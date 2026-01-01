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fastly audit-log event-mapping

Manage Fastly audit log event mappings.

Sub commands

  • create: Create an audit log event mapping
  • list: List audit log event mappings
  • describe: Retrieve a single audit log event mapping
  • update: Update an audit log event mapping. This replaces the entire mapping, so all required fields must be provided
  • delete: Delete an audit log event mapping
  • list-event-types: List the audit event types supported when creating an event mapping
  • list-scope-types: List the scope types supported when creating an event mapping
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