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Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.7

November 3, 2026
terraform-beta

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ENHANCEMENTS:

  • feat(migration): add the initial fastly-tf-migrate CLI foundation with urfave/cli/v3, version reporting, and dedicated build/test targets (#198)
  • feat(service_cdn_auto): support legacy simple product enablement state during VCL-to-CDN Auto migration (#191)
  • feat(audit-log-event-mapping): add fastly_audit_log_event_mapping resource and data source for routing audit log events to integrations (#196)
  • feat(routing-config): add fastly_routing_config_auto and fastly_routing_config_domain_link resources for domain management routing configs, using automatic versioning (#176)
  • feat(migration): add a typed legacy-to-_auto compatibility registry for Terraform migration analysis (#197)

Prior change: Fastly Terraform Provider (beta) 0.2.6

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