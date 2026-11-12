CLI v17.1.0
View this release on GitHub.
Bug Fixes:
- fix(compute/serve): provide default
override_hostto Viceroy via temporary manifest and handle IPv6 hostnames (#1940)
Enhancements:
- feat(service/backend): Add support for IAM authentication (#1963)
Dependencies:
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastlyfrom v18.1.0 to v19.0.0
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastlyfrom v19.0.0 to v19.1.0 (#1963)
- build(deps):
github.com/hashicorp/capfrom 0.14.0 to 0.15.0 (#1968)
- build(deps):
github.com/go-jose/go-jose/v4from 4.1.4 to 4.1.6 (#1968)
- build(deps):
golang.org/x/syncfrom 0.24.0 to 0.25.0 (#1968)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastly/v19from 19.1.0 to 19.2.0 (#1968)
- build(deps):
github.com/fastly/go-fastlyfrom v19.0.0 to v19.1.0 (#1963)
Prior change: CLI v17.0.0