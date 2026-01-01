InspectResponse
Include
fastly/security.h to use this class.
Results of asking Security to inspect a
Request
Methods
decision_msView source
std::chrono::milliseconds fastly::security::InspectResponse::decision_ms() const
How long Security spent determining its verdict.
Returns
std::chrono::milliseconds
into_redirectView source
Convert a redirect URI returned by Security into a
Response.
Returns
std::optional<Response>
is_redirectView source
bool fastly::security::InspectResponse::is_redirect() const
A redirect URI returned by Security.
Returns
bool
redirect_urlView source
std::optional<std::string> fastly::security::InspectResponse::redirect_url() const
A redirect URL returned from Security.
Returns
std::optional<std::string>
statusView source
std::int16_t fastly::security::InspectResponse::status() const
Security status code.
Returns
std::int16_t
tagsView source
std::vector<std::string> fastly::security::InspectResponse::tags() const
Tags returned by Security.
Returns
std::vector<std::string>
unrecognized_verdict_infoView source
std::optional<std::string> fastly::security::InspectResponse::unrecognized_verdict_info() const
Get additional information for verdicts where
this->verdict() is
Other.
Returns
std::optional<std::string>
verdictView source
InspectVerdict fastly::security::InspectResponse::verdict() const
Get Security's verdict on how to handle this request.
Returns
InspectVerdict