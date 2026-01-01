HeaderValue
Include
fastly/http/header.h to use this class.
Represents a single HTTP header value.
Constructor
fastly::http::HeaderValue::HeaderValue(std::string value, bool is_sensitive = false)
Parameters
- value: std::string
- is_sensitive: booloptional =
false
Methods
bytesView source
std::span<const uint8_t> fastly::http::HeaderValue::bytes() const
Returns
std::span<const uint8_t>
has_non_visible_charactersView source
bool fastly::http::HeaderValue::has_non_visible_characters() const
Returns
bool
is_sensitiveView source
bool fastly::http::HeaderValue::is_sensitive() const
Returns
bool
set_sensitiveView source
bool fastly::http::HeaderValue::set_sensitive(bool sensitive)
Parameters
- sensitive: bool
Returns
bool
stringView source
std::optional<std::string_view> fastly::http::HeaderValue::string() const
Returns
std::optional<std::string_view>