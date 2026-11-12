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CLI v17.1.0

November 12, 2026
cli

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Bug Fixes:

  • fix(compute/serve): provide default override_host to Viceroy via temporary manifest and handle IPv6 hostnames (#1940)

Enhancements:

  • feat(service/backend): Add support for IAM authentication (#1963)

Dependencies:

  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly from v18.1.0 to v19.0.0
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly from v19.0.0 to v19.1.0 (#1963)
  • build(deps): github.com/hashicorp/cap from 0.14.0 to 0.15.0 (#1968)
  • build(deps): github.com/go-jose/go-jose/v4 from 4.1.4 to 4.1.6 (#1968)
  • build(deps): golang.org/x/sync from 0.24.0 to 0.25.0 (#1968)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly/v19 from 19.1.0 to 19.2.0 (#1968)
  • build(deps): github.com/fastly/go-fastly from v19.0.0 to v19.1.0 (#1963)

Prior change: CLI v17.0.0

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