Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.7
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ENHANCEMENTS:
- feat(migration): add the initial
fastly-tf-migrateCLI foundation with
urfave/cli/v3, version reporting, and dedicated build/test targets (#198)
- feat(service_cdn_auto): support legacy simple product enablement state during VCL-to-CDN Auto migration (#191)
- feat(audit-log-event-mapping): add
fastly_audit_log_event_mappingresource and data source for routing audit log events to integrations (#196)
- feat(routing-config): add
fastly_routing_config_autoand
fastly_routing_config_domain_linkresources for domain management routing configs, using automatic versioning (#176)
- feat(migration): add a typed legacy-to-_auto compatibility registry for Terraform migration analysis (#197)
Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.6