Backend
Include
fastly/backend.h to use this class.
Methods
builderView source
Parameters
- name: std::string_view
- target: std::string_view
Returns
cloneView source
Backend fastly::backend::Backend::clone()
Returns
existsView source
bool fastly::backend::Backend::exists()
Returns
bool
from_namestaticView source
static fastly::expected<Backend> fastly::backend::Backend::from_name(std::string_view name)
Parameters
- name: std::string_view
Returns
fastly::expected<Backend>
get_between_byte_timeoutView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_between_byte_timeout()
Returns
std::chrono::milliseconds
get_connect_timeoutView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_connect_timeout()
Returns
std::chrono::milliseconds
get_first_byte_timeoutView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_first_byte_timeout()
Returns
std::chrono::milliseconds
get_hostView source
std::string fastly::backend::Backend::get_host()
Returns
std::string
get_http_keepalive_timeView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_http_keepalive_time()
Returns
std::chrono::milliseconds
get_portView source
Returns
get_tcp_keepalive_enableView source
bool fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_enable()
Returns
bool
get_tcp_keepalive_intervalView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_interval()
Returns
std::chrono::milliseconds
get_tcp_keepalive_probesView source
Returns
get_tcp_keepalive_timeView source
std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_time()
Returns
std::chrono::milliseconds
into_stringView source
std::string fastly::backend::Backend::into_string()
Returns
std::string
is_dynamicView source
bool fastly::backend::Backend::is_dynamic()
Returns
bool
is_sslView source
bool fastly::backend::Backend::is_ssl()
Returns
bool
nameView source
std::string fastly::backend::Backend::name()
Returns
std::string
operator!=View source
bool fastly::backend::Backend::operator!=(Backend b)
Parameters
- b: Backend
Returns
bool
operator==View source
bool fastly::backend::Backend::operator==(Backend b)
Parameters
- b: Backend
Returns
bool