InspectError
Include
fastly/security.h to use this class.
Constructor
Overload 1 of 2
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fastly::security::InspectError::InspectError(fastly::sys::security::InspectError *e)
Parameters
- e: fastly::sys::security::InspectError *
Overload 2 of 2
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fastly::security::InspectError::InspectError(rust::Box<fastly::sys::security::InspectError> e)
Parameters
- e: rust::Box<fastly::sys::security::InspectError>
Methods
error_codeView source
InspectErrorCode fastly::security::InspectError::error_code()
Returns
InspectErrorCode
error_msgView source
std::string fastly::security::InspectError::error_msg()
Returns
std::string
required_buffer_sizeView source
std::optional<std::size_t> fastly::security::InspectError::required_buffer_size()
When getting
InspectErrorCode::BufferSizeError, this can be used to get the required size of the buffer before re-attempting the call.
Returns
std::optional<std::size_t>