enum attributes (action, xff, logger_type) now only accept lowercase values(#171)

Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.2

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