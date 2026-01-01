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FastlyError

Classin errorcompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/error.h to use this class.

Constructor

Overload 1 of 2

fastly::error::FastlyError::FastlyError(fastly::sys::error::FastlyError *e)
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Parameters

e: fastly::sys::error::FastlyError *

Overload 2 of 2

fastly::error::FastlyError::FastlyError(rust::Box<fastly::sys::error::FastlyError> e)
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Parameters

e: rust::Box<fastly::sys::error::FastlyError>

Methods

error_code

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FastlyErrorCode fastly::error::FastlyError::error_code()

Returns

FastlyErrorCode

error_msg

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std::string fastly::error::FastlyError::error_msg()

Returns

std::string
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