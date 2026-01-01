OriginalHeaderNamesRange
Include
fastly/http/header.h to use this class.
Extends fastly::detail::RustIteratorRange<OriginalHeaderNamesRange, fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter>.
Iterates over all original header names in a request or response.
Constructor
fastly::http::OriginalHeaderNamesRange::OriginalHeaderNamesRange(rust::Box<fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter> iter)
Parameters
- iter: rust::Box<fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter>
Methods
nextView source
std::optional<std::string> fastly::http::OriginalHeaderNamesRange::next()
Gets the next header name.
Returns
std::optional<std::string>