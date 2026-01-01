  1. Home
  2. Reference documentation
  3. Compute
  4. Language SDKs
  5. C++
  6. fastly
  7. security

InspectError

Classin securitycompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/security.h to use this class.

Constructor

Overload 1 of 2

fastly::security::InspectError::InspectError(fastly::sys::security::InspectError *e)
View source

Parameters

e: fastly::sys::security::InspectError *

Overload 2 of 2

fastly::security::InspectError::InspectError(rust::Box<fastly::sys::security::InspectError> e)
View source

Parameters

e: rust::Box<fastly::sys::security::InspectError>

Methods

error_code

View source
InspectErrorCode fastly::security::InspectError::error_code()

Returns

InspectErrorCode

error_msg

View source
std::string fastly::security::InspectError::error_msg()

Returns

std::string

required_buffer_size

View source
std::optional<std::size_t> fastly::security::InspectError::required_buffer_size()

When getting InspectErrorCode::BufferSizeError, this can be used to get the required size of the buffer before re-attempting the call.

Returns

std::optional<std::size_t>
Fastly
© Fastly 2026