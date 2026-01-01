  1. Home
  2. Reference documentation
  3. Compute
  4. Language SDKs
  5. C++
  6. fastly
  7. cache
  8. core

WriteOptions

Structin corecompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/cache/core.h to use this struct.

Options for cache write operations (insert/update).

Constructor

View source
explicit fastly::cache::core::WriteOptions::WriteOptions(std::chrono::nanoseconds max_age)

Parameters

max_age: std::chrono::nanoseconds

Fields

max_age

std::chrono::nanosecondsView source

request_headers

std::optional<detail::RequestHandle>View source

vary_rule

std::optional<std::string>View source

initial_age

std::optional<std::chrono::nanoseconds>View source

stale_while_revalidate

std::optional<std::chrono::nanoseconds>View source

surrogate_keys

std::optional<std::string>View source

length

std::optional<std::uint64_t>View source

user_metadata

std::optional<std::vector<std::uint8_t>>View source

sensitive_data

boolView source

Default: = false

edge_max_age

std::optional<std::chrono::nanoseconds>View source

service

std::optional<std::string>View source
Fastly
© Fastly 2026