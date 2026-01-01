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BackendBuilder

Classin backendcompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/backend.h to use this class.

Constructor

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fastly::backend::BackendBuilder::BackendBuilder(std::string_view name, std::string_view target)

Parameters

name: std::string_view
target: std::string_view

Methods

between_bytes_timeout

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::between_bytes_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&

Parameters

timeout: std::chrono::milliseconds

Returns

BackendBuilder

ca_certificate

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::ca_certificate(std::string_view cert) &&

Parameters

cert: std::string_view

Returns

BackendBuilder

check_certificate

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::check_certificate(std::string_view cert) &&

Parameters

cert: std::string_view

Returns

BackendBuilder

connect_timeout

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::connect_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&

Parameters

timeout: std::chrono::milliseconds

Returns

BackendBuilder

disable_ssl

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::disable_ssl() &&

Returns

BackendBuilder

enable_pooling

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::enable_pooling(bool enable) &&

Parameters

enable: bool

Returns

BackendBuilder

enable_ssl

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::enable_ssl() &&

Returns

BackendBuilder

finish

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fastly::expected<Backend> fastly::backend::BackendBuilder::finish() &&

Returns

fastly::expected<Backend>

first_byte_timeout

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::first_byte_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&

Parameters

timeout: std::chrono::milliseconds

Returns

BackendBuilder

http_keepalive_time

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::http_keepalive_time(std::chrono::milliseconds timeout) &&

Parameters

timeout: std::chrono::milliseconds

Returns

BackendBuilder

override_host

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::override_host(std::string_view name) &&

Parameters

name: std::string_view

Returns

BackendBuilder

set_max_tls_version

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::set_max_tls_version(SslVersion version) &&

Parameters

version: SslVersion

Returns

BackendBuilder

set_min_tls_version

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::set_min_tls_version(SslVersion version) &&

Parameters

version: SslVersion

Returns

BackendBuilder

sni_hostname

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::sni_hostname(std::string_view host) &&

Parameters

host: std::string_view

Returns

BackendBuilder

tcp_keepalive_enable

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tcp_keepalive_enable(bool enable) &&

Parameters

enable: bool

Returns

BackendBuilder

tcp_keepalive_interval_secs

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tcp_keepalive_interval_secs(uint32_t secs) &&

Parameters

secs: uint32_t

Returns

BackendBuilder

tcp_keepalive_probes

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tcp_keepalive_probes(uint32_t probes) &&

Parameters

probes: uint32_t

Returns

BackendBuilder

tcp_keepalive_time_secs

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tcp_keepalive_time_secs(uint32_t secs) &&

Parameters

secs: uint32_t

Returns

BackendBuilder

tls_ciphers

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BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tls_ciphers(std::string_view ciphers) &&

Parameters

ciphers: std::string_view

Returns

BackendBuilder
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