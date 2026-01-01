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OriginalHeaderNamesRange

Classin httpcompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/http/header.h to use this class.

Extends fastly::detail::RustIteratorRange<OriginalHeaderNamesRange, fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter>.

Iterates over all original header names in a request or response.

Constructor

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fastly::http::OriginalHeaderNamesRange::OriginalHeaderNamesRange(rust::Box<fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter> iter)

Parameters

iter: rust::Box<fastly::sys::http::OriginalHeaderNamesIter>

Methods

next

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std::optional<std::string> fastly::http::OriginalHeaderNamesRange::next()

Gets the next header name.

Returns

std::optional<std::string>
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