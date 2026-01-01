WriteOptions
Include
fastly/cache/core.h to use this struct.
Options for cache write operations (insert/update).
Constructor
explicit fastly::cache::core::WriteOptions::WriteOptions(std::chrono::nanoseconds max_age)
Parameters
- max_age: std::chrono::nanoseconds
Fields
max_agestd::chrono::nanosecondsView source
request_headersstd::optional<detail::RequestHandle>View source
vary_rulestd::optional<std::string>View source
initial_agestd::optional<std::chrono::nanoseconds>View source
stale_while_revalidatestd::optional<std::chrono::nanoseconds>View source
surrogate_keysstd::optional<std::string>View source
lengthstd::optional<std::uint64_t>View source
user_metadatastd::optional<std::vector<std::uint8_t>>View source
sensitive_databoolView source
Default:
= false