Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.3
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ENHANCEMENTS:
- feat(query): add optional
service_idfiltering to service-scoped
terraform queryList Resources (#172)
- feat(image_optimizer_default_explicit): add support for explicit image optimizer defaults and
terraform querysupport (#162)
- feat(request_setting): add
fastly_service_request_settingexplicit/default resource and
terraform querysupport (#167)
- feat(response_object): add
fastly_service_response_objectexplicit/default resource and
terraform querysupport (#170)
- feat(fastly_service_resource_link): add support for the explicit
fastly_service_resource_linkresources and
terraform querysupport (#168)
BUG FIXES:
- fix(request_setting,cache_setting,rate_limiter): enum attributes (
action,
xff,
logger_type) now only accept lowercase values(#171)
Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.2