BackendBuilder
Include
fastly/backend.h to use this class.
Constructor
fastly::backend::BackendBuilder::BackendBuilder(std::string_view name, std::string_view target)
Parameters
- name: std::string_view
- target: std::string_view
Methods
between_bytes_timeoutView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::between_bytes_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&
Parameters
- timeout: std::chrono::milliseconds
Returns
ca_certificateView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::ca_certificate(std::string_view cert) &&
Parameters
- cert: std::string_view
Returns
check_certificateView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::check_certificate(std::string_view cert) &&
Parameters
- cert: std::string_view
Returns
connect_timeoutView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::connect_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&
Parameters
- timeout: std::chrono::milliseconds
Returns
disable_sslView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::disable_ssl() &&
Returns
enable_poolingView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::enable_pooling(bool enable) &&
Parameters
- enable: bool
Returns
enable_sslView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::enable_ssl() &&
Returns
finishView source
Returns
fastly::expected<Backend>
first_byte_timeoutView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::first_byte_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) &&
Parameters
- timeout: std::chrono::milliseconds
Returns
http_keepalive_timeView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::http_keepalive_time(std::chrono::milliseconds timeout) &&
Parameters
- timeout: std::chrono::milliseconds
Returns
override_hostView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::override_host(std::string_view name) &&
Parameters
- name: std::string_view
Returns
set_max_tls_versionView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::set_max_tls_version(SslVersion version) &&
Parameters
- version: SslVersion
Returns
set_min_tls_versionView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::set_min_tls_version(SslVersion version) &&
Parameters
- version: SslVersion
Returns
sni_hostnameView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::sni_hostname(std::string_view host) &&
Parameters
- host: std::string_view
Returns
tcp_keepalive_enableView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tcp_keepalive_enable(bool enable) &&
Parameters
- enable: bool
Returns
tcp_keepalive_interval_secsView source
Parameters
- secs: uint32_t
Returns
tcp_keepalive_probesView source
Parameters
- probes: uint32_t
Returns
tcp_keepalive_time_secsView source
Parameters
- secs: uint32_t
Returns
tls_ciphersView source
BackendBuilder fastly::backend::BackendBuilder::tls_ciphers(std::string_view ciphers) &&
Parameters
- ciphers: std::string_view
Returns