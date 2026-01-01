fastly audit-log event-mapping
Manage Fastly audit log event mappings.
Sub commands
- create: Create an audit log event mapping
- list: List audit log event mappings
- describe: Retrieve a single audit log event mapping
- update: Update an audit log event mapping. This replaces the entire mapping, so all required fields must be provided
- delete: Delete an audit log event mapping
- list-event-types: List the audit event types supported when creating an event mapping
- list-scope-types: List the scope types supported when creating an event mapping