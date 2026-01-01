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Backend

Classin backendcompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/backend.h to use this class.

Methods

builder

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BackendBuilder fastly::backend::Backend::builder(std::string_view name, std::string_view target)

Parameters

name: std::string_view
target: std::string_view

Returns

BackendBuilder

clone

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Backend fastly::backend::Backend::clone()

Returns

Backend

exists

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bool fastly::backend::Backend::exists()

Returns

bool

from_name

staticView source
static fastly::expected<Backend> fastly::backend::Backend::from_name(std::string_view name)

Parameters

name: std::string_view

Returns

fastly::expected<Backend>

get_between_byte_timeout

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_between_byte_timeout()

Returns

std::chrono::milliseconds

get_connect_timeout

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_connect_timeout()

Returns

std::chrono::milliseconds

get_first_byte_timeout

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_first_byte_timeout()

Returns

std::chrono::milliseconds

get_host

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std::string fastly::backend::Backend::get_host()

Returns

std::string

get_http_keepalive_time

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_http_keepalive_time()

Returns

std::chrono::milliseconds

get_port

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uint16_t fastly::backend::Backend::get_port()

Returns

uint16_t

get_tcp_keepalive_enable

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bool fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_enable()

Returns

bool

get_tcp_keepalive_interval

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_interval()

Returns

std::chrono::milliseconds

get_tcp_keepalive_probes

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uint32_t fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_probes()

Returns

uint32_t

get_tcp_keepalive_time

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std::chrono::milliseconds fastly::backend::Backend::get_tcp_keepalive_time()

Returns

std::chrono::milliseconds

into_string

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std::string fastly::backend::Backend::into_string()

Returns

std::string

is_dynamic

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bool fastly::backend::Backend::is_dynamic()

Returns

bool

is_ssl

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bool fastly::backend::Backend::is_ssl()

Returns

bool

name

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std::string fastly::backend::Backend::name()

Returns

std::string

operator!=

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bool fastly::backend::Backend::operator!=(Backend b)

Parameters

b: Backend

Returns

bool

operator==

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bool fastly::backend::Backend::operator==(Backend b)

Parameters

b: Backend

Returns

bool
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