FastlyError
Include
fastly/error.h to use this class.
Constructor
Overload 1 of 2
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fastly::error::FastlyError::FastlyError(fastly::sys::error::FastlyError *e)
Parameters
- e: fastly::sys::error::FastlyError *
Overload 2 of 2
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fastly::error::FastlyError::FastlyError(rust::Box<fastly::sys::error::FastlyError> e)
Parameters
- e: rust::Box<fastly::sys::error::FastlyError>
Methods
error_codeView source
FastlyErrorCode fastly::error::FastlyError::error_code()
Returns
FastlyErrorCode
error_msgView source
std::string fastly::error::FastlyError::error_msg()
Returns
std::string