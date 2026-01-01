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HeaderValue

Classin httpcompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/http/header.h to use this class.

Represents a single HTTP header value.

Constructor

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fastly::http::HeaderValue::HeaderValue(std::string value, bool is_sensitive = false)

Parameters

value: std::string
is_sensitive: booloptional = false

Methods

bytes

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std::span<const uint8_t> fastly::http::HeaderValue::bytes() const

Returns

std::span<const uint8_t>

has_non_visible_characters

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bool fastly::http::HeaderValue::has_non_visible_characters() const

Returns

bool

is_sensitive

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bool fastly::http::HeaderValue::is_sensitive() const

Returns

bool

set_sensitive

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bool fastly::http::HeaderValue::set_sensitive(bool sensitive)

Parameters

sensitive: bool

Returns

bool

string

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std::optional<std::string_view> fastly::http::HeaderValue::string() const

Returns

std::optional<std::string_view>
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