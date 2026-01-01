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InspectResponse

Classin securitycompute-sdk-cpp 0.7.0View source

Include fastly/security.h to use this class.

Results of asking Security to inspect a Request

Methods

decision_ms

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std::chrono::milliseconds fastly::security::InspectResponse::decision_ms() const

How long Security spent determining its verdict.

Returns

std::chrono::milliseconds

into_redirect

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std::optional<Response> fastly::security::InspectResponse::into_redirect()

Convert a redirect URI returned by Security into a Response.

Returns

std::optional<Response>

is_redirect

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bool fastly::security::InspectResponse::is_redirect() const

A redirect URI returned by Security.

Returns

bool

redirect_url

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std::optional<std::string> fastly::security::InspectResponse::redirect_url() const

A redirect URL returned from Security.

Returns

std::optional<std::string>

status

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std::int16_t fastly::security::InspectResponse::status() const

Security status code.

Returns

std::int16_t

tags

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std::vector<std::string> fastly::security::InspectResponse::tags() const

Tags returned by Security.

Returns

std::vector<std::string>

unrecognized_verdict_info

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std::optional<std::string> fastly::security::InspectResponse::unrecognized_verdict_info() const

Get additional information for verdicts where this->verdict() is Other.

Returns

std::optional<std::string>

verdict

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InspectVerdict fastly::security::InspectResponse::verdict() const

Get Security's verdict on how to handle this request.

Returns

InspectVerdict
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